Jaroslav Šesták: Vyřizování osobních či politických antipatií je popřením role pracovníků Akademie věd

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Předsedkyně Komise pro etiku vědecké práce, AVČR

Vědecká rada AV ČR

Národní 3, 117 20

Praha 1

Praha 6. června 2017

Vážený paní docentko,

Dovoluji se na vás obrátit s prosbou a přešetření etického pozadí mého vyhazovu z vědecké činnosti ve fyzikálním ústavu, FZU AVČR, který je právně v pořádku, ale morálně zpochybnitelný. Každé odmítnutí převzetí státní ceny od prezidenta Zemana je medializováno jako projev osvícenosti a vzpoury proti establishmentu. Oproti tomu stojí fyzický vyhazov realizovaný státní institucí vůči mně jako příjemci státní ceny, což je bezostyšný protiklad předchozího osobního odmítnutí. Je to asi výsledek akce skupiny lidí obhajujících pravdy svého nezvoleného kandidáta do té míry nestoudným způsobem, který může přinést fatální důsledky v obnovování politických procesů minulých let.

Jsem kmenový pracovník akademie pracující nepřetržitě 55 let ve Fyzikálním ústavu, FZU AVČR. Ačkoliv jsem neměl jakékoliv napojení s výběrovým řízením parlamentní nebo prezidentské komise, státní cenu jsem ke svému překvapení získal a přijal. Je známo, že FZU bylo těžištěm návrhu a prosazování prezidentského oponenta J. Drahoše a moje jmenování tak bylo neseno nelibě. Ohlas mé ceny nenašel cestu ani na webovské stránky FZU, i když kdejaká studentská diplomka je zde velebena. Do okamžiku obdržení ceny jsem byl v FZU respektován a moje nedávno udělené stěžejní ceny jak od významné ruské university v Petrohradě a tak Ruské akademie věd zde bylo náležitě oceněno. Hned po mém přijmutí státní ceny se objevily hlasy, že takový ´pracovník´ by neměl být nadále členem kolektivu FZU a potažmo ani akademie.

Odbočuji: Na začátku sedmdesátých let jsem v Budapešti obdržel významnou americkou cenu NATAS, a když jsem se vrátil, zavolal si mě tehdejší ředitel M. Rozsíval a řekl: „získat imperialistickou cenu z USA není v zájmu socialistické vědy, ale jako fyzik, mi dovolte, abych vám k ní upřímně poblahopřál“. Řada kolegů ale takové štěstí neměla a za názorový nesouhlas či akce proti tehdejšímu komunistickému establishmentu byli vyhazováni z akademie. Současný ředitel, o polovinu let mladší M. Prouza, mě k udělení stání ceny nepoblahopřál, stejně ani neocenil moje osmileté působní ve správní vědecké radě Liberecké technické university podobně jako moji dlouholetou činnost ve jmenovacích profesorských komisích. Následně nedovolil, aby moje státní cena byla jakkoliv zmiňována na webovských stránkách či v rámci výsledků FZU ačkoliv jsem se stal teprve třetím nositel tohoto státního vyznamenání na půdě akademie - po dvou předchozích předsedech AVČR: jmenovitě prof. V. Pačes a prof. J. Drahoš. Vyvrcholením se stalo moje současné vyhození z pracovního poměru ve FZU čímž ředitel skutkově navázal na neblahé praktiky komunistických předchůdců a vlastně tak označil přijmutí státní ceny jako akt nepřátelského jednání vůči akademii.

Tato kuriózní historie šikanování završená vyhazovem, vzniklá jako důsledek mého souhlasu s přijmutím státní ceny od prezidenta Zemana, nastala i přesto, že mám od roku 2011 výjimečný status ´emeritního vědce AVČR´, jsem nositelem nejvyššího akademického vyznamenání - Heyrovského medaile (1998). Dále patřím mezi několik málo jedinců akademie, kterým se dostalo pocty udělení universitního titulu dr.h.c. (2010) a nejvyššího ocenění České společnosti chemické - Hanušovy medaile (1999).

Samozřejmě tituly a ocenění nejsou měřítkem kvality vědecké práce, i když jsou udělovány po bedlivém výběru kandidátů. Kvantitativní ukazatel dopadu mé vědecké práce je tzv. Hirschův faktor dosahující nadprůměrných 27, i několika tisícový počet odkazů mých více než tří set vědeckých prací, což vedlo před několika lety k mému zařazení mezi 20 nejlépe citovaných českých fyziků v oboru termodynamika. Např. v časopise Thermochimica Acta jsem publikoval článek, který se stal jeho nejcitovanější publikací s více než tisícem referencí. Jistě to není špatný výsledek, který mě zařazuje mezi etablované vědecké pracovníky, což je ve všech institucích doma i v zahraničí tradičně uznáváno a ctěno jako exkluzívní entita a nikoliv jako důvod potrestání.

Důvodem neprodloužení pracovní smlouvy není ani věkové omezení, protože řada ještě starších vědeckých pracovníků ve FZU stále pokračuje. Není to ani moje snížená vědecká aktivita, ba naopak. V letošním roce jsem byl pozvaným (key) řečníkem na 4. Globálním nanotechnologickém kongresu v Dubaji. V loňském roce 2017 jsem se stal spolueditorem a spoluautorem 570 stránkové knihy „Thermal physics and thermal analysis“ jako výsledné publikace triptychu publikovaného světovým nakladatelstvím Springer. Tyto publikace zařadil Springer mezi svých nejlepších dvacet knih. Je to nepochybně mimořádný výsledek zaznamenaný na české scéně, který se bohužel stal dalším impulzem mého vyhazovu, prosazeného z osobních důvodů ředitelem FZU, M. Prouzou. Zdá se to být výsledkem nejen politické nevole a i rivalské závisti vedoucí až ke znemožnění mé další vědecké práce. Uzavřel jsem s nakladatelstvím Springer dvouletý kontrakt na napsání další odborné knihy pojednávající o alternativním pojetí termodynamiky a tento projekt, který by byl všech institucích akademie velice žádaný, je ve FZU nevítaný!!

Naskýtá se otázka, co je cílem práce AVČR. Jistě je to dosažení kvalitních vědeckých výsledků a prosazení českých badatelů na mezinárodní scéně umožňující tak přispět k dobré reprezentaci české vědy. Vyřizování osobních či politických antipatií je naprostým popřením vědecké role pracovníků AVČR. Nádavkem pokud ředitel není schopný se oddělit ve svých rozhodnutích od subjektivního vlivu nevole, naskýtá se otázka, je-li schopen se zodpovědně a objektivně postavit k rozhodování při přidělování milionových dotací na vědní projekty?!?

Budu vám vděčný za slyšení a případnou podporu analýzy rozhodnutí o ukončení mého pracovního poměru ve FZU a to jak ve vaši komisi etiky vědecké práce tak přímo na půdě vědecké rady AVČR.

Srdečně Váš

Jaroslav Šesták

Emeritní vědec Akademie věd ČR od roku 2011 a nositel nejvyššího akademického ocenění v chemii - Heyrovského medaili 1998

nositel nejvyššího cenění České společnosti chemické - Hanušova medaile 1999

Doctor Honoris Causa Pardubické university - 2010

Čestný občan Prahy 5 - 2016

Držitel Kurnakovi ceny Ruské akademie věd 2014

Držitel státního vyznamenání, uděleného prezidentem 2017

