Jiří Baťa: Další Fendrychova zhovadilá „o(d)kopávačka“

Před několika dny se velmi aktivní novinář pan Fendrych do značné míry pokrytecky vyjádřil o nestřídmém pití alkoholu, především piva, našimi spoluobčany. Ne snad že by neměl pravdu, s konzumací alkoholu, resp. piva opravdu nejsme žádní troškaři, ale o to panu Frydrichovi v podstatě vůbec nešlo, to byla jen velmi vhodná záminka, aby rozjel svou politování hodnou „o(d)kopávačku“!

O lidech, kteří se svým veřejně vysloveným názorem, pohledem nebo hodnocením totálně ztrapnili se říká, že se „totálně odkopali“. Nerad bych panu Fendrychovi křivdil, ale v jeho případě to už asi neplatí, protože on se k tomu, aby se „odkopal“ už ani nestačí „přikrývat“.

Pan Fendrych je dostatečně znám svým antizemanovským postojem a názorem na osobu pana prezidenta Zemana a kde může, tam si do něj kopne. Jenže souvislost, kterou s osobou prezidenta pan Fendrych vypotil, stojí nejen pozornost, zaznamenání, ale nebylo by snad ani od věci ji zanést ji do významných proslovů významných osob, i když pan Fendrych mezi ně rozhodně nepatří. A co tedy tak vele významného řekl?

Úvodem je třeba říct, že panu Fendrychovi leží na srdci zdraví našich občanů, což jej zařadilo do zavilých odpůrců pití piva, ale i vín a dalších derivátů. Strašně mu totiž leží na srdci fakt, že jak údaje z roku 2017 ukazují, v kategorii rizikových pijanů se nachází celých 16,8 % mužů starších patnácti let. Počet těch, kdo pijí alkohol denně, se údajně pohybuje kolem šesti set tisíc lidí, tedy cca 0,6 %. Většina Čechů má podle Fendrycha navíc pocit, že dát si pivo před spaním je v podstatě v pořádku. Kde k tomu poznatku přišel, je opravdu zajímavé. Nicméně Fendrych má za to, že to v pořádku rozhodně není a dodává, že Česko je prý pivní velmocí a se zdviženým ukazováčkem říká, že normální je nepít. Tedy pivo a jiný alkohol, aby bylo jasno.

Nevím, nakolik má v péčí o naše zdraví pan Fendrych povědomí o tom, jaký vliv má pití piva na lidský organismus při jeho střídmé konzumaci, ale je zřejmé, že je to pro něj nepodstatné. Také fakt, nakolik je výroba a prodej piva a jiných alkoholických nápojů důležité pro stát z hlediska ekonomického, je pro něj nedůležité. Tím ale není myšlena propagace pití piva a ostatního alkoholu jenom proto, že je to výhodné z ekonomického hlediska. Analytik Fendrych, navzdory jeho „všestranným politickým a jiným přehledům a vědomostem“ však zapomíná, že stejně jako pijí pivo v Česku, stejně ne-li víc, pijí také Němci (viz známé beerfesty), o Dánech ani nemluvě. Samozřejmě lze poukázat i na jiné národy, které holdují pití ve větší či menší míře, ale to není to podstatné a hlavní, co tímto varováním, kritikou a moralizováním chtěl pan Fendrych říct.

Nicméně, jeho starost o zdraví národa, potažmo těch, kteří více či méně pijí pivo a jiný alkohol, je opravdu pozoruhodný. Zvláště, když varovně připomíná, že lidé si prý často neuvědomují, jaké všechny problémy s sebou pití alkoholu nese, tedy, že např. mohou mít rakovinu jater, hrtanu a další zdravotní problémy, avšak už jaksi zapomněl zmínit dopady alkoholismu na společnost a zvláště na rozvrácené rodiny alkoholiků apod. Pro něj však jako varování před společenskými i zdravotními dopady pití piva má speciálně odstrašující příklad. Pokud prý někdo pochybuje o neblahých účincích alkoholu, může se u televizních obrazovek přesvědčit, jaké problémy při chůzi má pan prezident Miloš Zeman. „Podívejte se, jak chodí prezident. Chcete chodit taky tak?“ ptá se velmi neomaleně Fendrych.

A to je ta trapná perla z trapných perel ta nejtrapnější a nejubožejší, když ubohoučký Fendrych jednak naprosto nevhodně zevšeobecňuje následky požívání alkoholu, pití piva především, přičemž vůbec, resp. úmyslně nebere v úvahu skutečnost, že nemoc prezidenta Zemana s požíváním alkoholu, resp. s pitím piva nemá nic společného. Jeho nemoc je natolik specifická, že jí trpí i lidé, kteří obrazně řečeno, nevzali alkohol do úst. Mj., sám touto nemocí trpím a nemohu o sobě říct, že jsem notorický alkoholik. Je samozřejmé, že nadměrným pitím alkoholu si může člověk přivodit řadu následků ve formě různých chorob a onemocnění, ale dávat chůzi pana prezidenta M. Zemana jako odstrašující příklad, je naprosto irelevantní, neřku-li sprosté. Nemluvě o tom, že vůbec ta narážka na zdraví prezidenta je velmi nevhodná, netaktní a krajně neetická, což ovšem byl zřejmý cíl pana Fendrycha. Pohříchu nutno konstatovat, že se mu to podařilo, jiná věc ovšem je, nakolik bude jeho zhovadilé jednání přijato veřejností. Na druhé straně zase víme, že Fendrychův šatník je plný z ostudy kabátů, jeden další se mu tam rozhodně ještě vejde. O tom, že by se hanbou propadl, mít obavy zřejmě také nemusíme! Ale stejně, u Fendrycha to zas není až tak překvapující, nebo ano?

