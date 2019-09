Jiří Baťa: Dopis senátoru Czerninovi

Vy její slova považujete za zcela nepřijatelné, aby členka české vlády kdekoli, tím méně na půdě parlamentu, užívala takto „totalitní“ a dehonestující vyjádření (střelená svině /sorry jako/ se vždy ozve). Je to, podle Vás, projev naprosté neúcty k demokratickým institucím našeho státu a k práci demokratické opozice. To je postoj, který je absolutně neslučitelný s úřadem ministryně demokratické vlády. Proto ji vyzýváte k odstoupení z funkce ministryně vlády ČR. Inu, na názor máte právo, jsme přece v demokratickém státě, ale...

Vy nejen že jste její výrok odsoudil, Vy jste jej, v rámci opoziční rétoriky, naprosto účelově, nevhodně a zcela neadekvátně přirovnal s výrazy, kterými údajně častovali nacisté občany židovského původu a komunisté své politické protivníky. Použiji-li Vaši reakci pak rovněž říkám, že tuto Vaši rétoriku musím rovněž zásadně odmítnout. Nazvat vyjádření na nějakou činnost, která se někomu jeví až příliš nekorektní, neférová, neobjektivní, nepoctivá apod. však ještě neznamená, že je vhodné takové vyjádření srovnávat s výrazy kterými, jak dáváte do rovnítka, častovali nacisté a komunisté své protivníky. To nelze považovat za Vaši úzkoprsost, případně přecitlivělost či amorálnost, to je prostě typická opoziční rétorika, že když se chcete k něčemu výrazně ohradit či vymezit, nechodíte pro slovíčka nebo názor nikam daleko a sáhne do osvědčeného zásobníku indiskrétních slov, názvů a přirovnání s nadějí, že čím ostřejší střelivo, tím větší účinnost. Že opak je bohužel pravdou, přiznáváte neradi, čim spíše vůbec.

Vy pane senátore, se pohoršujete nad zcela malichernými, de facto bezvýznamnými slovy, ale nevzpomínám si, že byste kdy vystoupil se stejnými pocity, protesty, nedej bože žádostmi v případech, když stoupenci opozice nejen uráželi (a často uráží dosud) prezidenta republiky Zemana, kdy jeho osobu hrubě osočovali a dehonestovali výrazy a způsoby, které ve srovnání s Vámi kritizovaným vyjádřením na adresu paní Schillerové jsou ani ne slabým odvarem čaje, ale spíše vyvětralou minerálkou Mattoni. Je to něco, co by v jiném demokratickém státě bylo zcela nemyslitelné. Nebo si snad umíte představit, že by někdo např. prezidentovi USA, Francie či jiného státu, ale ještě lépe např. exprezidentovi ČR V. Havlovi v době, kdy byl mnohem častěji, nesrovnatelně vážněji nemocen a nemohl vykonávat plnohodnotně svou funkci, někdo veřejně a otevřeně mu spílal, nazýval jej mj. ču..kem, zmr..m, ubožákem, že by mu veřejně sděloval, že si přeje jeho smrt apod.? To podle Vás, pane senátore, bylo či je v pořádku? Kde jste byl, že jste se k tomu opomněl vyjádřit? Nebo to snad nebyl projev naprosté neúcty k demokratické instituci našeho státu?

Pane senátorem, lidově se říká, že pláčete nad nesprávným hrobem. Paní ministryně se totiž vyjádřila stejně, jako se často vyjadřuje např. předseda ODS Fiala, nebo představitel TOP 09, STAN apod., ale to jsou již dnes tak běžné výrazy, že se nad nimi už nikdo nepozastavuje. Asi proto, že nejsou až tak expresivní, aby stály za povšimnutí zvláště, když na druhé straně se vůči prezidentu či premiérovi používají mnohem „šťavnatější“ výrazyva a co… nic! Ve Vašem případě jde hlavně o to, že to řekla příslušnice hnutí ANO, jehož lídrem a současně premiérem je A. Babiš který, po všech těch peripetiích a skandálech byl osvobozen z nařčení nějaké trestné činnosti. Svým veřejným nesouhlasem a výzvou k odstoupení ministryně Schillerové nejspíše vyjadřujete svůj osobní nesouhlas a protest proti tomuto rozhodnutí. Že to má zrovna „odskákat“ paní ministryně Schillerová je podlé a hodně pod úroveň člověka, kterou se jste a kterou se prezentujete, pane senátore! Jinými slovy pane senátore, svou výzvou k odstoupení paní ministryně se totálně ztrapňujete. Přece musíte vědět, že Vaše výzva je pouhé plácnutí do vody, že Vaše výzva nenajde odezvu ani pochopení u těch, kteří by eventuálně měli či mohli o odstoupení ministryně Schillerové rozhodovat.

Nicméně své, coby senátor a představitel opozice jste si řekl, že pane senátore?Jakou to bude mít, resp. má odezvu u veřejnosti, je to poslední, co Vás může, či spíše nemusí zajímat, ani znepokojovat. Nu což, i taková může být demokracie, i takoví mohou být, ještě lépe jsou, senátoři!

autor: PV