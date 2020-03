Jiří Baťa: Kam se poděla EU a její „veledůležité“ orgány?

reklama

Členské státy EU se mohou „přetrhnout“ v zabezpečení svých občanů proti zákeřnému koronaviru a jediné, co z EU však zaznělo bylo, že madam Von der Leyenová opatrně sdělila, že EU souhlasí s uzavíráním schengenských hranic. Jindy až překotně čilá EU a její paskvily produkující europoslanci jakoby se vypařili, nebo se za nimi tzv. zavřela voda. Kde je ona humánní, lidská, solidární aktivita, kterou EU proklamuje ve svém poslání, aby v kritickou dobu pomáhala v boji proti koronaviru a záchranu milionů životů lidí v členských zemích EU? Pokud v Evropě, potažmo ve světě vládl klid a pohoda, resp. do doby, než se začal šířit koronavirus napříč celým světem, potažmo v Evrppě, do té doby byli europoslanci přímo posedlí vymýšlet různé nesmysly, které značně komplikovaly život občanů v členských zemích.

V době, kdy by se od EU a europoslanců očekávala spolupráce, výrazná angažovanost a pomoc, např. v zajišťování tolik potřebných ochranných pomůcek, jako respirátory, roušky, atd., EU postihla náhlá klinická smrt, přestala fungovat. Neobstojí výmluva, že se nemohli scházet, protože by jich bylo víc jak sto, vždyť jak jsme se mohli často přesvědčit, sál při zasedání europoslanců byl zaplněn sotva z jedné čtvrtiny. Prostě, vzali do zaječích s názorem, ať si to každý doma řeší jak uzná za vhodné. To na straně jedné.

Na straně druhé se však nabízí velmi relevantní otázka, jak to bude s placením příspěvků do EU. Zda z důvodů předpokládané dlouhodobé karantény, resp. izolaci lidí a orgánů a z toho plynoucí neefektivní funkčnost EU. EO, EK atd.,, bude ČR, stejně jako ostatní členské státy i nadále posílat do Bruselu miliardové částky. Jak výše uvedeno, EU a její orgány jsou v současné době naprosto paralizovány a de facto nevykazují žádnou pozitivní a efektivní, v kritickém období tolik potřebnou humánní a jinou solidární činnost. Částky, které jsou, resp. byly pravidelně posílány do kasy EU, jsou v řádech stovek milionů, neřku-li miliard.

Vzhledem k tomu, že se česká ekonomika se v důsledku nákladných opatření v boji proti koronaviru zastavila, resp. se propadá z důvodů enormních finančních výdajů na zdravotní prostředky a materiál pro zajištění opatření proti dalšímu šíření pandemie v ČR, dalo by se očekávat, že EU unie pozastaví platbu příspěvků do EU! Bylo by to ze strany EU jedno z nejrozumnějších a nejprospěšnějších rozhodnutí za celou dobu její existence. S trochou bujné fantazie by pak bylo více nadějné, reálné a lépe zdůvodnitelné vystoupení z EU která, jak skutečnosti dokazují, naprosto selhala nejen v době pro členské země tak hektické a krajně kritické, protože ani v „normální“ době její činnost nebyla taková, jak se od ní při našem vstupu do EU očekávalo. V případě, že by k našemu vystoupení z EU skutečně došlo v důsledku ekonomických dopadů a následků výskytu koronaviru a jeho vlivu na ekonomiku státu a životní úroveň občanů, byl by koronavirus pro naši společnost pozitivním přínosem.

Pokud by však k takovému rozhodnutí z EU nedošlo, bylo by na vládě a politicích, aby tento požadavek sami uplatňovali. Vždyť ekonomické následky v zásahu do výdajů státního rozpočtu v boji s pandemií budou natolik vysoké, že česká ekonomika se s nimi bude vypořádávat řadu let. V takovém případě zastavené příspěvky do EU by mohly být sice ne spásným, ale přece jen citelným přispěním do státního rozpočtu. Jaká bude skutečnost?

