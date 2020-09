Jiří Baťa: Mirko, že to nemyslíš vážně?

Paní Mirka Němcová (ODS) vedla pozoruhodný rozhovor s jistým Standou v jeho pořadu STANDA SHOW. Onen blíže nejmenovaný Standa „paní Mirce“ (nevím, proč píši paní Mirce, když u mě žádné sympatie nemá, ale budiž, říkejme jí v tento moment paní Mirka, jde to lépe k jejímu rozhovoru) dával takové až milosrdné otázky, které paní Mirka s jakýmsi vnitřním uspokojením, že otázky nejsou agresivní, ráda a mile (až roztomile) odpovídala, i když PL to vnímají jako kontroverzní rozhovor. No, možná mají pravdu. Takže k věci.

Pan Standa se paní Mirky zeptal, proč ODS není schopna porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, na což paní Mirka smutně odpověděla, že cituji: „...první a hlavní důvod je, že neprobíhá ta rovná, svobodná soutěž (čí asi vinou?) politických stran, tak jak ji předjímá ústava, protože máte-li proti sobě soupeře, který má ohromnou moc ekonomickou a mediální, tak o rovné soutěži nemůže být řeč“. Z odpovědi vyplývá, že ODS jako by se skládala z nějakých nemajetných, ekonomicky nevýznamných a mediálně neúspěšných osobností, že ústava je pro ODS nevhodně nastavená, a proto není strana schopna rovnocenného politického boje. Jinými slovy, ODS, podle paní Mirky, není ANO rovnocenným soupeřem. To je tedy síla, přiznat takovou skutečnost, i když k pravdě jí hodně chybí. Ale ten stesk, to smutné konstatování, ta až naivní výmluva, ta zaslouží pozornosti.

Dalším důvodem, který paní Mirka uvedla je, „...že v roce 2013 padla vláda Petra Nečase za dosud nevyjasněných okolností a to, co způsobilo dramatický propad ODS, nikdo dodnes nevysvětlil, a je to jako v normálním životě. Když ztratíte důvěru svého okolí, tak velmi pomalu ji získáváte zpátky,“ posteskla si paní Mirka. Jenomže zase, ten důvod je tak zoufale naivní, že by se člověk nad ODS snad i ustrnul, jaký osud ji potkal. Tak zaprvé je hodně odvážné tvrdit, že vláda P. Nečase padla za nevyjasněných okolností. Lze pochopit, že se paní Mirce nechce otevřeně přiznat, že se ODS dostala do situace, která skončila, jak skončila, že ODS otevřeně kšeftovala s hlasy, korupčila s funkcemi, že se nechala ovládat vyčů... ženštinou, která neúplatně „dřela jak kůň“, že se členové ODS podíleli na tunelování kdečeho atp. To, že ODS ztratila důvěru, ani jinak dopadnout nemohlo, problém je, že ta zpět získávaná důvěra nemá o nic lepší charakter, zase jde jen o politické body, proklamovanými sliby, korupčními pobídkami atd.

Nakonec tím třetím, velmi pozoruhodným důvodem je prý „...ta míra populismu, na který ODS neumí reagovat, nejsme populistická strana. Návrh na pět tisíc korun pro důchodce nemůžeme přebít jiným návrhem, protože máme nějaké zpětné zrcátko!“ Tvrzení, že populismus, který prý ODS neumí realizovat (protože je jí cizí!), protože není populistická strana, je nejen úsměvné, ale i odvážné a značně přitažené za vlasy. Posloucháme-li jejich pana předsedu Fialu či další čelné představitele ODS, paní Mirku nevyjímaje, tak tvrdit, že to není populismus, má asi stejnou validitu jako tvrdit, že nejsme v NATO. Problém je jen v tom, že zatímco populismus ANO má své racionální výsledky, ODS je bohužel nemá. Důvody, proč je nemá, již paní Mirka řekla ve své (relativně pravdivé) odpovědi, že ODS ztratila důvěru, kterou jen těžko získává zpět. Populismus ODS, přednášený ústy předsedy Fialy, je totálně populistické chucpe, kterému nelze věřit, tedy kromě těch, kteří z podpory a důvěry v ODS mohou těžit (viz např. aktéři v aféře Brno). Velmi odvážné je také tvrzení paní Mirky, že ODS má „nějaké zpětné zrcátko“! Pokud má, je buďto zarosené, zapatlané, ale nejspíš rozbité, takže ten zpětný pohled alias „zpětnou vazbu“, jak se tomu dnes říká, je sotva (spíše není vůbec) vidět.

Na otázku Standy, jak hodnotí exota Pavla Novotného (také ODS) paní Mirka poněkud vyhýbavě odpověděla, že ona by jej sice nevolila, ale na druhé straně má P. Novotný také příznivce (...blahoslavení chudí duchem sic). Ale navzdory relativně negativního vnímání Pavla Novotného by to ani nebyla členka ODS, aby neprojevila svou chucpe náturu, když si neodpustila skoro s nadšením konstatovat pochvalu, cituji: „Mně se líbilo, co řekl na adresu Číny, co řekl na adresu Ruska.“ Jinými slovy, exot Novotný může být stoprocentně nedomrlý duševní mrzák, ale řekne-li nějakou hovadinu, která půjde na vrub Číny nebo Ruska, bude jej paní Mirka velebit a tleskat mu jako, jako... no, jako Mirka Němcová!

Nakonec moderátor Standa položil paní Mirce poněkud „nestandardní“ otázku na její zvažovanou (ale naprosto nereálnou) kandidaturu na prezidenta, potažmo „paní“ prezidentku. Jakkoliv se paní Mirka snažila tuto citlivou otázku nekonkretizovat, protože je na to prý dost času, tu kandidaturu nevyloučila, neboť o ní stále uvažuje. Ješitnost, neskromnost a až drzou troufalost paní Mirka nezapře. Je přece z ODS! Zde se nabízí ona otázka z titulku článku: „Mirko, že to všechno nemyslíš vážně?“

