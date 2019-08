Jiří Baťa: „Moc, sláva, bohatství – co ze všeho nám zbylo? Naše řeč.“

Pokud píši ne úplné, pak proto, že bych nerad našemu národu připisoval takové vlastnosti, kterými jsme v poslední době ani jako národ, ani jako stát rozhodně nedisponovali. Mám tím na mysli, že jsme již dávno neměli žádnou moc, tím méně nějakou slávu. Co jsme však rozhodně měli, pak bohatství. Nepochybně se mnou nebude souhlasit mnoho spoluobčanů když budu bez uzardění a otevřeně tvrdit, že jakkoli byla doba totality za vlády komunistů pro některé občany krutá, také nespravedlivá či nesvobodná, přesto se náš národ díky pracovitosti nejen brzy vzpamatoval z následků II. světové války, posílil své vlastenecké a národní cítění, posílilo se duchovní, kulturní, historické, ale i materiální bohatství. I když vládli komunisté, nikdy se nevzdali vlastenectví, národních tradic, ani duchovní a kulturní historie, vždy zachovávali tradice, které byly základem všeho národního bohatství.

V této souvislosti si neodpustím připomenout těm, kteří o vládě komunistů nemají (v lepším případě) valné mínění, že za jejich opravdu plodné 40 leté vlády bylo pro občany ČSR vybudováno nesrovnatelně víc, než za 3 období od slavného listopadu 89. Pro ilustraci několik ukázek toho, co jsme měli a co nám zbylo:

Komunisti za 40 let postavili přehrady: Orlík, Lipno I, II, Kamýk, Slapy, také statisíce bytů, školy, divadla, tepelné jaderné elektrárny Dukovany,Temelín, Jaslovské Bohunice, pražské metro, které funguje dodnes, dálnici Praha-Brno - kterou dnes nejsou schopni ani udržovat, vybudovali celá nová města, jako Havířov, Poruba apod. A nyní se zamyslete, co se zde postavilo za posledních 30 let. Skoro nic a co se postavilo, většinou nefungovalo, jako tunel Blanka, který se stále opravuje, renovuje. Zateplují se domy, které kdysi postavili komunisté. Starý komunistický byt 2+1 v paneláku, kterým alkoholik Havel říkal králikárny, stál v Olomouci 18.600 Kč, na který se rodina složila, nebo se dalo našetřit za jeden rok, případně zdarma (po odpracování 10 let ve firmě), někdy za použití tzv. stabilizačního příspěvku (stabilizační byl příspěvek na udržení pracovní síly v tom kterém regionu). Tento "komunistický" byt, o 40 let později, se dnes prodává za 2 MILIONY a lidé, aby si jej mohli koupit, se zadluží na 20 let.

A můžeme pokračovat, třeba zemědělství? Patřilo k nejlepšímu v Evropě, také díky JZD Slušovice a byli jsme v podstatě soběstační! Tedy až na banány a toaletní papír. Dnes? Všechno je zlikvidované, kravíny zavřené, zrušené,65% vepřového dovážíme, ovoce, zeleninu jakbysmet. A hlavně banány, které hnijí v každém větším obchodě, protože jsou drahé! Cukrovary zavřené, na vše kvóty a a limity, na polích jen samá řepka a kukuřice. Lidé na vesnici přišli o práci. Ani svou vinici si nenasadíte, protože jsou na to evropské limity.

A fabriky? Kladno, Vítkovice, ČKD? Škoda, Tatra, Zbrojovka, OP Prostějov. Barum, Tesla, Zetor a řada dalších, kde jsou dnes tyto světové firmy? V čem je tato doba lepší? Že veškeré zisky z výroby i obchodu jdou do ciziny? Vždyť naši „vlastenečtí“ politici prodali Francouzům i naši vodu. Ještě chybí nechat si zakázat dostavbu Temelína, nebo ho zavřít a budeme závislí úplně na všem. Jsme vyrabovaná země s levnou pracovní sílou kdy i to, co za práci dostaneme, odvádíme nákupem do ciziny. Obchody jako např. Kaufland, Tesco, Lidl, Albert a mnohé další a také převážná část zboží jsou z ciziny a tam také odchází zisk. Kdo tedy napáchal pro zemi větší škodu, co se týká národního bohatství?Teď už jen chybí ukrást to lithium a bude úplně vymalováno.

Nebyla řeč o vědě, zdravotnictví, školství, sportu, kultuře, o kterých by se dalo stejně pozitivně psát, ale to by bylo na dlouho. Jsou tu však ještě další odvětví či obory, ve kterých jsme naprosto ztratili suverenitu a státnost. Ve státě působí korporátní subjekty, jako jsou např. banky, pojišťovny, nebo velké průmyslové komplexy, které z hlediska vlastnictví jednoznačně dokazují, že nám v naší zemi nepatří takřka nic. Ze 14 pojišťovacích společností nám ve většinovém vlastnictví však nepatří žádná společnost, z 12 bankovních domů nám z hlediska vlastnictví patří pouze jedna banka! V oblasti pivovarnictví, které bylo naší chloubou, nám dnes z 10 vlastnických subjektů plně patří pouze Budějovický Budvar, další čtyři jsou již v podílovém vlastnictví.

Co z toho vyplývá? Žili a pracovali jsme za komunistického režimu, v totalitě, ale zachovávali jsme si své národní bohatství prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Byli jsme v převážné většině nejen soběstační, ale také silní v exportu výsledků práce našich lidí. Dnes nemáme nic, jsme jen montovnou s levnou pracovní silou, jsme námezdními dělníky cizích firem, cizích majitelů, kteří se de facto chlubí výsledky poctivé práce našich lidí od konce války do listopadu 89. Dnes se totiž s něčím původně typicky českým, jako tomu bylo za těch proklatých komunistů, nemáme čím chlubit. A auta, vyráběná pod značkou Škoda jen dokazují, že sice jde o českou značku, ale s německým vlastníkem! A to je opravdu, ale opravdu žalostně málo! Vlastně to o ničem českém nesvědčí, protože ať to vezmeme z jakéhokoli úhlu pohledu, firma Škoda = firma VW.

Za vlády komunistů se budovalo a můžeme směle říct, že kdyby toho nebylo, dnes nemáme nic. Ono, pokud jde o vlastnictví, tak vlastně opravdu nic nemáme, protože to bohatství, vybudované za komunistů, dnes patří cizím zahraničním vlastníkům.

Takže když se vrátíme k titulku tohoto článku, tak nám opravdu z toho našeho nemalého českého bohatství, které jsme si vybudovali, zbyla naštěstí ještě pořád česká „naše řeč“. Jak dlouho ještě?

(Zpracováno i s použitím textu z nevyžádaného emailu bez uvedení autora).

