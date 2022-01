Jiří Baťa: Nadešel čas projevit své vlastenecké cítění

reklama

Paní Džamilo Stehlíková,

nadešel Váš čas projevit své internacionální, či ještě lépe vlastenecké cítění a vztah ke své rodné vlasti, abyste se mohla osobně, účinně, a hlavně hrdinně postavit těm, které považujete za nepřátele a iniciátory nepokojů ve Vašem rodném Kazachstánu, neboť dle Vašeho vyjádření vyplývá, že severní Kazachstán může být předmětem ruských choutek. Vůbec, to Vaše vidění světa je velmi zvláštní, až kuriózní, neboť co se kde ve světě šustne, za vším vidíte Vámi tolik nenáviděné Rusko.

Ze zcela nepochopitelných důvodů se obáváte, že události v Kazachstánu probíhají dle krymského scénáře. Ale tak už to bývá, že ve vypjaté situaci se občas pletou dojmy s dojmy, někdy i s průjmy. V současné situaci v Kazachstánu rovněž spatřujete děsivé podobenství se zvacím dopisem KSČ z roku 1968, který obsahoval výzvu k pomoci všemi prostředky proti hrozící kontrarevoluci v Československu, po němž následovala okupace vojsky Varšavské smlouvy. Co Vy o tom asi víte, když Vám v tu dobu bylo šest let? Nebo jste se o tom snad učili ve škole? Chápu, že nějaké povědomí mít můžete, vždyť jste měla za blízkého člověka samotného Václava Havla, ale to neznamená, že když dva dělají totéž, je to totéž.

Především zapomínáte, co bylo „rozbuškou“ těchto událostí. Nebo snad chcete tvrdit, že to byla Ruská federace, kdo v Kazachstánu zdražil zkapalněný plyn LPG, což následně vyvolalo krvavé násilí a zažehlo protesty, které se během pár dnů zvrtly v násilné nepokoje a střelbu do demonstrantů? A propos, uvědomujete si význam pojmů, co jsou násilné nepokoje a co střelba do demonstrantů? Násilné nepokoje nejsou klidné demonstrace či manifestace za zlepšení živoních podmínek, jsou-li to důvody k nespokojenosti, ale znamená to destruktivní ničení, rozbíjení, rabování, krádeže, ale i zabíjení a různé provokace proti pořádkovým silám. Jaká může být reakce státu? Ozbrojené útoky „povstalců“ proti pořádkovým silám nemohou mít jinou reakci, než použití ozbrojeného odporu, mj. také střelby do teror páchajících násilníků. Že jsou pak oběti na obou stranách, je logické a bohužel také tragické.

Pozoruhodné na Vašem přirovnávání je, že jste nezmínila události, resp. podobenství k Ukrajině. Zřejmě proto, že zde bohužel nemůžete poukázat na nějakou přímou účast Ruska na vzniku tzv. Majdanu, i když události v Kazachstánu jsou velmi podobné. Paní Stehlíková, ne Rusko, ale Západ, resp. USA mají zájem na vzniku další barevné, krvavé revoluce, která by vyvolala chaos, resp. zmatek, který by vedl ke změně režimu.

Naprosto „vyšinutý “ názor máte v případě, že analogii se sovětskou okupací v roce 1968 spatřujete v tom, že Rusko už poslalo do Kazachstánu svou armádu, aby i zde zničilo jejich „sen o svobodě“. Nepochybně máte na mysli americkou svobodu, tu, která je aplikována i v ČR, že? Prezident Tokajev nazval všechny lidi, kteří se účastní těchto krvavých nepokojů, mezinárodními teroristy, projevem agrese původem „zvenku“, proto si „dovolil“ na ně (rozuměj na vlastní lid!) zavolat, či spíše požádat o vojska z Ruska, Běloruska, Arménie a Tádžikistánu!

Vážená „demokratko“, když všechno vidíte tak jednoznačně, můžete se vyjádřit, případně poradit Vašim soukmenovcům, jak byste řešila situaci v Kazachstánu, kde, a zde použiji Váš příměr, „vlastní lidé“ svým „vlasním lidem“, zabitým policistům, uřezávají hlavy? To Vás zřejmě nevzrušuje, hlavně že vidíte ruská vojska, která na žádost prezidenta Ž. Tokajeva spolu s armádami jiných zemí přišlá pomoci k zajištění klidu a pořádku v zemi. Ano, zcela jistě i tyto státy mají zájem na tom, aby byl Kazachstán uchráněn před stejným osudem, který postihl Ukrajinu.

Ovšem nutno přiznat, že v mnoha názorech a posudcích situace v Kazachstánu máte pravdu. M.j. říkáte, že „…v největším kazašském městě Almaty... panuje anarchie na pokraji občanské války“, nebo že podle kazachstánského ministra vnitra byly během protiteroristické operace zlikvidovány desítky lidí. Jen jste zapomněla poznamenat, že mezi zlikvidovanými je také 748 zraněných příslušníků pořádkových sil, 18 zabitých policistů, z nichž dvěma byly lidmi, bojující za demokracii a svobodu v Kazachstánu, odříznuty hlavy. To je podle Vás v pořádku, to také patří k boji za demokracii a svobodu? Není se pak čemu divit, když prezident Kazachstánu nazývá vyprovokované vzbouřence teroristy!

Kazaši jsou podle Vás připraveni bránit svou vlast se zbraní v ruce. Ještě kdybyste tak upřesnila, proti komu nebo čemu chtějí bránit svou vlast se zbraní v ruce! Nebo máte na mysli pořádkové síly, případně vojska, jež se budou snažit obnovit pořádek a klid v zemi? Pak už Vám nezbývá, než sbalit kufry a odjet do Kazachstánu pomoci vlastencům bojovat a bránit tu ještě stále Vaši rodnou zem! Dobro došli!

