Jiří Baťa: Některé názory na očkování-neočkování jsou opravdu pozoruhodné

Mj. zazněl názor, že „by prý neškodilo jít ještě dál a neočkované lidi nepustit do práce, na dovolenou nebo do restaurace!“.

Dovolím si na to reagovat tím, že bych rád znal názor tohoto občana na to, jak by řešil absenci neočkovaných lidí v zaměstnání či v práci, kdo by v takovém případě byl více potrestán, zda občan, nebo zaměstrnavatel. Také by nebylo nezajímavé, jak by chtěl někomu zakázat jet na dovolenou třeba jen k Máchovu jezeru?

Odpověď jedné paní je také pozoruhodná, jenže na problém je třeba nahlížet více komplexněji. Paní totiž odpovídá, či spíše se ptá, proč ona jako zodpovědná občanka by měla doplácet na hloupost jiných. Předně bych se jí zeptal, proč považuje jiný, tedy negativní názor lidí na očkování za hloupost, protože rozum v případě očkování u mnoha lidí nehraje žádnou roli. Stejně tak si tito „hloupí“ mohou (ale nemusí) myslet o těch „zodpovědných“, co se očkovat nechají! Paní s důrazem dodává, že revolty neočkovaných jsou ke škodě ostatním.

Z jistého pohledu to lze považovat logický názor, jenže paní a mnozí další podporovatelé očkování nevidí mnohé, stejně závažné problémy ve společnosti, jako např. neřešitelný, mnohaletý problém, na který také doplácí všichni občané tohoto státu, aniž si to také vůbec uvědomují. Tím problémem jsou např. alkoholici, kuřáci, narkomani, bezdomovci, nezodpovědní řidiči a další. Tito lidé svou nezodpovědností způsobují státu milionové, ne-li miliardové škody, resp. náklady, vydané za následky jejich počínání, které my, občané bez mrknutí oka platíme!

Jen u nepolepšitelných, notorických alkoholiků, jejich zadržení, převoz a následný pobyt v protilakoholických záchytkách nás stojí desítky milionů korun ročně. Jsou to lidé bez práce a bez peněz (ty, pokud je mají, tak je propijí) a lidé bez domova. Stát je sice povinen se i o tyto lidi postarat, ale problém je, že nejsou způsoby či možnosti, jak tyto lidi donutit pobyty v „záchytkách“, ale mnohdy i jiné značné škody uhradit.

Stejně tak se to týká kuřáků, kteří jednak spoluobčanům znepříjemňují společné prostředí, ale také si kouřením způsobují vážnou újmu na zdraví, jako je rakovina plic, trpí tuberkulozou, která je mj. také nakažlivá apod. A můžeme pokračovat s narkomany, v jejichž případě se užívání drog a jejich následky bohužel, považují za nemoc. Je možné tyto lidi přesvědčit že jsou „hloupí“, že by měli přestat kouřit či „šňupat“ jen proto, že si to zodpovědní přejí? Jistě, správné by to bylo, ale muselo by to být reálné! A to právě není. Takto je možné pokračovat i s nezodpovědnými řidiči, kteří riskují své, ale i cizí životy, v lepším případě zdraví. Pravda, ty milionové náklady na jejich léčení sice hradí pojišťovna, jenže i ta disponuje našimi penězi!

Jiný respondent na výše položenou otázku odpovídá: „Všichni se strašně rozčilují, že nemůžou do kina, do restaurace nebo také na dovolenou.Nikdo z nich nemá odpovědnost a nechce se (prý) nechat očkovat“. A dodává, že se vždy pobaví když slyší nějaké ty řečičky o chřipečce, uměle (laboratorně) vyrobeném viru, o postřiku chemtrails a podobné informace. No, každého pobaví něco jiného, nicméně těm co se nechtějí očkovat, to k pobavení není, protože víc a pozitivně používají rozum.

Je tedy otázka, zda občan, který se takto k neočkovaným občanům vyjadřuje, kromě umanuté, všetranné eurounijní a vládní propagandy o potřebě, nutnosti se nechat očkovat, má také jiné informace, které mohou být rozhodující v otázce, zda se nechat očkovat nebo ne. Např. je také hodně občanů, jejichž zdravotní stav neumožňuje se nechat očkovat. Je zcela logické, že takový „hloupý odpůrce“ očkování se asi nebude nikomu svěřovat se stavem svého zdraví, aby zdůvodnil, proč se nechce nechat očkovat. Zcela nezodpovědně se vyžaduje očkování bez ohledu na to, zda zdravotní stav a organismus člověka je vůbec způsobilý vakcinu přijmout, protože jsou také lidé s dostatečně vyvinutou imunitou! Je jasné, že nikdo (krom ambulantních lékařů) nezná zdravotní stav občana a je tedy hodně nezodpovědné a proti lidskosti občana nutit k riziku očkování jen proto, že by měl být zodpovědný či uvědomělý,přičemž riskuje možné následky.

Jen pro upřesnění, negativní následky mohou být nejen ze samotného očkování, ale i mnohem vážnějších vedlejších účinků vakcín, které jsou všeobecně známy. Ostatně dovolím si uvést jednu informaci, kterou pronesl ministr zdravotnictví Vojtěch : Je jasné, že žádná vakcína na světě nechrání stoprocentně. Nemůžeme proto čekat, že se nikdo vůbec nenakazí!“ K tomu dodal statistiku, že po aplikaci druhé dávky očkování proti Covid-19 se nakazilo „jen“ 4030 lidí z 3,86 milionů očkovaných. Škoda, že pan ministr také neuvedl, kolik lidí se nejen nakazilo, ale také kolik zemřelo po prvním, ale také druhém očkování, resp. kolik lidí zemřelo ne v souvislosti s Covidem-19, ale jednoznačně jen v přímé příčině nákazy virem Covid-19.

Povídání ukončím dvěma citáty respondentů, kteří se k otázce také vyjádřili. Já nechápu tu hysterii okolo očkování jako takového. Očkovat se nechal skoro každý už v útlém dětství. Kdybychom se neočkovali, tak tady už polovina lidstva není. Pán má sice naprostou pravdu, ale zapomíná, že tenkrát nebylo zdravotnictví postaveno na bázi podnikání a bezohledném byznysu jako dnes, lékařský a zdravotnický personál opravdu léčil a v neposlední řadě vakcíny, používané na očkování, byly vyvinuté na základě dlouhodobých, výzkumů, zkoušek s prokazatelně pozitivními výsledky, ne jako ty současné které, o kterých se vyjádřila řada odborníků, že byly vyvinuty jako rychlokvašky v neskutečně krátké době, neodpovídající běžným standardům vakcinologického výzkumu. To ostatně potvrzuje také skutečnost, že výrobci vakcín si soudně vynutili nenést žádné následky v případě vedlejších účinků jejich vakcín, což mluví samo za sebe. Ostatně pan ministr Vojtěch to jen potvrzuje když říká: Nemůžeme čekat, že se vůbec nikdo nenakazí!“

Ten poslední názor je krátký, výstižný, naprosto jasný a pravdivý:

„Je to zoufalý pokus, jak přinutit ty, kteří nejdou s populistickým proudem (EU) k poslušnosti a kteří v nedemokratickém nátlaku na povinnost se nechat očkovat používají mozek a zdravý rozum!“

