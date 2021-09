Jiří Baťa: Otevřený dopis Janu Hrušínskému

reklama

Pane principále Hrušínský,

na portálu Neovlivní.cz jsem si přečetl Vaše tak říkajíc rezumé na současnou situaci ve společnosti a ve státě, ve kterém jste zkritizoval politiku vlády a její dopady na občanskou veřejnost a především na podnikatele v naší kultuře. Neopomněl jste se také kriticky vyjádřit ke kulturnímu podnikání, kterému prý ze strany státu, resp. vlády, není přáno co se finanční podpory, grantů a dotací týká. Kriticky jste se vyjádřil, že začátkem 90. let se úzké skupině divadelních funkcionářů (někteří byli před listopadem členy KSČ) podařilo v podstatě „zprivatizovat” státem dotovanou část české kultury, že si založili Asociaci profesionálních divadel, bez jejíchž souhlasu nemá dnes nikdo šanci získat rovnocennou státní nebo městskou podporu, kulturní grant či dotaci, stát se ředitelem dotované městské či státní organizace a podobně! To ovšem není Váš případ, že ne, pane Hrušínský?

Navzdory tomu, že jste zkritizoval přístup státu, pokud jde o dotace a politiku v kultuře, navzdory tomu, že jste znám jako odpůrce přidělování dotací, přesto je sám v nemalé míře přijímáte s otevřenou náručí, nebo se mýlím? Zmínil jste také, že Česká republika (zřejmě máte na mysli vládu) údajně nahlíží na podnikatele v kultuře jako na podezřelé chamtivce, kteří se chtějí na úkor společnosti jen obohatit, zatímco na druhé straně ten, který zanedbává své povinnosti, škodí svou neschopností firmě, která mu v dobré víře vytvořila pracovní místo na dobu neurčitou, lže svému zaměstnavateli, třeba i krade, je dlouhodobě na nemocenské a přitom chodí pracovat jinam – je státem hájen tak, že je téměř nemožné takového člověka propustit. K tomuto svému tvrzení máte jistě dostatek důkazů, předpokládám.

Netvrdím, že Vámi popisovaný zaměstnanec, resp. situace neexistuje, stejně jako nelze vyvrátit názor, že někteří podnikatelé v kultuře jsou chamtivci a vyžírkové. Ale tak, jako ne všichni zaměstnanci jsou takovými, jak jste je popsal, stejně tak ne všichni podnikatelé jsou tím, co jsem zmínil. Nicméně je nutno otevřeně přiznat, že v jisté míře tyto případy skutečně existují.

Kriticky a nutno říct, že oprávněně, jste se vyjádřil k situaci ve společnosti, zvláště pak v oblasti ekonomiky. Sepsul jste nemožnost vymahatelnosti práva vinou všech polistopadových vlád a neopomněl jste poznamenat, že herci dotovaných divadel se vymezují vůči současné vládě, zatímco někteří jejich ředitelé s ní, tj. vládou, neoficiálně či přímo v poradních sborech bezostyšně spolupracují, což lze také bez nadsázky nazvat kolaborací, není-liž pravda! No to je hrůza, co se všechno děje, že, pane Hrušínský!

Konstatujete, pane Hrušínský, že 32 let žádná vláda neumožnila statisícům (opravdu statisícům?) českých občanů žijících v zahraničí, aby se mohli důstojně účastnit voleb, přestože jim toto právo Ústava České republiky zaručuje. Tato významná část českých občanů je podle Vašeho názoru přesně tím chybějícím jazýčkem na vahách, který by dokázal ve volbách převážit tu část populace, která do čela naší země volí podvodníky, agenty StB, lháře a předlistopadové členy zločinné KSČ. Zde jistě máte na mysli tu část populace, jak se trefně vyjádřil pan profesor Fiala z koalice SPOLU, že jde o lidi, tzv. plebs, který prý nemá dostek inteligence a schopnosti zvolit ty správné lidi!

Kritizujete nepřijetí eura a bránění ČR vstupu do eurozóny, což je podle Vás dalším poškozením českých zájmů. Proč pro lepší pochopení Vašeho názoru nezmíníte, o jaké české, resp. čí české zájmy jde? Pozoruhodné je také Vaše „zhodnocení“ vlád o kterých říkáte, že nebylo horší vlády, než vláda trestně stíhaného agenta StB a jeho spojence z Hradu, že horší byly snad jen vlády, proti nimž se v listopadu 1989 vzedmula sametová revoluce. A dodáváte, že absurdita a nespravedlnost předlistopadových časů začíná být srovnatelná s tím, co do České republiky postupně vracejí mnozí politici naší současnosti. Apropó, které „politiky“ máte na mysli, pane Hrušínský? Nějaké to jméno by nebylo?

Nechci, ani nemám v úmyslu oponovat Vám ve Vašich názorech, ve kterých kriticky hodnotíte současnost v České republice, protože nutno otevřeně přiznat, v mnoha případech máte pravdu. Musím se ale zeptat pane Hrušínský, resp. už jste se sám nad touto situací zamyslel jak je možné, že k tomuto stavu ve společnosti došlo? Vždyť skoro celý národ v listopadu r. 1989 zvonil na Václaváku či jinde klíči na podporu změny režimu, vždyť kromě komunistů všichni polistopadoví politici podporovali Václava Havla a jeho Pravdu a lásku, která měla zvítězít nad lží a nenávistí. Kde je ta kýžená „pravda“, kde je „láska“? Kde je Václavem Havlem tolik proklamovaná demokracie, která měla změnit naši společnost v lepší, ekonomicky prosperující, spravedlivější, právní stát? Kde jsou ti „chytráci“, kteří pomocí podvodů, machinací, tunelování, krádeží, zpronevěrou, korupcí a klamáním občanů pokládali základy „naší“ dnešní demokracie?

Pane principále, připusťme, že všechno, co zmiňujete a kritizujete ve svém vyjádření na portále Neovlivní.cz je, objektivně řečeno, pravda! Nicméně to, že jste zkritizoval všechno to špatné, co je dnes v naší společnosti, včetně všech dřívějších vlád i současnou vládu, má svá opodstatnění, své důvody. Vy je dobře znáte, jen je velkým obloukem a záměrně obcházíte. Snažíte se dát veřejnosti na odiv své demokratické postoje a úsilí, stejně jako snahu a postoje některých Vašich kolegů, pražské kavárny, pravdoláskařů, havloidů s tím, že burcujete proti vládě, proti premiérovi Babišovi, proti prezidentovi Zemanovi, sem tam proti jinému členu vlády, organizujete aktivitu Milion chvilek, demonstrujete proti Lukašenkovi, obhajujete fašistickou Ukrajinu, ale současně vyzýváte ke vzdoru a boji proti nebezpečnému Rusku, případně Číně atd., atd., ale to podstatné vám uniká: dlouhodobou totální zkorumpovanost politické scény na všech úrovních státní a veřejné správy, počínaje vládou, poslanci*, senátory*,starosty měst a obcí konče (čest výjimkám)! Tam je totiž pane Hrušínský, zakopaný pes! Vyrabované hospodářství, rozkradený průmysl, tím pádem zničená ekonomika, resp. vytunelované banky a peněžní zdroje, zlikvidované zemědělství, co ze všeho nám vůbec zbylo?

Pane Hrušínský, chce se říct slovy básníka, že nám zbyla „naše řeč“, ale ani to už není úplně pravda! Už i ten rodný český jazyk nám ta nová, rádoby demokratická mladá generace z řad studentů a novinářů przní anglickými a americkými slovy, slogany, názvy, výrazy apod., hlavně na sociálních sítích! Nemá smysl stavět se proti Babišovi či Zemanovi, když to podstatné je úplně někde jinde. Ještě jsem nezaregistroval, že by někdo z vašich řad herců, zpěváků a jiných umělců kriticky vystoupil proti těm, kteří se záhadným způsobem během několika let stali miliardáři, viz Bakala, Kellner,Komárek, Janeček, Janoušek, Koláček a celá řada dalších z těch cca stovky nejbohatších Čechů a Češek. Tito lidé totiž ovládají vnitřní i mezinárodní ekonomiku a připočteme-li k tomu naši ekonomickou závislost na EU, USA a NATO, jsme tam, kde jsme, pane Hrušínský. Náš osud není v rukou naší vlády a jedno, zda ji vede Babiš či kdo jiný, ani v rukou Zemana, náš osud je spjat v závislosti politiky na EU a na vazbách na západní struktury. A pokud si myslíte, pane Hrušínský, že nás snad „západní přátelé“ z té naší bryndy dostanou, tak se strašně mýlíte. Nás může spasit samostatnost, nezávislost, svoboda národa a pravá demokracie, což lze dosáhnout odchodem z EU a vystoupením z NATO !

Pokud toho nedosáhnem, budeme lidově řečeno „rýt držkou čím dál hlouběji do země“ a bude hůře, než za komunistického režimu, jen trochu jinak. Tak se už sakra vzpamatujte a hledejte příčiny tam kde jsou a bojujte proti těm, kteří to všechno způsobili (pokud na to máte odvahu, samozřejmě).

** Snaha některých uvědomělých politiků např. z SPD o zmrazení růstu mezd politiků byla „shozena ze stolu“, proto také byly jejich platy zvýšeny o dalších 5%! Říká Vám to něco, nechává v klidu, pane Hrušínský?Tak se ukažte, co jste schopni proti těmto nešvarům udělat!

Buďte zdráv, s pozdravem

Jiří Baťa, OČO (obyčejný český občan)

Psali jsme: Jiří Baťa: Myšlenka, ne-li spekulace, hodná jednoznačného odsouzení Jiří Baťa: Poslankyně za Piráty hraje na falešné city Jiří Baťa: Zpěvákovy „výkřiky“ proti Babišovým praktikám zůstaly nevyslyšeny Jiří Baťa: Napsat se to může, ale věřit se tomu nemusí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.