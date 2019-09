Jiří Baťa: Pravda se těžko snáší, natož pak nepravda

No, má na to právo, problém však je, že tuto abolici musí, podle ústavy, spolupodepsat premiér, tedy v tomto případě ten, jehož se abolice týká. Je to poněkud kontraproduktivní a nelogické, nicméně je to fakt, což Mirku vytočilo a všechny ty paradoxní situace, týkající se Babiše a Zemana sepsala. Je toho hodně, ale přečíst si to lze ZDE.

Faktem je, že všechno to dlouhodobé úsilí ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Pirátů a svým způsobem i ČSSD dostat A. Babiše dostat do tepláků se nepodařilo realizovat. To všechno přesto, že (s použitím názvu písničky Marka Ebena) už to dávno mělo být a ono ne a ne a ne! Proto ta rozmrzelost, naštvání, ne-li nasrání! Aby ne, když jak píše bába Němcová:

prezident Zeman vědomě podkopává základy právního státu, vyvrací důvěru občanů ve spravedlnost a rovné postavení občanů před zákonem

to je zásadní důvod k podání ústavní žaloby a zbavení Miloše Zemana prezidentského úřadu

k soudu s Babišem nedojde a pravdu se nikdy nedozvíme

Takže několik slov k závěrečným slovům Mirky Němcové. Pan prezident Zeman nemůže podkopávat základy právního státu, protože skutečný právní stát, kterým se tak často a rádi (je-li to pro ně zrovna výhodné) ohánějí představitelé dnešní opozice, případně někteří rozumní politici z vládní koalice z mnoha všeobecně známých a zcela pochopitelných, relevantních důvodů neexistuje. Jinými slovy, činy jak prezidenta, tak ostatních představitelů justice, nejsou nijak překvapivé, protože ono známé rčení, že by se mělo (má) učinit spravedlnosti zadost, bylo zničeno již v samém zárodku demokratické epochy našeho státu Václavem Havlem a jeho našeptávačem a spoluviníkem Karlem Schwarzenbergem. Stačí např. jen připomenout vrácení majetků V. Havlovi (Lucerna, Barrandov), K. Schwarzenbergovi (Orlík, pole, lesy, rybníky), abychom si uvědomili, že na těchto „základech“ se právní stát vybudovat nedá. A jestli si panička Němcová myslí, že je nějaké významná důvěra občanů ve spravedlnost a rovné postavení před zákonem, tak nechť se nenechá vysmát. To je totiž stejné, jako s tím právním státem! A ústavní žaloba na prezidenta Zemana na zbavení jej úřadu? No podat ji ti zoufalci mohou, ale počítat, že se žaloba ujme a prezident bude zbaven úřadu, protože oni si to přejí, tak na to mohou rychle zapomenout. Zas všichni poslanci nejsou až tak úplně provaření, jako ti z ODS, TOP 09, STANU, KDU-ČSL a pod.

Právní stát. Co je to právní stát? Nikoli „muška jenom zlatá“, ale „zbožné přání všech“ těch, co o něm tak často účelově mluví. Hrají se slovíčky, protože jim mnohem víc současný neprávní stav vyhovuje, než ten, kdyby skutečný právní stát existoval. Protože v případě jeho existence by už mnohé (a mnozí) muselo už dávno nutně neexistovat! Přesněji, nacházeli by se v jiném, než v současném prostředí, že? Jejich hra na údajnou existenci právního státu je nejen hlavní náplní jejich činnosti, ale také alfou a omegou pro výpady a nařčení všeho, co je proti mysli (a srsti) lidem, jako je Němcová, Fiala, Rakušan, Výborný, Bartoš a idioprávník Pospíšil a jejich členstvu, protože to je v podstatě zaměstnává celých 5let, od vzniku kauzy Čapí hnízdo.

Jim strašně vadilo (a dosud pořád vadí), že Babiš dostal na Čapí hnízdo usr...ých 50 milionů, které již mimochodem vrátil, ale dnešní opozici a bývalé členy a partaje předchozích vlád už vůbec nezajímají sta miliony, které dal Kalousek K. Schwarzenbergovi, jako ministru zahraničních věcí a předsedovi TOP 09 na čištění rybníků a jiné „aktivity“, na kterých dodnes „chudák“ Kchárl bezbožně či nekřesťansky vydělává a který byl rovněž ve střetu zájmů, stejně jak (údajně) nyní A. Babiš. Jenže pan kníže Schwarzneberg, nejbližší přítel a spolupracovník V. Havla, to byl „pan někdo“, toho si politici a partaje vážili, ctili a hýčkali a ani je nenapadlo, aby na něj vyrukovali s nějakým obviněním. Ještě to tak!

A to, jak běduje zhrzená Němcová, že k soudu s Babišem nedojde a pravdu že se nikdy nedozvíme, tak to má pravdu. Otázka totiž je, jakou pravdu by chtěli slyšet. Tu, co by slyšet chtěli, tak ta neexistuje a jinou bychom si museli snad vymyslet- Problém je v tom, jak už výše zmíněno, že ten jejich záměr se nedaří, a už to mělo dávno být a ono ne a ne a ne! Je to fakt těžké, „kde nic není, ani čert nebere“ a jejich snaha není nic jiného, než mlácení prázdné slámy. A takový výsledek, ten se jen těžko sežvějkává! Zvláště, když ten „právní stát“ jaksi ne a ne a ne fungovat! Čí asi vinou?

