Jiří Baťa: Tomu se říká demokracie? To je koalicodemokracie!

Je několik málo dnů před parlamentními volbami a média chrlí jedny předpokládané či tipované výsledky za druhými. Již několik let, vždy před volbami se tyto průzkumy předpokládaných výsledků voleb konají, či lépe řečeno konaly dovolím si konstatovat, v demokratických intencích volebního zákona a ostatních institucionálních ustanovení. Letošní volby jsou však jiné. Jistě nebude těžké uhádnout, v čem. Ano, jde o porušení demokratického principu voleb politických stran a hnutí do Parlamentu ČR.

Nejdemokratičtější ze všech demokratických politických stran na politické scéně v ČR, Občanská demokratická strana, je nejen nejvíce slyšet pokud jde o prosazování konzervativně-liberální demokracie, ale také má za sebou nepříliš úspěšné koaliční vládnutí, budiž řečeno s nadsázkou, že vládnutí na demokratické bázi, resp. principu. Protože jak zmíněno, vládnutí bylo nejen neúspěšné, ale z mnoha hledisek státu a občanům neprospěšné, popularita ODS značně utrpěla a její oblíbenost rapidně klesala. Objektivně je však nutné přiznat, že totéž platí i o jejich koaličních partnerech z dob jejich vlády, tedy o KDU-ČSL či TOP 09. Jenže jak vidno, představitelé těchto stran neklesali na mysli a špekulovali, jak se dostat „ze sraček“, které jim tekly do bot. Kdo umí, umí, kdo neumí, čumí.

I stalo se, že jsme brzy čuměli (trčeli) jak ta pověstná sláma z bot. Aby bylo jasné, vychcánkové ze jmenovaných partají dali hlavy dohromady a v při vědomí, že jako individuální politické subjekty nemají šanci Babišovo hnutí ANO porazit, protože by se do Parlamentu snad ani nedostali, přišli na spásnou myšlenku, demokracii vem čert, a dohodli se, že sestaví předvolební koalice. Zda se v ODS, TOP 09 a v KDU-ČSL nechali inspirovat pověstnými třemi pruty Svatoplukovými těžko říct, každopádně zjistili, že má-li jim pšenka kvést a mají-li být nadále být politikou živeni, musí porazit ANO, což lze tak, že vytvoří koalici a tak se také stalo, když vytvořili koalici SPOLU! Na podobnou myšlenku zřejmě přišli i Starostové a nezávislí (STAN), jejichž preference a šance byly podobné, jako u výše jmenovaných stran. Seznali, že sami ničeho nedokáží a proto využili svou tradiční vyčůranost a nabídli se Pirátské straně, že jim budou „jakože“ pomáhat k vítězství a že se tak s nimi „zadara“ svezou a dostanou se v případě úspěchu, zpět na politické výsluní. Kdož ví, třeba i k vládnutí. Tak se stalo, že letošní volby nejsou demokratické, ale koalicodemokratické. Pravda nebude daleko, když se o letošních volbách bude říkat, že byly podrazácké.

Proč podrazácké? Je to asi tak, jako by se chtěli porvat dvě tlupy z jedné vesnice, ale protože v jedné tlupě byli slaboši, pozvali si na pomoc posilu z vedlejší vsi o kterých tvrdili, že jsou to také domácí. Výsledek z této rvačky není znám, média je dosud nezveřejnila(!). Pokud však jde o koalice stran a

jejich výsledky ve volbách, ty teprve ukáží, zda se jim jejich spojení v koalice vyplatilo, či nikoli.

Nicméně to podstatné nám v otázce voleb uniká a sice, že popisované „spojení sil“, tedy vytvoření koalic, jakkoli by to třeba za jistých okolností a v jiných případech mělo své opodstatnění, pak v případě voleb do Parlamentu ČR jde o zbabělý, neférový a nedemokratický postup, jak pokořit politického soupeře. Ústava ČR totiž o politických stranách (včetně hnutích) říká, že

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů:“ (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,článek 5) .

Samozřejmě nelze tvrdit, dokonce ani konstatovat, že ve výše uvedených případech se jedná o nějaké násilí, ale protože není vysloveně uvedeno, že v případě voleb je možné vytvořit politické koalice lze se domnívat, že jejich vytvoření silně koliduje s konstatováním o volné soutěži politických stran, respektujících základní demokratické principy, což se bytostně dotýká voleb do Parlamentu ČR! V každém případě však lze konstatovat, že tento postup je nedemokratický a to je to hlavní. Nebo snad koalice SPOLU a PIRSTAN pro to mají jiné, relevantní vysvětlení?

V podstatě je však jedno, resp. nepodstatné, zda strany vytvořením koalic porušili ustanovení o politických stranách a hnutích, protože každý slušný, demokraticky smýšlející občan musí postup politických stran ODS, TOP 09, KDU-ŠL, resp. Pirátů a STAN morálně odsoudit, protože v tom spatřují jednání nečestné, zbabělé, neférové a podrazácké, protože jako individuální politické subjekty by ve volbách nedosáhli kýžených výsledků. Představitelé těchto stran jen dokazují, že chtějí za každou cenu (viz jejich platy a další prebendy) vládnout, bohužel pod falešnými hesly a sliby občanům, na které nejen zapomenou hned poté, co si rozdělí křesla a funkce, ale také, proto, že jsou vesměs nereálné. Tak takové budou volby do Parlamentu v r. 2021!

