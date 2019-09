Jiří Baťa: Všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente, hlavně (některými lidmi tolik zpochybňované) pevné zdraví

Jsou tu však také lidé, kteří panu prezidentu zas až tolik toho zdraví nepřejí a hledají všechno možné, jak jeho zdravotní stav zpochybnit a využít jej pro jeho odvolání.

A nedaří se, to je fakt k vzteku. Pan prezident byl na vyšetření v nemocnici, mu nic závažného nezjistili, kromě dehydratace, kterou (pokud je to správně interpretováno) na místě řešili tzv. „rehydratační a minerální‘ infuzí přímo do krve. Že prezident Zeman trpí jistou nemocí nohou je všeobecně známo, i když někteří „dobráci“tuto chorobu při chůzi považují za příznak prezidentovy opilosti. Blbci!

Nicméně, jsou i tací lidé, kteří zdravotní stav prezidenta považují za vážný nebo také kritický, neboť se najdou lidé, kteří se k jeho zdravotnímu stavu vyjadřují velmi odborně a sice laicky. Podle některých dokonce prezident Zeman trpí rakovinou, jiní zase, že má podlomené zdraví z kouření a nadměrného požívání alkoholu, někteří jej mají zase za postiženého stařeckou demencí atp. Idioti!

S novým pohledem a dobrozdáním o prezidentově zdraví přišel renomovaný lékař MUDr. Martin Jan Stránský, známý už z jeho aktivit a iniciací, když s partnerem panem doktorem Janem Hnízdilem byl v aktivitách skupiny lékařů a politiků blízkých Václavu Havlovi, kteří hledali možnost odvolání prezidenta republiky Václava Klause pro jeho údajné psychické onemocnění v době, neboť odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. Jeho odmítání měl být důvod psychického onemocnění! Jak prosté, Watsone! Doktor Hnízdil podnikal kroky k otestování této možnosti již v květnu 2009 a dr. Stránský měl být jako jeho hlavní spoluiniciátor! Není tedy divu, že i dnes se pan doktor Stránský angažuje v nalezení důvodu či příčiny, jak zpochybnit prezidentovo zdraví a dosáhnout tak kýženého cíle jeho odvolání když už ne z důvodů vyloženě politických, tak alespoň zdravotních. Zkušenosti, byť s neúspěšným efektem, jak výše uvedeno, má víc jak dost. Zoufalec!

Doktor Stránský mimo jiné uvedl, že při dehydrataci a nedostatku minerálů by mělo stačit vypít jen pár sklenic minerální vody. Infuzi pak považuje za něco jiného. No, snad by podle pana doktora Stránského někdy stačilo třeba jen pacientovi řádně vynadat že simuluje a také by tím nemocného možná „uzdravil“. V případě Zemanova vyšetření v nemocnici, kterého se pan dr. Stránský sice nezúčastnil, přesto prezidentův zdravotní stav zpochybňuje a k jeho stavu vydává vyjádření, které by mělo vypovídat o něčem jiném, bohužel lékařsky patřičně nezdokumentovaném a tedy neprokazatelném.

Nicméně, nějakou příčinu nebo důvod se rozhodl pan dr. Stránský hledat a jak se zdá, tak „něco“ přece jen našel. Je to sice jen opodstatněná domněnka a pochybnost ale i ta je dobrá k tomu, aby se o prezidentově zdraví mohlo zdárně, mezi jeho „přáteli“ pochybovat. A to až tak, že by to nakonec vedlo ke stejným snahám, jaké inicioval pan doktor Stránský v případě Václava Klause, viz výše! „Absence informací o skutečném zdravotním stavu prezidenta je naprosto cílená. To dokazuje jeho stále omezenější vystoupení na veřejnosti včetně oznámení, že se nehodlá zúčastnit výročí sametové revoluce. Mnozí se tedy ptají – na co tedy máme prezidenta? Pokud se na veřejnosti vyskytne, nelze si prý také nevšimnout jeho časté usínání na mezinárodních veřejných ceremoniálech, stejně jako pokračující omezenosti chůze a koordinace kvůli cukrovce, která bohužel pokračuje v ničících efektech i při optimální léčbě. O efektu alkoholu, jak v minulosti, tak v současnosti, raději nemluvme,“ s jakýmsi vnitřním uspokojením konstatuje doktor Stránský.

K tomu je také dobré dodat, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde! Z uvedeného vyplývá, že dr. Stránský hůl nejen hledal, ale i našel. A i když to není z lékařského hlediska oficiální diagnóza, jsou to když už nic jiného, alespoň „závažné lékařské domněnky a zpochybňování“, která budou zase pro někoho dost dobré k tomu, aby měli důvod prezidentův (nejen) zdravotní stav napadat! Jako by oni sami byli zdraví jako řípa, že? Ubožáci!

