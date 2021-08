Jiří Kobza: Co napovídají předvolební hesla?

reklama

Takový Petr Fiala, předseda ODS, se nechal slyšet, že velice podstatným prvkem jejich programu je snaha zabránit Rusku v jeho vlivu na naši zem.

Jaký vliv to má být, proč a jak se mu má bránit, a zda to zajímá právě voliče ODS, to nám pan předseda nesdělil. Být na místě voliče ODS, asi bych se ptal na názory této strany na daňovou politiku, na ochranu podnikatelského prostředí, na rozšiřování svobod, což je přece základní konzervativní hodnota, namísto jejich zmenšování a okrajování atd. Jakýsi boj s Ruskem, stejně pomyslný, jako tchajwanská identita pana Vystrčila (ODS), je na první pohled tím posledním, co má šanci přivábit pravicové voliče. Navíc když se ODS spojila do jedné kandidátky s TOP 09 a lidovci. Jak kolem sebe slýchám, mnozí, zklamaní dosavadním vládnutím zcela ideově nečitelného ANO, by ODS snad se skřípěním zubů byli ochotni volit. Jenže se podívají na kandidátky, a co vidí – Markéta Pekarová-Adamová, Helena Landšádlová, Ondřej Kolář (ten s tím zborceným Koněvem), a je po voličském nadšení. Tímto tahem – spojením se dvěma marginálními straničkami – oslabila ODS sama sebe a připravila se o nejedno procento ve volebním výsledku, protože tito zklamaní možná přehopkají zpět k Andreji Babišovi. Tam aspoň vědí, do čeho jdou.

Zábavně v tom plavou též Piráti. Jejich místopředseda jeden týden poskytne Novinkám naprosto bojovný rozhovor o tom, jak budou Piráti stavět vládu s ODS, aby jen pár dnů na to podrobili ODS a jmenovitě Fialu zdrcující kritice, že prý je to strana s nejhorším potenciálem pro boj s korupcí. Tak nevím, buď zde máme dvoje Piráty (pánbůh s námi a zlý pryč, i jedněch už je přespříliš), nebo se v té straně rozmáhá metoda komunikace typu „pojď ke mně, běž pryč“. To ale není obvykle příliš efektivní způsob jak řešit problém. A ten Piráti zcela jistě mají, jinak by nepořádali různá jamboree s tématem odvolání pana Ferjenčíka z vedení kampaně, protože za jeho šéfování padala procenta soustavně dolů.

A jak si s tím vším poradí STANaři? Zjevně šli do koalice s Piráty jen proto, že se domnívali, že zatímco sami obsadí voličsky venkov a lidi s nižším vzděláním, Piráti jim přinesou metropole a vysokoškoláky. To je však iluzorní. Spíše to bude tak, že venkovský volič nebude volit STAN právě proto, že se prezentuje společně s neuchopitelnými Marťany pod černou vlajkou, zatímco fanatičtí prvovoliči z kateder budou kroutit hlavou, proč se jejich vlasaté a dredaté ikony spolčují s tím maloměšťácko-selským subjektem. Ty dvě voličské skupiny jsou sourodé asi jako oheň a voda. Když zalejete na konci večera táborák, zbyde trocha kouře a spousta smradu.

A tak by se dalo pokračovat. Nekonkrétní, obecné klišé panující ve slovnících většiny stran (včetně těch vládních) může přebít jediné: zcela jasná, nedvojsmyslná nabídka témat, která jsou sdílena a žádána velkou částí voličstva napříč demografickými, vzdělanostními či sociálními různicemi. Nechci zde explicitně dělat píárko pro SPD, ale víte o jiné straně, která prosazuje tradiční hodnoty rodiny (místo LGBT šílení), spravedlivý systém sociálních dávek (místo jejich zneužívání nepřizpůsobivými jedinci), co nejširší podíl občanů na rozhodování (včetně referend) místo vrchnostenského principu příkazů a zákazů, ať už z Prahy, nebo, co hůře, z Bruselu či Berlína? Znáte jiný subjekt, pro nějž slovo vlastenectví není slovem sprostým? Znáte jiný subjekt, který chce a je s to skoncovat s praxí lichvářské a exekutorské mafie, která ožebračuje nejslabší členy společnosti a je státem posvěcenou černou ekonomikou? A tak bych mohl pokračovat.

Je mi jasné, že asi málokdo z vás čte různé předvolební tiskoviny, které dostává do schránky, či jsou mu vnuceny na ulici. Rozumím tomu, protože se jedná obvykle právě o ty snůšky lží a hloupostí, o nichž jsem psal výše. Ale přece jen: zkuste pro jednou udělat výjimku a nerozhodovat se jen podle intuice, ale rozumem, přečíst si, kdo co nabízí, a vyhodnotit si, kam to může vést. Letos jde opravdu o hodně.

