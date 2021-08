Jiří Kobza: Velká (evropská) žranice

reklama

Čtyři zámožní pánové (v čele s Marcellem Mastroianim) odjíždějí na chatu se doslova užrat k smrti. Film pak je přehlídkou této obludné žranice – až k hořkým koncům.

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 3% Hana Lipovská (Volný blok) 79% Josef Nerušil (SPD) 9% Kateřina Stojanová (Piráti) 0% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 2% hlasovalo: 2971 lidí

V jedné recenzi čteme výstižnou charakteristiku: „Velkou žranici chápu jako bajku o důsledcích materiální přesycenosti. Kdo má vše, nemá po čem dalším toužit, o co usilovat a ztrácí proto důvod žít. Prostředkem sebevraždy je pak právě symbol spokojenosti a blahobytu.“

Vzpomněl jsem si na tento film a ta slova při pohledu na zprávu, kterou vydala v těchto dnech česká média. Česká vláda finišuje s přípravami tzv. českého předsednictví EU, které se má konat v druhé polovině příštího roku. V září 2022 se má konat „evropský summit“ za účasti nejen hlav členských zemí, ale údajně i amerického prezidenta Joe Bidena (podobně, jako když v roce 2009 přijel do Prahy na evropský summit Barack Obama).

To předchozí české předsednictví nepřineslo zhola nic, tedy nic pro naši zemi. Možná jen uspíšilo aklamační souhlasy našich politiků s připravovanou Lisabonskou smlouvou, která okleštila naše práva na naprosté minimum a s níž až do trpkého konce bojoval samojediný prezident Václav Klaus – i „jeho“ ODS podvedla své voliče, jimž přísahala, že Lisabonskou smlouvu nepřipustí. Nakonec to bylo jen pár senátorů (Kubera, Jirsa, Pakosta atd.), kteří našli v sobě zbytky hrdosti a smlouvu neodmávli. Velkoústý předseda ODS Mirek Topolánek, do té doby známý bojovník proti přitvrzování unijní integrace (pamatujete na to hloupé heslo, jak „to Evropě osladíme“), stáhl krovky a pronesl na plénu Senátu projev, kterým senátory vyzval ke kladnému hlasování.

Proč to všechno dnes znovu připomínám? V Praze se má za rok konat velká žranice pod názvem Evropský summit. Nikdo neví, jaký má mít výsledek, a zda vůbec nějaký (samozřejmě kromě boje o Dukovany). Ale už se ví, že jen na jeho přípravu má vláda vyčleněno v tuto chvíli (číslo jistě není konečné) 1,34 miliard korun. Jak nás informoval portál Seznam Zprávy, momentálně je vedena velká rvačka o to, kdo bude na summitu zajišťovat catering. A nebude to jen tak nějaké vepřo-knedlo. Menu bude obsahovat např. lososa a kaštanové pyré pro VIP a svíčkovou a kapří hranolky pro jejich doprovod. Vodou z kohoutku to také – VIP neVIP – jistě zapíjet nebudou. A tak není jisté, zda proudem poteče šampaňské Moet & Chandon Imperial Brut Bright Night Double Magnum (lahvinka za necelých 10 tisíc korun), či snad dokonce Armand de Brignac Brut Blanc de Blancs (stojí kolem 47 tisíc korun). Na beton to však nebude Moskovskoje igristoje, i když by lecjaký francouzský sekt strčilo chuťově i cenově do kapsy. Proč? Přece nebudeme milovaným spřáteleným eurounijníkům nalévat nepřátelský Putinův utrejch, že…

Když ty miliardy porovnáme s pár stovkami přídavku pro každého penzistu, proti nimž v parlamentu tak srdnatě bojovali naši EuroPiráti s poukazem na to, že „si to nemůžeme dovolit“, vypadá to jako špatný vtip.

Mimochodem, Seznam Zprávy ani při této příležitosti nezapomněly kopnout si do prezidenta Zemana, pro něhož prý tato akce má být vyvrcholením jeho (v únoru 2023 končícího) mandátu. To by věru byl špatný prezident, který by za svůj cíl měl jen velkou žranici!

Zkrátka a dobře: naše země vyhodí opět „do luftu“ částku v řádu miliard, do Prahy se sletí eurovrchnost, aby se nacpala k prasknutí, ale bohužel – na rozdíl od toho Ferreriho filmu – nebude pointou sebezáhubný čin, třeba rozpuštění EU, nýbrž jen další naplánový termín další žranice. A to všechno za naše peníze. Opravdu právě tohle chápeš jako vzetí věcí svých do rukou svých, lide český?

Psali jsme: Jiří Kobza: Sudeťácký metál pro Hermana – za co? Jiří Kobza: Pohádka o svobodě Plán, který rozdělí nelegální migranty, hlavně muslimy, do všech zemí EU. Odmítneš? Přijde trest. Jiří Kobza připomíná, co se chystá Jiří Kobza: Pirátskou vlajku vzhůru, a do zubů nože

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.