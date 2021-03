Jiří Paroubek: A zpátky makat…

reklama

Narážím na skutečnost, že poslanec za ČSSD, Petr Dolínek, takto přední člen politického a volebního týmu kandidáta na předsedu ČSSD Tomáše Petříčka, nám odchází z politiky. Je to pravdu „mimořádná ztráta“.

Petr Dolínek chce „posílit“ Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která do května, kdy sedmi radním končí mandáty (a osmý radní končí v červenci), musí doplnit své řady.

Funkce členů RRTV mohou na rozdíl od Rady České televize nebo Rady Českého rozhlasu navrhovat rovnou politické strany zastoupené ve sněmovně. Strany tedy nemusí nic předstírat a hledat bílé koně. Mezi navrženými radními se objevil, kde se vzal, tu se vzal, také poslanec Petr Dolínek.

Podívejme se na zářnou kariéru tohoto dobrého muže se špatnou hlavou trochu detailněji.

Přes dvacet let je členem ČSSD. Byl dvě volební období (neplaceným) předsedou Mladých sociálních demokratů. Od roku 2010 vstoupil do služeb samosprávy a je v nich dosud. Čtyři roky v letech 2010 – 2014 byl členem Zastupitelstva městské části Praha 6 za ČSSD. Současně byl také členem pražského zastupitelstva, kde po čtyři roky zastával placenou funkci předsedy Kontrolního výboru (funkce placená na úrovni členů Rady hl. m. Prahy). Prostě měl hodně peněz za málo práce.

Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 80% Ne 9% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 7526 lidí

V roce 2014 se po dalším fatálním poklesu volebního výsledku ČSSD při volbách do pražského zastupitelstva (něco přes 10% hlasů), stal velmi vlivným náměstkem primátora pro dopravu. Do této funkce byl vyslán celou zájmovou skupinou v čele pražské ČSSD vedenou Pochem. Neměl k výkonu této funkce žádné vzdělání (veškeré jeho pokusy dokončit nějakou vysokou školu skončily fiaskem), ani potřebné pracovní zkušenosti.

Protože jsem na pražské radnici působil 15 let a z toho šest let jako náměstek primátora pro finance, tak dobře vím, že v pražské městské radě se funkce náměstka primátora pro dopravu řadí svým významem a svou náročností na pracovní výkon hned za funkci primátora a náměstka primátora pro finance.

Výkon jeho mandátu v čele resortu dopravy na pražské radnici spadal tedy do období let 2014 – 2018, kdy sociální demokracie pod Sobotkovým vedením zaznamenávala rychlý sešup své společenské podpory. V Praze byl tento sešup podpory ČSSD ještě rychlejší, což bylo především způsobeno kolosální neschopností právě Petra Dolínka při výkonu funkce náměstka primátora pro dopravu. Byl vedle nešťastné primátorky za hnutí ANO nejviditelnější figurou pražské městské rady. Bohužel, v některých případech, kdy se měl schovat, např. při pádu trojské lávky, se vystavoval na veřejnosti jako páv celou věc "uváděl na pravou míru". Stejně tak propásl dobou příležitost mlčet při obhajobě nesmyslného záměru zbourání Libeňského mostu a vybudování nového mostu za cca 2 miliardy korun. Tyto návrhy, skutečně politicky smrtonosné, Dolínek veřejně obhajoval. V Praze až do komunálních voleb na podzim 2018 byla zcela chaotická situace v dopravních uzavírkách. Občanům Prahy se tak nějak vrylo do hlav, že za uzavírky je odpovědný náměstek pro dopravu… Dolínek prostě zmrskal, co mohl. A tak se ČSSD v komunálních volbách na pražskou radnici neprobojovala už ani do opozice...

Od března 2017 byl Dolínek po dva roky také prakticky neviditelným místopředsedou ČSSD.

Když se podíváte na těchto několik funkcí, které v jisté době zastával (zejména od podzimu 2018 do jara 2019) můžeme říci, že se naplno projevila jeho záliba v mnohoobročnictví. Byl místopředsedou vládní strany, byl důležitým náměstkem primátora a ještě poslancem. Podle všeho pobíral skoro rok od sněmovních voleb 2017 do komunálních voleb 2018, dva velmi hezké platy. Doufám, že z nich dal alespoň něco na chudé.

Když se dívám na parlamentní činnost Petra Dolínka, je to smutné představení. Kde nic, tu nic. Osobně se mě trochu dotýká, že podle všeho pan poslanec jaksi zašmelil jeden perfektní návrh zákona, který jsem inicioval já, a připravil do posledního detailu expert ČSSD pro bytovou politiku JUDr. Ivan Přikryl: Návrh zákona o eliminaci Airbnb. Tohoto návrhu se Dolínek ujal se vší vehemencí, ale pak to skončilo jako vždy. Prý ponechává prostor, alespoň podle vyjádření médií, pro jiný návrh řešící Airbnb, který vyprodukovala radní pro oblast bytové politiky hl. m. Prahy, Marvanová. Kolosální politická chyba.

Jeho politický život je plný politických chyb. A teď už i jeho přátelé z pražské skupiny ČSSD kolem T. Petříčka došli k názoru, že tohoto dobrého muže je potřeba někam uklidit. A tak přišli na vysílací radu. Bude mít nějaké kapesné. Možná auto. Telefonní paušál. Možná sekretářku. Možná i nějaké kšeftíky budou…

Zkrátka zpátky makat se nepůjde. Ostatně, když se dívám na Dolínkův životopis, o nějakém makání v minulosti, se ani mluvit nedá. Prý v minulosti pracoval pro mediální firmu Thompson Multimedia a to je vše. Pak už přišla na řadu "politika".

Řeknu to prostě. Pokud bude mít sociální demokracie ve svém čele lidi, jako byl Sobotka, Dolínek anebo v dnešních dnech Petříček, tedy lidi bez praktických zkušeností ze života z firemní nebo neziskové sféry, nemůže se divit, když teď bojuje zápas o své holé politické přežití.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Šibalové v ČSSD v Ústeckém kraji Jiří Paroubek: Hájí Petříček ještě zájmy národa a občanů? Jiří Paroubek: Ministryně Dostálová se chlubí cizím peřím Jiří Paroubek: Opozice jen hledá hůl na vládu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.