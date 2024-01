Jiří Paroubek: Chce vládní koalice válku?

Čelná představitelka hnutí ANO Alena Schillerová se jako první z vedení hnutí ohradila proti militaristickému běsnění politiků vládní koalice výrokem: „To nejsou investice do tanků, které nás někam posunou. Nebo do nějakých střel. My potřebujeme investovat do infrastruktury. Určitě ne být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu Řehka. Já se osypu, když čtu jeho vyjádření nebo headliny... My se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru.“ Chce se říci: Konečně!

Nedávno poslanci hnutí ANO nepochopitelně hlasovali pro vazalskou vojenskou smlouvu s USA. Doufejme, že jde o definitivní změnu kurzu hnutí.

Co se odehrálo po zveřejnění výroku šéfky sněmovního klubu hnutí ANO, nelze nazvat jinak než jako studenoválečnou hysterii. Uvedu pro ilustraci pár výroků vládních politiků, z nichž některé hraničí s duševní nepříčetností. Jiné jsou, jako by vypadly z nějakého dekadentního románu.

Posuďte sami, do které kategorie ten který výrok patří:

M. Pekarová Adamová: „Schillerová je hlásnou troubou ruské propagandy. Paní poslankyně dál rozmazává ostudný výrok, to už je opravdová absence sebereflexe. Vysnít si musel Kreml ministryni financí, která po invazi ruských vojsk na Krym handlovala s bolševiky a osekala armádě rozpočet. Jednala jste v rozporu se zájmy naší země tehdy a pokračujete v tom i nyní.“

J. Černochová: „Už asi 24 hodin sociálními sítěmi rezonuje tento výrok paní poslankyně Aleny Schillerové a já celou tu dobu čekám, že jej s omluvou vezme zpátky jako hloupost, kterou omylem vypustila z úst. Nevezme, ba co víc, ještě do toho slovy klasika zabrušuje. Přesvědčuje nás tak o tom, že nejde ani o hloupost, ani o naivitu, ale čistě o populistický kalkul, který záměrně přehlíží realitu dnešního světa. Co je ještě horší, paní exministryně financí nám tvrdí, že závazky se mají dodržovat, až nám to bude vyhovovat. 2 % HDP na obranu máme prý vydávat, až na tom budeme ekonomicky dobře. Paní poslankyně, počítat asi umíte, tudíž jistě dobře víte, že dvě procenta jsou stále dvěma procenty, ať je dobře, nebo špatně. Nebo že je rozdíl, zda se necháte vydírat komunisty a seberete obraně 10 miliard, nebo jí je necháte.“

„Přestaňte lidem svět lakovat narůžovo, přestaňte jim lhát, že obranu a armádu nepotřebujeme. Iluze věčného míru je dávno pryč. Nikdo tu válkou nestraší, ale jako vláda máme povinnost zajistit v prvé řadě bezpečí naší země. Bezpečí je základ prosperity a růstu. A závěrem – pokud vy byste vládli, nedělám si iluze, že peníze uspořené na obranných investicích byste dávali do infrastruktury. Byl by to stejný rozpočtový mejdan jako v minulém volebním období. Mejdan, na který naše veřejné finance dlouho nezapomenou.“

V. Vrecionová: „Válečná rétorika politických ideologů. To prosím není text z Rudého práva v roce 1984, ale jsou to slova Aleny Schillerové.“

J. Pospíšil: „Ze slov Aleny Schillerové o tom, že ‚nepotřebujeme být připraveni na válku‘, mrazí, ale nepřekvapí. Vždyť už před rokem Andrej Babiš řekl, že v případě napadení spojeneckých zemí by neposlal české vojáky! Jsem moc rád, že v těchto časech nejsou u vlády tihle ‚chcimírové z ANO‘.“

D. Nerudová: „Paní Schillerová si asi myslí, že stačí věci chtít a nic se pro to nemusí dělat, ale tak to v reálném světě mimo sociální sítě nefunguje. Chceme mír, musíme investovat do obrany. Chceme udržitelné důchody, musíme dělat i nepopulární kroky.“

Ano, vytváření militaristické nálady má za cíl ospravedlnit šílené nárůsty válečných výdajů v českém státním rozpočtu na úkor výdajů na školství, zdravotnictví, sociálních výdajů, důchodů, dopravní infrastruktury atd., jak to dělá současná vláda. Vládní činitelé se starají o válku na Ukrajině, zahalují se do ukrajinských a izraelských vlajek a nejde jim na prvním místě o české občany a jejich potřeby.

Chtějí vydat v příštích letech na nákupy předražených amerických stíhaček F-35, německých Leopardů, které na Ukrajině po zásazích Rusů hoří jako fagule, a švédských obrněných vozidel stovky miliard korun. A to bez ohledu na limitovanou kapacitu českého státního rozpočtu v příštích deseti letech. I podle nepříliš přesné metodiky výpočtu inflace, který se nezaměřuje jen na hlavní položky výdajů za potraviny, energie, pohonné hmoty a nájmy, v souhrnu inflace za dva poslední roky vzrostla o zhruba 25 procent. Životní úroveň českých lidí při minimálním růstu mezd tak poklesla za dva poslední roky o 20 až 25 procent.

Svým útlumovým balíčkem chce vláda letos pokračovat v poklesu reálných mezd. A miliony našich občanů jsou pod hranicí chudoby nebo se k ní blíží.

A vláda nechce slyšet nic o ukončení zbytečné imperialistické války na Ukrajině, kterou jestřábi z Pentagonu a z NATO chtějí prodlužovat až do posledního ukrajinského vojáka.

Já proto vítám a podporuji každý výrok českých politiků, který upřednostňuje mír před válkou. Válka je smrt nevinných, ničení materiálních hodnot, chudoba a strádání lidí, a to nejen na Ukrajině, ale i u nás. Naštěstí zatím nemáme žádné mrtvé české občany. Ale současná česká vláda by neváhala zemi zavést do válečného dobrodružství. To je alespoň můj názor.

Myslím, že nastal čas k zahájení občanské neposlušnosti, jak k ní vyzval exprezident M. Zeman.

Vládní strany po prosazení korespondenční volby do volebního zákona směřují k vytvoření svého mocenského monopolu v zemi. Získají statisíce nových voličů, kteří využívají vesměs všech výhod sociálního státu vyspělejších zemí západní Evropy, ale podléhají jednostranné propagandě českých mainstreamových médií, jež vytvářejí naprosto zkreslený obraz skutečných nálad v zemi a problémů země.

Myslím si, že když nic jiného, tak toto je okamžik, vybízející k jednotnému postupu levicových stran nejen ve volbách, ale také v každodenní praktické politice. Hrozí ustavení rigidního autoritativního režimu, respektujícího především zájmy Washingtonu a zahraničních oligopolů. Bez ohledu na zájmy obyčejných českých lidí.

