Jiří Paroubek: Deformovaný svět podle české pravice

Kauza Feri

Této záležitosti jsem věnoval poměrně rozsáhlou pozornost v jednom ze svých článků v průběhu tohoto týdne. Bylo mj. zajímavé sledovat, jak se jednotliví čelní politici pravice staví k pravděpodobným velmi závažným proviněním poslance Feriho, které přecházejí až do velmi pravděpodobných závažných trestných činů (znásilnění).

Předsedkyně TOP 09 pochopila asi nejrychleji ze všech, že s Ferim je konec. Politicky i lidsky. To, co lze tolerovat v jednotlivém případě, např. v konfliktu s jednou partnerkou, nelze tolerovat v pravděpodobných mnoha případech, k nimž se zřejmě kriminální chování Feriho vztahuje

. Bývalý předseda TOP 09 Schwarzenberg se snažil celou věc dokonce bagatelizovat. Prý jde o to, že ve věku Feriho (25) chlapci přemýšlejí, jak se děvčatům dostat do kalhotek. A že prý je to normální. Ano, je to vcelku normální. Ale opravdu kultivovaný muž se dokáže smířit s odmítnutím ženy a nepoužívá k tomu, aby si vynutil sex na více méně náhodné partnerce, donucovacích prostředků včetně násilí.

To, že si Feri se svými kámoši vytvořil agenturu i neformální struktury k tomu, aby se děvčatům do těch kalhotek dostali, mě také nijak zvlášť nepobuřuje. Prostě, mladost - radost. Vážnější je již to, pokud se na večírcích, jejichž hlavní hvězdou Feri byl, zřejmě používaly drogy.

Možná také, že by si lídři české pravice, a na prvním místě tak často druhé moralizující TOP 09, měli připustit, že tomu mladému hochovi velmi ublížili. Feri se dostal do sněmovny jako velmi mladý a ve věku, kdy by opravdu měl spíše honit děvčata nežli politické funkce. Byl přitom vlastně jen marketingovým chytákem pravice nastraženým na mladé lidi, které svým nekonformním zevnějškem a fluidem své osobnosti, přiváděl pod volební prapory české pravice. Je to smutné vystřízlivění ze sna pro mnoho mladých lidí, kterým nesporná zajímavost osobnosti Feriho pomohla překrýt celkovou neschopnost české pravice kvalitně vládnout této zemi. Tu prokázala prakticky ve všech vládách, které v posledních třiceti letech ustavila. Na nich se vydatně, pokud jde o vládu Topolánka a Nečase, podílela také Feriho strana TOP 09.

Nemyslím si vůbec, že mladí voliči, kteří podpořili Feriho, jsou hloupí. Jsou to často vysokoškoláci či vysokoškolačky, kteří jen poslouchají až příliš nekriticky česká média, z nichž vlastně ani jediné není levicově zaměřené. My v Čechách nemáme The Guardian, ani Liberation ani Le Monde ba ani Die Zeit. Ale tihle mladí lidé přeci umí německy či anglicky, tak se mohou podívat do těchto medií, aby zjistili, jak mají vlastně vypadat kvalitní noviny. Anebo se mrknout na televizní vysílání BBC, aby si udělali reálnější obrázek o tomto světě. Prostě, žijí v bublině oblbováni reklamními maskoty typu Feriho.

Naivní ekonomické plány české pravice

Experti stran české pravice zapomínají, že i ve financích platí zákon o zachování hmoty.

Když budou chtít srazit deficit státních financí, o čemž blouzní, měli by veřejnosti říci, které výdaje jsou vlastně ty nadbytečné. Já bych z voleje řekl, že jsou to třeba výdaje na armádu. Ale pravice chce držet závazek vydávat že státního rozpočtu na obranu finance ve výši 2% HDP v nejbližší možné době. Ale to jsou každoročně desítky miliard navíc. Kde na to ta nebohá republika vezme? Tedy, má-li stát zachovat také rozumnou úroveň sociálních výdajů a alespoň mírný růst výdajů ve zdravotnictví a školství apod.

Koalice SPOLU říká, že ušetří zrušením řady agend 13% státních úředníků. Většina těchto úředníků, lidí s vysokou, ale specializovanou kvalifikací pak skončí na úřadech práce a státuvzniknou jiné výdaje. A představa, že se zruší ve velkém měřítku agendy na ministerstvech, tu může mít jen člověk, který ministerstvo buď nikdy neřídil anebo mu jeho podřízení o řízení ministerstva nic neřekli. Anebo úplný lhář. A kolik se ušetří peněz v tom reji set miliard korun, o kterém je státní rozpočet? Pokud se opravdu sníží úřednický aparát státu o 13 %, ušetří se možná 4 nebo 5 miliard korun...A my potřebujeme uspořit desítky milionů.

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 6% Nevrátí 69% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 9639 lidí

Pravice nám také nic neříká o tom, kde vlastně zvýší příjmy státního rozpočtu. Její poslední vláda, pod vedením Nečase a Kalouska, škrtala výdaje státního rozpočtu tak dlouho, až udusila rozvíjející se hospodářský růst a země spadla zpátky do recese.

Tedy představa, že pravice rozpoutá nevídaný hospodářský růst, jak slibuje, je z oblasti science fiction. Prostě, chlapci a děvčata z pravice to neumějí a vždy, za všech svých vlád, hospodářský růst státu dokázali jen utlumit. Jak to kdysi řekl Napoleon Bonaparte o rakouských generálech, s nimiž vybojoval možná desítky vítězných bitev: „S hloupostí rakouských generálů můžete počítat jako s konstantou“.

Koalice SPOLU chce snížit sazby sociálního pojištění podnikatelů za zaměstnance o 2%. To je další pěkná sekera do příjmů veřejných rozpočtů. A koalice SPOLU nechce napravit ani nesmyslný ekonomický kousek, který se povedl ODS a hnutí ANO na podzim minulého roku, zavedením de facto rovné daně ve výši 15%. To ve svých důsledcích znamená každoročně pokles příjmů státního rozpočtu až o 100 mld. korun. Tyhle peníze pánům účetním z pravice nechybí? A nebudou chybět? Přitom se chtějí dobrat během několika málo let k přijatelnému rozpočtovému schodku 1,5% z HDP.

Koalice Pirátů a STAN na to jde od lesa. Je prý za 300 mld. korun daňových výjimek, a pokud budou zrušeny, tak to máme doma. Ale pokud se adepta na ministra financí za STAN novináři zeptali, zda to bude znamenat např. likvidaci daňových odpisů u hypoték, sdělil, že nikoliv. Prostě, za každou daňovou úlevou je určitá zájmová skupina či vrstva lidí, u které se tvrdě narazí.

A představa, že by se vůbec pět stran pravice hladce dohodlo na ekonomickém programu, je z dílny nápadů Jaroslava Haška. A pokud by snad měli ve sněmovně většinu jednoho či dvou hlasů, což tak podle objektivních průzkumů veřejného mínění zatím vypadá, nedokážou prosadit nic. Tedy, myslím tím zejména agendu likvidace desítek daňových úlev.

Obstrukce při volbě členů televizní rady

Poslanci pravice uspořádali při volbě členů televizní rady, která by po svém dovolení měla přistoupit k rekonstrukci neschopného vedení ČT, na schůzi sněmovny obstrukci. A pravicoví novináři píší, že na to prý má pravice právo.

Vzpomínám si, jak před lety strany české pravice přijaly zákon o církevních restitucích většinou jednoho hlasu, a to ještě hlasu pravomocně odsouzeného poslance. A proti přijetí vůči zejména katolické církvi tak velkorysého odškodnění, bylo 70 – 80% národa. Pravice na to zvysoka kašlala. A teď najednou mluví o hlasu lidu.

Lid potřebuje kvalitní a objektivní informace veřejnoprávní televize. A ty v současné době nedostává. Proto je třeba operaci doplnění televizních rad dokončit a provést také nezbytnou změnu ve vedení České televize.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

