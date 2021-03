Jiří Paroubek: Hájí Petříček ještě zájmy národa a občanů?

Přiznám se, že nejsem vůbec nadšený ze záměru nechat vystavět jeden či dva další bloky jaderné elektrárny (JE) Dukovany. Myslím, že bychom měli hledat jiné alternativy řešení a nejsem s tímto svým názorem zdaleka sám. Ale když už se vláda rozhodla dostavět JE Dukovany, měla by hledat (a to jakákoliv vláda, levicová anebo pravicová) v zájmu občanů co nejracionálnější a nejlevnější řešení.

Řeknu to jednoduše. Pokud by byly ponechány ve veřejném výběrovém řízení pouze firmy, např. typu Westinghouse, měli bychom v budoucnu pěkně drahou elektrickou energii. My, tedy čeští občané, ale také české firmy.

Nám, občanům by se pak snížila životní úroveň přímo a firmám by se zvýšily náklady, což by vedlo ke zhoršené konkurenceschopnosti nákladově náročnějších českých výrobků na zahraničních trzích. Tedy, zprostředkovaně také ke snížení životní úrovně občanů. Prostě v národním zájmu je mít co nejširší výběr dodavatelů. Obecně se předpokládalo, že z pěti možných uchazečů o zakázku dostavby jaderného bloku, by nejlevnější nabídky měli nejspíše Rusové, Číňané a Jihokorejci.

Celá česká pravice už dlouho pléduje za to, aby do tendru nebyli zařazeni Rusové a Číňané, neboť jsou prý bezpečnostním rizikem pro stát. No, nějak mně uniká, v čem by vlastně to bezpečnostní riziko mělo být. Že by nám třeba Rusové anebo Číňané nechtěli do dokončených nových bloků jaderné elektrárny dodávat palivo? Ale vždyť je to pro ně byznys, proč by to dělali?

Možná, že by americké zpravodajské služby, kterých je myslím šestnáct a které se podílejí na řízení českých zpravodajských služeb, mohly sdělit, prostřednictvím např. BIS, co by se stalo, kdyby v tendru vyhráli např. Číňané, tedy čínská firma. Zda by nastalo nějaké obludárium či Avatar anebo výbuch islandské sopky? Prostě smysl mně uniká. Tedy, ten věcný smysl. Chápu, že Američané se chtějí zbavit nevítané konkurence, která má větší zkušenosti nežli Westinghause anebo Francouzi a tudíž pracuje s pravděpodobně nižšími náklady. Pokud někdo postaví investici za méně peněz, bude to nás všechny stát méně peněz a ceny elektrické energie za nějakých dvacet let. až (bude dostavba dokončena) budou nižší nežli by byly v případě, že investici budou zajišťovat firmy s podstatně menšími zkušenostmi.

Podívám-li se na počty stavěných reaktorů jednotlivými firmami, vedou pochopitelně Rusové a Číňané. Číňané se nyní velmi oprávněně zlobí, že byli zcela vyřazeni z tendru. Je to zcela nepochybně porušení svobody obchodu a rovného přístupu na trh a zcela nepochybně je to porušení před pár lety uzavřené dohody o strategické spolupráci mezi Čínou a Českou republikou.

Je zajímavé, že v tomto případě ministr zahraničí Petříček ani nepípl. Přitom strategická linie zahraniční politiky vlády nebyla změněna tak, jak by si to přáli ideoví přátelé Petříčka ze stran české pravice. Nepochybně o tom sní i Petříček, Poche a celá parta „reformátorů“ v rámci ČSSD.

Jen jim připomenu, že tento smluvní dokument nebyl podepsán za předsednictví vlády Babiše, ale jejich velkého guru a vzoru, Sobotky…

Nyní k Rusům, resp. k ruské firmě.

Ministr Havlíček udělal logický krok s tím, že jeho ministerstvo dalo investorovi (ČEZ) souhlas se zahájením bezpečnostního posouzení, a to vůči uchazečům: EDF, KHNP, Rosatom a Westinghouse. Tyto firmy dostanou předběžnou dokumentaci a budou požádány o předložení souhrnné informace, týkající se struktury nabídek a naplnění bezpečnostních požadavků.

Celkem logicky ministr Havlíček poznamenal, že samotné vypsání tendru přenechává Babišův kabinet až svým nástupcům, kteří vzejdou z říjnových sněmovních voleb.

Těžko se mi chápe, proč byl čínský uchazeč vyloučen z boje. Část opozice tím také argumentuje, že nechápe, proč Číňané ne a Rusové ano. Já si myslím, že Rusové mají přeci jen jednu výhodu, a to proti všem, a to praktickou. Jaderné elektrárny u nás stavěli vesměs jejich předchůdci a ruské firmy dnes dodávají do JE palivo, palivové články. Ty se ukázaly být levnější a kvalitnější nežli předtím dodávané americké palivové články.

Petříček propásl dobrou příležitost mlčet. Když už tedy nemůže říci něco rozumného. Pustit se do ministra za hnutí ANO a útočit přitom na Rusy je politická tupost první třídy. Převažující část levicového elektorátu, o který se v minulosti opírala ČSSD byla rusofilská. Ne nijak přehnaně, ale byla. A to nepochybně zůstalo dodnes, kdy zbývající část někdejšího obřího elektorátu ČSSD je ještě stále rusofilská. Pokud k Rusům bude korektní Havlíček, ministr za hnutí ANO, bude to další pobídka k tomu, aby i ti zbývající voliči ČSSD začali stříhat ušima a říkali si, že buď Petříček nebo oni jsou jaksi mimo. Zkrátka, je to nejlepší cesta, jak nahnat další část elektorátu ČSSD do náruče hnutí ANO.

Ve svém vyjádření Petříček blouzní, „že se z jaderné energetiky stane politické téma“. Ale ono se to politické téma z té JE stalo už ve chvíli, kdy zpravodajské služby vyhlásily, že je třeba Rusy a Číňany z tendru vyeliminovat. K tomuto (zřejmě americkými zpravodajskými službami inspirovanému) požadavku se jásavě připojila celá česká pravice. A nyní otevřeně také ministr zahraničí levicové ČSSD, Petříček. Už dlouho nepochybuji o tom, že se Petříček přes veškerou svou dobrou vůli už dávno rozešel s obhajobou zájmů obyčejných českých občanů, kteří ještě před deseti lety masově volili ČSSD.

Je to prostě další jeho obří politická chyba. Těmito svými chybami odpuzuje voliče ČSSD. Pokud by se snad z božího dopuštění stalo – a ono to není vůbec vyloučené –, že by Petříček, Šmerda a spol. na virtuálním sjezdu vyhráli, ukáže to, kam se ČSSD politicky posune. Obávám se, že pak jí celostátně zbude zhruba stejný elektorát, jako jí zbyl podle posledních průzkumů veřejného mínění v Praze, tzn. v Petříčkově politické doméně. Tedy 1 až 2%.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

