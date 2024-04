Jiří Paroubek: I. čtvrtletí - růst čínské ekonomiky o 5,3 %

reklama

Pro tento rok vydalo čínské vedení státu direktivu, že předpokládá meziroční růst ekonomiky Číny o cca 5%.

Západní komentátoři tak, jak to vidíme u stálé komentátorky ČT v Pekingu, vždy vesměs zdůrazňují údajné či skutečné nedostatky čínské ekonomiky a ne její úspěchy. V případě české komentátorky ČT to vždy vypadá tak, jako by se Čína měla právě hospodářsky zhroutit.

Zdá se, že některá média Západu a někteří analytici jsou poněkud vůči Číně zaujatí a nedokážou se na výkony jejího hospodářství dívat objektivně. Na jednu stranu je to pochopitelné, protože řada ekonomik Západu, včetně té pro Česko rozhodující, partnerské ekonomiky německé (nemluvě o ekonomice české) se potácí v hospodářské stagnaci. Ostatně německý kancléř O. Scholz dorazil v sobotu na třídenní návštěvu Pekingu s početnou delegací podnikatelů a zájem Berlína je oživit hospodářské vztahy obou zemí. Vždyť vzájemný obchod Německa a Číny v předchozím roce meziročně klesl o 15%. To samozřejmě není dobrá zpráva pro celou německou ekonomiku postavenou na vývozu průmyslových výrobků. A Německo jistě doufá, že současná návštěva jeho kancléře a koaličně zastoupené delegace ministrů ze všech tří vládních stran, se projeví v oživení vztahů mezi oběma zeměmi. Ale ty zlaté časy z dob kancléřky Merkelové anebo kancléře Schrödera jsou zjevně pryč. Zejména pokud Německo bude dávat stále silnější Číně nevyžádané lekce v oblasti zahraniční politiky (např. aby neposkytovala žádnou vojenskou pomoc Rusku). Perspektivně první hospodářská velmoc světa to jistě oslyší a dobrým vztahům mezi oběma státy to nepřidá.

Ještě zpět k čínské ekonomice v I. čtvrtletí. Nejnovější statistiky jistě uklidní čínské vedení v době, kdy Čína zažívá jisté problémy na domácím trhu s nemovitostmi a problémy pociťují údajně také rozpočty řady provinčních vlád.

Zdá se tedy, že Pekingem pro letošní rok nasazené tempo růstu HDP kolem 5% může být reálné. A to je ještě v záloze možný rozvoj spotřebitelské poptávky, který by se mohl projevit v II. polovině roku růstem maloobchodních tržeb. Maloobchodní tržby totiž stouply v I. čtvrtletí meziročně pouze o 3,1%. V tomto případě ovšem závisí na centrální vládě Pekingu, jak a čím dokáže spotřebitelskou poptávku stimulovat a oživit.

V každém případě je potřeba brát na vědomí solidní meziroční růst HDP Číny, který je dobrým východiskem pro celý tento rok a jeho výsledky.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

