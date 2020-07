Jiří Paroubek: Kalousek odchází, pomůže to pravici?

reklama

ODS tehdy byla silně oslabena, nebyla schopna vyhrát volby a nový subjekt, který vytvořili oba zmínění pánové, se tvářil jako něco nového, objevného, neotřelého – a vlastně fajn. A tak řada lidí, kteří by za normální situace volili nalevo od středu a jejichž skutečné zájmy nejsou totožné s programem pravostředových stran, volili znovuzrozené politiky Schwarzenberga a Kalouska. Byl to krásný marketingový trik.

Vzpomínám si, jak jsem na podzim 2010, když už bylo jasné, jak Nečasova vláda s ministrem financí Kalouskem bude škrtit mzdy státních zaměstnanců a penze důchodců, navštívil jednu nemocnici v Ústeckém kraji a debatoval jsem s lékaři, sestrami a zdravotnickým personálem. Jedna sestra si mně stěžovala, co je to za hrůzu, která teď bude s jejich platy. Tak jsem se té milé paní zeptal, koho, že ve volbách volila. Bezelstně mi sdělila, že pana knížete... Já jsem ji na to řekl, a co jste madam čekala, že bude? Prostě část lidí byla tak trochu zpitomělá ohromnou marketingovou kampaní proti sociální demokracii a mě osobně a naopak volila „nové“ politické subjekty a politiky. Jedním z nich byly Věci veřejné, které během volebního období shořely jako fagule a rozpadly se na prvočinitele. A v průběhu svého vládního angažmá stačily dokonale zkompromitovat obě dvě pravicové strany: tedy tu tradiční, ODS, a tu „novou“, TOP 09. TOP 09 se z této lázně, kterou si sama zavinila, nemůže vzpamatovat doteď. Pokud by šla samostatně do voleb, propadne roštem 5%.

To dobře chápe i Kalousek. Proto vyklízí pole. Jeho postava je odiózní, jak pro českou levici, tak pro hnutí ANO, které využívá ústy svého šéfa Babiše Kalouska jako strašáka před čímkoliv. Prostě Kalousek může za všechno i za to, za co snad ani nemůže. Ale ono je odiózní i pro českou pravici, tu tradiční i tu pirátskou. Prostě lidovci mu nedokážou zapomenout rozkol své strany, který zorganizoval v roce 2009 – 2010, což připravilo v letech 2010 – 2013 lidovce o působení ve sněmovně. Volič nemá rád rozhádané strany. A s Kalouskem odešla do jeho nové strany také část politické elity lidovců. Část pravicová a konzervativní, ale i ta proevropská. A protože je nový Kalouskův druhý politický domov, TOP 09, proevropský, a to výrazně, je vlastně nepřijatelný pro mnoho lidí z ODS, kteří se na EU dívají úkosem. Prostě Kalouskův krok, kdy ohlásil odchod z parlamentní politiky, je vlastně výzvou, aby se spolu zejména tyto tři strany (0DS, TOP 09,lidovci) začaly domlouvat na předvolební alianci pro příští volby do poslanecké sněmovny. Dovolím si předpokládat, že Piráti půjdou jinou cestou. Již dnes mohou čerpat z průzkumů veřejného mínění víru, že jejich jistá rezervovanost ve vztahu k tradičním pravostředovým stranám jim přináší politické body. Nemají sice žádné politické zkušenosti, ale tato určitá nehybnost, čekání se svěšenýma rukama, jim bude přinášet body i v posledním roce před volbami. Je jen otázkou, kam se přikloní hnutí Starostů a nezávislých. Samozřejmě, že šéfové STAN jsou přitahování stále posilujícím gravitačním polem pirátské strany. A vlastně zejména pro Piráty je Kalousek v jakékoliv podobě, živý nebo mrtvý, zcela nepřijatelný.

Přitom předvolební aliance nelze počítat běžnými počty. Dělat součty volebních preferencí a opájet se, že by „TO“ mohlo vyjít. To „TO“ je porážka Babiše ve sněmovních volbách na podzim roku 2021. Jinak řečeno, vezmu-li například potenciální konzervativní pravicovou koalici ODS, lidovců a TOP 09, pak její volební výsledek nebude součtem 1+1+1=3, ale číslem podstatně nižším. A to ani nemluvím o ambicích předsedy lidovců, Jurečky, který by možná spíše než do konzervativního tábora zamířil, v tradici středové lidovecké politiky, do objetí A. Babiše. Mít tak ve volbách 7-8%, pak mohou lidovci nahradit v koalici sociální demokraty. To ovšem předpokládá volební výsledky hnutí ANO někde mezi 33 – 35%. Lidoveckých 8% i anoistických 35% jsou ovšem fantaskní čísla. Prostě lidovci budou muset uvažovat racionálně. Budou spolu s dalšími stranami pravého středu řešit kvadraturu kruhu.

Kalousek je problémem české pravice jen do té míry, že zdaleka a zvysoka převyšuje ostatní politiky české pravice včetně Pirátů. Je výtečným parlamentním řečníkem, který momentálně ve sněmovně nemá velkou konkurenci, a proto se jeho projevy zvrhávají často do manýry. Tedy, Kalousek sám sebe velmi silně vnitřně baví a zřejmě prožívá orgastické stavy, když vytrvale poblinkává premiéra a předsedu hnutí ANO. Tato hyperkritika a urážlivé osobní útoky vlastně jen posilují voličské jádro hnutí ANO. Pravice prostě musí začít dělat jinou politiku. Jinak řečeno, problémem pravice není Kalousek, ale naprostá ideová a programová impotence jednotlivých stran (ostatně nejsou sami, tak nějak to patří k momentálnímu koloritu mnoha českých politických stran).

V tuto chvíli jsou ovšem všichni vrcholní politici české pravice na startovní čáře a měly by zaznít nové sázky. Osobně si neumím představit, že by se řekněme čtyři pravicové politické strany (Piráti zůstanou mimo) mohly dohodnout na společném kvalitním programu. Vždyť kromě komunistožroutských žvástů a útoků vůči Číně a Rusku nejsou schopni položit na stůl nic. A každý soudný člověk ví, jak dopadla hospodářská politika pravice v době jejích vlád. V roce 1997 přispěla k pádu Klausovy vlády recese. V letech 2008 -2009 tupé přehlížení důsledků světové recese (polské hospodářství i v té době rostlo) a orgie tupých rozpočtových škrtů nasměrovala republiku do recese i v době Nečasovy vlády, tedy v letech 2010 – 2013. Zemi z recese vymanila až Sobotkova vláda.

Ještě bych se rád zastavil u jedné Kalouskovy kádrové kaňky. A tou je vyjednávání se mnou o vzniku menšinové vlády ČSSD a lidovců v létě roku 2006, tedy po volbách, které skončili remízou pravice a levice. Ihned po oznámení možnosti vzniku této vlády byla v průzkumu veřejného mínění velmi pozitivní (40%) podpora tohoto nového uskupení. Lidovci ovšem ve většině krajů a řadě velkých měst byli v koalicích s ODS. Tito lidé z regionů měli na věci jiný názor nežli Kalousek. Kalousek dnes tvrdí, že postupoval vůči mně perfidně a že vlastně jednání vedl tak, aby následně ztroskotala. Ani to by od něj nebylo hezké. Být perfidní není opravdu nic hezkého. Ale osobně tomu nevěřím. Myslím, že šlo spíš jen o zoufalý manévr, jak lidovce udržet se šesti ministerstvy ve vládě sociální demokracie pod mým vedením. Historii Kalousek nepředělá.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

