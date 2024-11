Jiří Paroubek: Kokain, tráva nebo špiritus?

22.11.2024 15:49 | Komentář

To už nedávají ani ti největší a nejzaslepenější podporovatelé vlády z řad komentátorů a expertů. Nezaznamenal jsem ani jednoho, který by se třeba jen náznakem snažil zastat premiéra Fialy, který rozohněně, jako kdysi M. Jakeš, prezentoval své smělé vize. Za vize to považuje jen on sám, zbytek národa se pře, zda se premiér už definitivně zbláznil, nebo má své spoluobčany za úplně tupé stádo bez špetky rozumu.