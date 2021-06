Jiří Paroubek: Konec instituce „Feri“

reklama

Pokud se podíváme na počty preferenčních hlasů, jež tehdy v Praze Feri ve volbách v roce 2017 získal (bylo jich cca 12 tisíc), můžeme říci, že naprostá většina těchto voličů by TOP 09, nebýt Feriho, nevolila. Je pak tedy logický závěr, že TOP 09 se dostala ve volbách do sněmovny v roce 2017 především díky Ferimu a jeho marketingovým aktivitám a trikům.

V posledních čtyřech letech se ovšem z Feriho stala instituce. Dával statusy, vyjádření, psal články. Přiznám se, že až v posledním týdnu jsem těmto článkům začal věnovat detailní pozornost. Jsou opravdu velmi dobře napsané, vyvážené. V článcích se autor (nemyslím si ale, že to byl Feri) vždy ostře vymezuje proti Babišovi, ale současně se snaží navrhovat určitá konstruktivní řešení společenských problémů. Tedy přesný opak toho, co dělá předsedkyně jeho strany....Nepochybuji o tom, že je Feri opravdu talentovaný jedinec. Ale pokud by byl schopen hýřit takto nápady ve veřejném prostoru a přicházel na ně pouze sám, byl by to přírodní úkaz, který se rodí jednou za generaci.

Jinak řečeno, z analýzy jeho článků mně celkem jasně vyplynulo, že Feri byl jen tváří nebo chcete-li maskotem, cynicky vzato nástrojem, prostřednictvím kterého se marketéři TOP 09 (celý tým lidí) snažili ovlivňovat spíše mladší část voličstva. A prostřednictvím Feriho ukazovat přívětivou tvář této zcela zkompromitované strany.

Mladí voliči přece nic nevědí o tom, že tato strana prostřednictvím svého ministra zdravotnictví Hegera chtěla u nás prosadit americký systém zdravotnictví, v němž by se neúměrně zvyšovala finanční spoluúčast pacientů a omezit počty nemocničních lůžek. Nevědí, že další její exponent na ministerstvu práce, prostřednictvím svých blízkých spolupracovníků dopustil ve veřejných zakázkách na tomto ministerstvu lumpárny a ztráty ohromného kalibru. Neví ani to, že další exponent této strany, ministr financí Kalousek, počínaje rokem 2008 neznal každoročně jiné rozpočtové deficity, nežli ve stech miliardách korun.

Prostě, pokud tato strana dnes hovoří o rozpočtové kázni a o tom, jak by se současná vláda v době, kdy tato řeší důsledky ohromné pandemie, měla rozpočtove uskromnit, je to licoměrné. Svými činy toho nebyl Kalousek vůbec schopen. Kromě toho Topolánkova a později Nečasova vláda, jejichž svorníkem byl ministr financí za TOP 09, Kalousek, nedokázaly řešit dopady světové finanční krize v českých podmínkách. Kalousek svou škrtací strategií dovedl v letech 2011 – 2013 republiku k další hospodářské recesi. A to v situaci, kdy kolem nás již všechny země nastartovaly hospodářský růst.

Feri byl od tohoto všeho odstřižen. Jeho se to prostě netýkalo. Je to přece dávná minulost... On mluvil jen o zářných zítřcích a ukazoval přívětivou tvář své jinak naprosto bezohledné, cynické a protilidové politické strany.

V příštích měsících a možná letech bude čelit závažným obviněním mladých žen a dívek ze sexuálního obtěžování a dokonce znásilňování. Policie dokonce pro předpokládaný velký úspěch celé kauzy vybízí veřejnost k „práskání“ jeho kriminálních činů na linkách směřujících rovnou k vyšetřovatelce.

Nejsem právě stoupencem hnutí Me Too, které se snaží vytvářet nové společenské normy v oblasti sexuality zejména ve Spojených státech a ve Velké Británii. Díky tomuto poněkud bláznivému hnutí, byly obviněny desítky zajímavých osobností zejména v oblasti kultury ze závažných trestných činů. Když si údajně obtěžovaná či znásilňovaná žena po někdy i desítkách let v médiích postěžovala, že jí ta která osobnost - celebrita způsobila újmu a vlastně zničila její kariéru či alespoň narušila její duševní zdraví a zdravý sexuální život. Jak jsem si všiml, anglosaské soudy pak často vyhovují žalobám takovýchto žen.

České ženy jsou naštěstí jiné. Některé věci, které by Američanky považovaly za harassment anebo sexuální obtěžování, prostě Češky neřeší. Možná v příští generaci to již řešit budou a já jsem rád, že mě z toho hlava už bolet nebude.

Tím ovšem vůbec nechci relativizovat pravděpodobné kriminální chování Feriho. Naopak. Pokud bude nyní celá kauza v rukou policie, bude v těch nejlepších rukou.

TOP 09 se po provádění Feriho aféry z nezbytí zbavila svého maskota Feriho. Ale tím se také zbavila možnosti účinně oslovit mladé voliče. Feri se naopak zbavil svého afra, protože teď už jej pro svou image nepotřebuje.

A teď už tedy koalice SPOLU a zejména fanatická předsedkyně TOP 09, budou mladým lidem ukazovat jinou tvář, nežli byla ta přívětivá tvář laskavého a chápajícího maskota Feriho, který ovšem ve skutečnosti nebyl ani laskavý, ani chápavý, ba ani přívětivý, ale pěkný sexuální predátor.

Lídři SPOLU budou bez Feriho předvádět mladým lidem, kteří si vysnili neskutečný, nereálný obraz Feriho strany, nenávist vůči politickým protivníkům, která z nich přímo kape. A to je dobře.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

