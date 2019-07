Jiří Paroubek: Lukáš Kovanda - Brouk Pytlík české ekonomické beletrie

K těmto rizikům přidává ještě poněkud nečekaně ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (!). Ta se prý chová stejně jako lidé, kteří přivedli Řecko a Venezuelu k totálnímu rozvratu. A aby toho nebylo málo, prý jsme na stejně cestě. Východisko je podle Kovandy v blíže neupřesněných reformách. Pravděpodobně má na mysli především tzv. penzijní reformu, která téměř všude, kde byla provedena, představuje dobrý kšeft především pro samotné penzijní fondy, které mohou desítky let vekslovat s finančními prostředky svého klienta, aniž nesou jakékoliv riziko. Kovanda, stejně tak jako Brouk Pytlík, blízký kamarád Ferdy Mravence, zná odpověď na všechno. Menší důchody žen mají podle něj prý logiku, protože ženy žijí déle než muži a vlastně tak čerpají z penzi více…

Ceny bytů podle Kovandy dramaticky porostou a v centrech měst budou žít jen ti nejbohatší. Lidé by se prý měli zajistit před stářím a měli by si tedy kupovat byty. To je prostě úžasná „rada“. Zdrcující části budoucích důchodců by ovšem měl Kovanda poradit, kde mají vzít ty miliony korun, které vesměs stojí takový byt... Kovanda prostě neví nic o realitě v české společnosti.

Kovanda si také bere pěkně na paškál Piráty. A to proto, že prý chtějí zdaňovat tzv. investiční byty. Mě to ale nepřipadá zas tak nemorální, zasáhnout v tomto případě do soukromého vlastnictví formou zdanění, pokud byt není vůbec používán. Naprostá většina bytů byla tak nebo onak postavena s určitou finanční či daňovou podporou státu. Proč by tedy stát nemohl mít požadavek na majitele, aby zajistil to, proč byt vlastně vznikl. A sice, aby v něm někdo bydlel. Nevím, jestli Pirátům tato opravdu progresivní myšlenka vydržela nebo to byl jen jeden z jejich mnoha nápadů, ale podle mého názoru je bydlení občanů institutem, jehož zajištění patří k základním funkcím každé společnosti. Pokud si někdo postaví tři nebo čtyři byty například v jednom městě, měl by je také pronajímat a ne je mít prázdné.

L. Kovanda by měl také vysvětlit, co nestandardního vidí na návrzích ministryně práce Maláčové. Tedy, co je na nich přehnaně rozmařilého a co by mohlo evokovat podobnost s Řeckem či s Venezuelou. Koneckonců o rozmařilosti venezuelské vlády se dá do značné míry také pochybovat. Ekonomický rozvrat země nastal především v důsledku uplatnění amerických hospodářských sankcí.

A pokud jde o Řecko, je dobře, že tento příklad Kovanda uvedl. Jedním z hlavních důvodů ekonomického propadu v Řecku, kromě neplacení daní těmi bohatými a nejbohatšími (např. řečtí rejdaři měli daňové prázdniny až do začátku vlády levicové SYRIZY), bylo také bezbřehé vynakládání zbrojních výdajů ze státního rozpočtu. V rozhovoru Kovandy mně jaksi chybí, že by upozornil také na tento aspekt řecké finanční krize. Zde bych viděl podobnost s českým státním rozpočtem. V tomto roce zažíváme meziroční nárůst výdajů v resortu ministerstva obrany o cca 10 miliard Kč. A od příštího roku to bude až do roku 2023 stejné, každý rok meziroční růst 10 miliard. Trump a američtí zbrojaři budou zajisté jásat, že Češi ze svých daní budou platit za dodávky nesmyslných zbraňových systémů a zbraní české armádě. Nějak mně chybí, že by to Kovanda komentoval. Navyšování výdajů na důchodce mu zřejmě vadí, ale navyšování zbrojních výdajů, o tom vůbec nemluví. Prostě Brouk Pytlík české žurnalistiky.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

