Jiří Paroubek: Morálně-duchovní sexymozky ze serveru Forum24.cz

V posledních dnech si na mě vzpomnělo několik žurnalistů. A nemohu říci, že úplně v dobrém. Jeden – obvykle seriózní novinář - připomněl mé 70. narozeniny a některé moje údajné přednosti a slabiny. Pochopitelně, těch slabin bylo podstatně více než předností. No, dobrá. Možná by to chtělo příště, postupovat při psaní článku objektivněji.

Jinak si myslím, že „babišovská“ média jsou vcelku objektivnější než kterákoliv jiná tištěná média v Česku. Nemá smysl, abych polemizoval se všemi nesmysly, které jsou v několika zmíněných článcích o mé osobě. Má kandidatura by mohla vést k prohře A. Babiše již v prvním kole prezidentské volby, část voličů by mu prostě zmizela. To chápu, to dává politický smysl.

Jiná věc je, že ten, kdo je takto vcelku neobjektivně posuzován – v tomto případě já – nemá srovnatelné možnosti bránit se. To je nefér.

Redaktorka v Lidových novinách dala dokonce do nadpisu, jinak vcelku neškodného a trochu popleteného článku o mé případné prezidentské kandidatuře, že prý chci být „duchovně-morální prezident“. Toto spojení je stejná hloupost, které jsem ostatně nikdy nepoužil, jako např. spojení „krásný prezident“ anebo "nádherný prezident". Prostě pitomost na čtvrtou. Prezident, ať to bude kdokoliv, by ale měl být schopen duchovně-morálního vedení země. A to je vše, co jsem měl na mysli.

Měl by se umět vyjádřit k věcem, které jsou v české či světové politice špatné, měl by mít politickou odvahu říkat nepříjemné věci. A to i navzdory zapšklým žumpoidním novinářům, soustředěným v novinářských klakách typu Forum24.cz.

Například, pokud někdo z politiků dá příkaz k invazi na území cizího státu, měl by to prezident jednoznačně odsoudit. A pokud někdo schvaluje teroristický čin vůči civilní osobě, měl by to také odsoudit. A pokud si myslí, že politika vlády jde v něčem špatným směrem, měl by to říci. Nejprve podle možnosti premiérovi či vládě, a pokud nedojde k nápravě, měl by to říci veřejně.

Tím hlavním problémem dnešních dní je drahota (především v důsledku války na Ukrajině). Ta v základním spotřebním koši nějakých 30 – 40 položek opravdu nejdůležitějších potravin, energií, tepla a pohonných hmot může dosahovat 20 – 25%. To znamená, že se kupní síla českého obyvatelstva snižuje zhruba v tomto rozsahu. Tedy, pokud tento pokles nebude kompenzován (alespoň nějakým nárůstem příjmů). A pokud např. veřejným zaměstnancům vláda přidá 10% a svíjí se přitom jako derviš, měl by prezident sdělit, co si o tom myslí. Mimochodem, navýšení mezd úředníkům pod zákonem o státní službě o 10%, bude stát v tomto roce rozpočet 1 miliardu korun. U všech ostatních několika set tisíc veřejných zaměstnanců to bude státní pokladnu stát 6 miliard korun. Tedy, v zásadě z hlediska objemu příjmů státního rozpočtu celkem (cca bagatelní částky).

Pokud jsem dával Lidovým novinám jako jeden z příkladů toho, na co bych se chtěl zaměřit, bytovou politiku, a mohl bych samozřejmě uvést i některé další oblasti, na které bych se chtěl v případě kandidatury a zvolení coby prezident, zaměřit (zdravotnictví a zdravý životní styl, školství). Mám na mysli to, že kandidáti na prezidenta by měli být schopni říci veřejně, jaké mají na nejpalčivější problémy státu vůbec názory. A pokud nějaký hlupáček z Forum24.cz bezostyšně napíše, že „sexymozek nepostřehl, že bytová otázka není věcí celostátní, ale komunální politiky“, měl by vrátit školné (tedy pokud je absolventem novinářské nebo jiné vysoké školy). Obce skutečně byty staví (v současné době ale prakticky nikoliv), to měl asi redaktor na mysli, ale k tomu, aby mohly stavět komunální byty, potřebují obce i kraje nezbytně celostátně platnou legislativu. Ta prostě chybí a současné vedení MMR se zatím nechystá tuto „díru“ v legislativě zalepit nějakým novým zákonem, řešícím toto téma s využitím zkušeností třeba z Rakouska, Holandska či Británie. Tyto znalosti mám anebo znám experty, kteří se o ně mohou podělit s experty vlády.

Hoši z bulváru, pokud na mě nemáte nic jiného než „sexymozek a kdo z vás to má", tak je to smutné. Přitom „sexymozek“ je lživé spojení, které vzniklo novinářskou zkratkou z vyjádření mé bývalé ženy, která řekla, že nejvíce sexy na muži je mozek. Já si ostatně totéž myslím o ženách. „Sexymozek“ je prostě zkratkovitý výplod bulvárního novináře a pokud ho někdo používá, je to vědomá lež.

V jednom článku se objevilo, že jsem se prý účastnil jakési přestřelky v jedné restauraci. Ani to není pravda. Ostatně osobní zbraň jsem neměl ani v průběhu roční základní vojenské služby. A pokud tentýž novinář píše o „podivných čínských cvičeních“, je to jeho minus. Já vím, proč je cvičím a co mi to zdravotně přináší. Je to myslím podobné, jako kdybych cvičil jógu. I některé cviky jógy jsou poněkud podivné pro nezasvěcené.

V článku Forum24.cz se naznačuje, že na mě něco vytáhnou „ze skříně“. Poslužte si. Jen bych chtěl upozornit, že podobné vytahování ze skříně domnělých kostlivců vůči mé osobě zkusil J. Soukup ve svých úžasných pořadech na TV Barrandov. A tato jeho vyjádření shledaly soudy dvou stupňů jako lživá. Podrobnější vyjádření k rozsudku vůči TV Barrandov si můžete přečíst mezi články na titulní straně serveru Vaše věc.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

