Jiří Paroubek: Mrožák se Trumpovi opravdu vyplatil

Tím, že D. Trump nepůsobil ve washingtonském establishmentu a jeho polem působnosti byl byznys, snaží se vyhledávat své blízké spolupracovníky spíše mimo Washington a jeho vody. Více nebo méně náhodně vybral na jaře 2018 do klíčové pozice poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. Za svůj zevnějšek nikdo moc nemůže. Bolton se ale stal v řadě amerických televizních show vítaným terčem legrandy pro svůj mroží knír.

Již krátce po nástupu do pozice bezpečnostního poradce prezidenta mě zaujal obzvláštní rigiditou myšlení a vlastně extremními postoji v řadě otázek. Ve vztahu k Číně, k Rusku, k Íránu, vlastně v naprosté většině zahraničně-politických otázek. Prezident oproti němu vypadal jako umírněný mílius.

Jeho působení v barvách Bílého domu nebylo příliš dlouhé. Pouze od dubna 2018 do září 2019. A stačilo to všem. Trumpovi, Boltonovi, Republikánské straně i médiím.

Dnes dochází k vydání Boltonovi knihy o jeho působení v Bílém domě v klíčové pozici americké prezidentské administrativy.

Je ještě potřeba říci, že Mr. Bolton již získal od vydavatele za svou knihu zálohu ve výši 2 mil. dolarů. Nyní mu prezident a prezidentovi právníci, se svou snahou zakázat vydání knihy, pomáhají zvýšit zájem o knihu a tedy i počet prodaných výtisků, z čehož vyplyne i jeho závěrečný honorář. Je otázka, kolik to bude. Já bych odhadoval někde mezi 5 – 10 mil. dolarů. To už je zajímavé odstupné za sedmnáctiměsíční působení v Bílém domě po boku prezidenta Trumpa.

Ve své knize Bolton, a samozřejmě můžeme pochybovat – pokud chceme – o pravdivosti jeho tvrzení, prezidenta vykresluje jako člověka zcela nekvalifikovaného pro působení v oblasti zahraniční politiky.

Ve své knize se Bolton věnuje dokonce i českému premiérovi Babišovi, který na jednom zasedání NATO celkem odvážně sdělil to, co si musí myslet každý rozumný člověk. Tedy, že Česko už nebude abnormálně zvyšovat výdaje na zbrojení. Tím jistě rozesmutněl americké zbrojařské firmy, ale také Boltona, který to označil za nejstupidnější výrok, který kdy slyšel. Z toho je vidět, s kým máme tu čest.

Bolton je jestřáb z ultrakonzervativního křídla Republikánské strany. Tato část republikánů touží po tom, aby Spojené státy byly světovým četníkem a plošně zasahovaly po celém světě. Od spojenců USA tito republikáni očekávají jen poslušnost, zejména co se týče plnění požadavku navyšování vojenských výdajů. Spravedlivě musím říci, že prezident Trump tu a tam projevuje v této věci rozumnější stanovisko. Bolton by zašel mnohem dál v případě, že by bylo po jeho.

Ukazuje se, že tím hlavním posláním Boltonových memoárů je sdělit americké veřejnosti, že pokud jde o přístup k zahraniční politice, prezident Trump „na tu funkci není způsobilý“. Pokud by snad Bolton měl v něčem, pokud jde o Trumpovy neznalosti reálií mezinárodní politiky, pravdu, byla by to velmi vážná situace, neboť by to zpochybňovalo kompetenci Donalda Trumpa vůbec vykonávat úřad prezidenta.

Zahraničně politická témata však ve Spojených státech jen výjimečně rozhodují volby. Snad jen v roce 1976 při prezidentské volbě, po dlouhodobém zajetí amerických rukojmích (převážně zaměstnanců americké ambasády v Teheránu) íránskými revolučními gardami, došlo v důsledku tohoto ponížení Spojených států jíž řadu měsíců před volbami k erozi voličské podpory tehdejšího prezidenta Jimmyho Cartera, který prohrál volby a v prezidentském úřadu skončil po jednom prezidentském období.

Jinak řečeno, myslím si, že o výsledku amerických voleb nerozhodne jakkoliv skandální kniha znevažující (možná dokonce pravdivě) prezidenta, ale zejména důsledky vývoje ekonomiky včetně toho, jak se Spojené státy vypořádají s dopady pandemie COVID-19. Zatím americká ekonomika padá mnohem rychleji, nežli se předpokládalo a její stabilizace je v nedohlednu. Země je v zajetí pandemie a v řadě států Unie dochází dokonce k nárůstu počtu nemocných. Počet zemřelých na COVID-19 je co do četnosti nejvyšší ze všech zemí světa. Amerikou nyní zmítají rasové a sociální bouře.

V průzkumech veřejného mínění vede zhruba pět měsíců před prezidentskou volbou kandidát demokratické strany Joe Biden o dvojciferná čísla nad úřadujícím prezidentem. Tedy ve většině průzkumů, což se, snad s výjimkou zmíněného prezidenta Cartera a dále prezidenta Trumana před prezidentskými volbami v roce 1948 (prezident Truman na rozdíl od Cartera ovšem volby těsně vyhrál), necelého půl roku před volbami prezidenta, úřadujícímu prezidentovi ještě nestalo.

V každém případě si ovšem Bolton pěkně namastí kapsu.

Jiří Paroubek

