Jiří Paroubek: Nekonečné lži vládních stran

V tomto srovnání se např. zabývá porovnáním průměrné mzdy dosažené v posledním měsíci Babišovy vlády s průměrnou mzdou dosahovanou v současné době. A stejně tak srovnává průměrný důchod dosažený před čtyřmi lety a nyní.

Čísla, která ukazují nárůst příjmů, jsou pravdivá. Ale věc se má trochu jinak. Jen ve výjimečných dobách novodobé historie byla naše země zasažena třiceti procentní inflací v souhrnu dvou let, jako tomu bylo v letech 2022 a 2023. Jinak řečeno, o tuto hodnotu se tehdy snížily naše vklady. A velmi výrazným způsobem se také snížila reálná mzda a reálné důchody. A tedy i životní úroveň širokých vrstev. Nicméně, snahou zaměstnavatelů, včetně státu, bylo navyšovat nominální mzdu tak, aby alespoň trochu kopírovala vývoj inflace. Pokud marketéři ODS a Spolu do srovnávací tabulky dávají, že inflace je dnes 1,8 %, je to sice pravda, ale….

Ale zapomínají, že ta předchozí tři léta znamenala nárůst inflace v souhrnu hodně přes 30 %.

Hrát si s titěrnými čísly u schodku veřejných financí, s tím, že dnes je podíl schodku veřejných financí na HDP pouhopouhých (považte) 2,2 %, není zrovna dvakrát korektní. Od počátku vlády koalice Spolu zažíváme schodek státního rozpočtu přes čtvrt bilionu korun, a to každoročně. Je pravda, že v posledním roce vlády koalice ANO a ČSSD činil schodek veřejných financí 5 % z HDP. Ale až do covidu (roky 2013 až 2019) nejen, že schodek veřejných financí trvale klesal. Ale vlastně klesl za šest let vlád ČSSD a hnutí ANO také absolutně nějaké zhruba dvě desítky miliard korun. Slušného hospodářského růstu se v šesti letech společné vlády těchto dvou stran podařilo dosáhnout bez zadlužování. O tom, si dnešní vládní koalice může nechat jen zdát. Růst HDP je minimální...

Agitka koalice Spolu se chlubí mimo jiné také tím, že výdaje ministerstva obrany přesáhly v loňském roce 2 % HDP. A za Babiše to prý bylo 1,39 % HDP. Je věcí názoru, zda je dobré aktivisticky, pro pochvalu z centrály NATO v Bruselu, zvyšovat válečné výdaje anebo ne.

Koalice Spolu se také chlubí, že vlastně odstranila závislost na ruské ropě a ruském plynu. Chlapci a děvčata z koalice Spolu by spíše měli napsat, kolik dnes stojí měrná jednotka ropy a plynu, kolik za ní platíme. A kolik jsme platili před pěti lety. Ostatně ani v době tvrdých bojů na Ukrajině Rusové neporušili smluvní dodávky do Evropy a dodávali ropu a plyn bez přerušení dál. SPOLU vidí dodávky ruské ropy a ruského plynu jako něco, co by nemělo být. Osobně si myslím, že důležitější je cena a pokud jsou Rusové schopni zajistit nižší ceny plynu a ropy, tak bychom se neměli do budoucna vzdávat těchto zdrojů energie, což by přineslo také snížení cen nafty a benzínu u stojanů benzínových pump atd.

Koalice Spolu by také měla ukázat, jak se změnily ceny elektrické energie a plynu a také potravin za posledních pět let. To se jí ovšem do předvolební agitky příliš nehodí, to je jasné.

Ještě větší lháři jsou ovšem Piráti. Na vystajlovaných fotografiích představitelé Pirátů (v placené inzerci v médiích), kteří při své tříleté účasti ve vládě zmrskali, co mohli, se odvažují slibovat, že “nakopnou“ dostupnější bydlení, podporu rodin snížením daní, modernizaci státu a boj s korupcí. Šéfové Pirátů vyhrožují, že „posunou Česko dopředu“.

Tato zmatená strana, jejíž šéfové se tvářili zejména jako odborníci na cokoliv a především na digitalizaci, prostě selhala ve vládě na celé čáře. Digitalizaci stavebního řízení zmršili takovým způsobem, že je vlastně výsledek práce jejich bývalého předsedy a jeho „odborníků“ na MMR úplně k ničemu a nepoužitelný. Nevím, kolik bylo vynaloženo na tento nepoužitelný projekt peněz? Bylo to 200 nebo 300 milionů korun? V každém případě by stát měl vymáhat částku, která byla vynaložena na tento projekt, jako škodu po bývalém předsedovi Pirátů.

Za tři roky nebyl předseda Pirátů schopen, jako ministr odpovědný za bytovou politiku, přijít s nějakým návrhem na dostupnější a udržitelné nájemní bydlení. Pokud dnes Piráti píší, že zajistí “dostupnější bydlení“, budou mít vždycky pravdu. Horních 10 % nejbohatších obyvatel Česka si pořizuje bydlení na hypotéky vesele dál. Takže pro ně to dostupné bydlení existuje dál, ale pro střední třídu žádné dostupné nájemní bydlení za rozumné ceny, a nikoliv tržní nájemné není a Piráti nic takového ani nechystají.

Pokud „modernizace státu“v režii Pirátů proběhne tak, jako proběhla digitalizace stavebního řízení, tak by to znamenalo pro nebohý český stát úplnou katastrofu. Prostě, jak to kdysi napsali o Vasilu Biĺakovi, když se vyučil krejčím: „Nepouštět na saka“. Zkrátka Piráti a také neslavně slavná koalice Spolu, včetně STANu, jsou neschopni řídit tento stát. Konec konců jejich vláda má bezvýhradnou podporu – podle průzkumu – jen 2 % občanů a s výhradami ji podporuje dalších 17 %. Tedy, jinak řečeno, současnou vládu podporuje necelá jedna pětina českých občanů.

To silně protiřečí průzkumům veřejného mínění, kde se pozice koalice Spolu, STANu i Pirátů pomalu, ale jistě - tedy alespoň podle agentur pro výzkum veřejného mínění - posilují. Nevím, zda už tam agentury zahrnují také naše zahraniční krajany či nikoliv. V každém případě je to nekorektní a v rozporu s trendy, které v české společnosti ve vztahu k vládě jsou.