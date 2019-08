Jiří Paroubek: Německá ekonomika před recesí?

Ekonomika Česka je velmi silně provázána s tou německou, třetina českého vývozu putuje právě do Německa. Z toho nutně vyplývá, že úspěšnost vývoje českého hospodářství je do značné míry závislá právě na úspěšném vývoji ekonomiky Německa. Již nějakou dobu se objevují signály, že se německá ekonomika zvolna blíží k recesi. A to na rozdíl od ekonomiky čínské anebo ekonomiky americké. Samozřejmě, pokud se dostane do ekonomických problémů Německo, můžeme očekávat, že se dříve nebo později do nich dostane také Česká republika.

Dnes zveřejněný odhad českého ministerstva financí sděluje, že snižuje odhad meziročního růstu české ekonomiky o jednu desetinu na 2,4%. To je v zásadě velmi nevýznamný pokles, spíše symbolická změna nežli něco dramatického. Ale snění některých českých politiků a ekonomů, jak to na podzim roku 2008 názorně předváděli pánové Topolánek a Kalousek, o ostrůvku stability ve středu Evropy, není na místě. Prostě česká ekonomika je ekonomikou exportní. Je závislá na exportu, a pokud se zkomplikuje situace na trhu, který je pro ni hlavním odbytištěm, bude to špatné. Německá ekonomika je v EU vlastně jakousi lokomotivou, která za sebou táhne vagony. A pokud se lokomotiva začne zadýchávat a pojede pomaleji, pojedou pomaleji i vagony.

Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí i podle zpřesněných údajů, které byly včera zveřejněny Spolkovým statistickým úřadem, vzrostla meziročně o 0,4%. Ještě v prvním čtvrtletí ovšem byl meziroční růst 0,9%. Takže zaznamenává pokles a pokud tento mezičtvrtletní pokles bude zaznamenán i ve třetím čtvrtletí (tedy ve druhém čtvrtletí za sebou), budeme mluvit o recesi německé ekonomiky. Zdá se, že další meziroční pokles, tentokráte ve třetím čtvrtletí, je dosti pravděpodobný. Německá ekonomika má problém s vývozem, když exporty zaznamenaly propad 1,3%, a naopak importy meziročně padaly jen o 0,3%. Tento pokles exportů je způsoben slabší zahraniční poptávkou, a to především v důsledku nejistoty způsobené brexitem, dále slabší poptávkou z Číny a také neustálými zvraty, respektive protichůdně přicházejícími informacemi o obchodních válkách. Nejde jen o vztah USA vs. Čína, ale také USA vs. Japonsko a zejména USA vs. EU. Je potřeba si uvědomit, že Německo tvoří zhruba polovinu svého HDP přes export. Konec konců, u České republiky je to dokonce ještě větší podíl.

Spotřeba německých domácností přitom mírně vzrostla oproti prvnímu čtvrtletí dokonce o 0,1%. V Německu ve druhém čtvrtletí vzrostl počet osob zaměstnaných o 1%. Je však nezbytné si uvědomit to, že na spotřebu obyvatelstva budou nutně působit negativní informace, které budou avizovat příchod eventuální recese. Prostě lidé, při známé spořivosti a opatrnosti Němců, budou vytvářet finanční rezervy na horší časy. Vládní výdaje vzrostly ve druhém čtvrtletí o 0,5%,tedy rychleji nežli v prvním čtvrtletí a rostly také investice.

Co je obdivuhodné, je vývoj německých veřejných financí. V prvním pololetí vykázal německý státní rozpočet přebytek ve výši 45,3 mld. eur, což reprezentuje 2,7% HDP. To vše, při zpomalujícím výkonu německé ekonomiky. Ovšem výběr daní v podstatě vycházel z loňského ekonomicky poněkud příznivějšího vývoje. V Německu také ovlivňuje příjmy státu nízká nezaměstnanost. Německo je s 3,1% nezaměstnaných na druhém místě v celé EU (za Českem). Německé veřejné finance, počínaje rokem 2014, se dostaly do rozpočtového přebytku a postupně se německé vládě snaží snižovat podíl státního dluhu z někdejších zhruba 80% podílu státního dluhu HDP dosahovaných v letech 2010 – 2012 na současných necelých 61%. Dá se očekávat, že již na konci tohoto roku bude Německo plnit toto závažné Maastrichtské kritérium. Německá vláda ovšem díky velmi rozumné a opatrné fiskální politice, kterou prováděl bývalý ministr financí Schäuble a v níž pokračuje i současný, sociálně demokratický ministr financí Scholz, již přislíbila, že pokud makroekonomická čísla ukážou recesi německého hospodářství, zasáhne cestou finanční expanze. Německá vláda je tak připravena do ekonomiky napumpovat až 50 mld. eur. Tyto peníze půjdou především do investic, ale také do daňových a dalších pobídek. Prostě německá vláda je na menší výkyv v hospodářství v zásadě připravena a ví, co má dělat.

Také česká vláda by měla rychle připravit balíček opatření, který by pomohl oživit české národní hospodářství, jakmile se dostane do nepříznivé situace. A to, že se dostane do nepříznivé situace, a to dříve nebo později, je jisté. Chce to podporovat veřejné investice (výstavba dálnic a silnic a také komunální a sociální bytová výstavba a výstavba chybějících veřejných budov, především v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb) a udržet vysokou spotřebu obyvatelstva a podpořit také soukromé investice a soukromé investory. Prostě vláda by neměla zavírat oči před recesí, která zřejmě do Německa přichází. Můžeme jen doufat, že se rozumným způsobem bude dařit řešit také neuralgické body, které ve světě jsou. Ať už je to brexit či americko – čínský obchodní spor nebo potenciálně výbušná situace v Hormuzském zálivu, ale také možné rozšíření obchodních sporů mezi USA a EU a USA a Japonskem. Ani jeden z těchto faktorů nemůže ovšem česká vláda podstatně anebo vůbec ovlivnit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV