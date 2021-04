Jiří Paroubek: Politický klaun, který škodí

reklama

I když nominálně nesl Pavlík politickou odpovědnost za tragické výsledky pražské stranické organizace ČSSD ve volbách. Ta faktická odpovědnost ležela na duu našich cyklistů Poche – Dolínek (teď se oddanému cyklistovi Dolínkovi podařil „velký“ politický úspěch, když prosadil to, že automobilisté musí objíždět cyklisty nejméně ve vzdálenosti 1,5 m). Takže Pavlík byl jen stínovým předsedou a o věcech rozhodoval někdo úplně jiný.

Pavlík toleroval systém politické korupce a klientelismu, které vytvořil v průběhu let v pražské organizaci ČSSD Poche. Bylo by zajímavé vědět, kolik lidí z pražské ČSSD je dnes zaměstnáno na ministerstvu zahraničních věcí. Je to 15 nebo 20 anebo ještě více lidí?

Sám Pavlík tam ostatně má poradenský úvazek. Věřím, že nové vedení ministerstva si nechá neprodleně po nástupu do úřadu předložit mj. výkazy práce, které je každý poradce ve vedlejší činnosti povinen odevzdávat pravidelně měsíčně, aby mu byla vyplacena měsíční odměna. Takže, pokud se Pavlík nahrne do nějakého interview v jakémkoliv médiu a chce mluvit o ministerstvu zahraničních věcí, měl by říct, že je ve střetu zájmů.

On sám pracuje na univerzitě a tváří se jako jedna z hlavních opor české vědy. Jeho oborem je poněkud mysteriózní oblast činnosti, a sice genderová studia. To je opravdu oblast „mimořádného významu“.

Když před více než dvěma lety prohrála pražská sociální demokracie v komunálních volbách všechno, co mohla, neboť dnes není zastoupena ani v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a ani v jednom zastupitelstvu z 57 městských částí. No, prostě katastrofa. Stát se takový výsledek mně, pokud bych byl v čele kandidátky anebo v čele stranické organizace, házel bych „Áčka“ až do té doby, než by mě vyhodili. Už bych se zkrátka po takovém volebním debaklu neobjevil. Ne tak ovšem Pavlík. Ten sdělil, že odstupovat z funkce předsedy pražských sociálních demokratů nehodlá, neboť na jeho místo by mohl přijít nějaký zemanovec anebo ruský agent. Zkrátka, mysl pana předsedy se zřejmě hemží, tak jak čte fantazie českého pravicového tisku, mnoha ruskými agenty.

Kritizovat Hamáčka za jeho cestu do Moskvy, kde chce zajistit dodávky vakcín Sputnik V tak, aby bylo možné do léta uskutečnit očkování nejméně 6 – 7 milionů českých občanů, to může jen politický indolent. Už několikrát jsem Pavlíkovi, Dolínkovi, Pochemu a dalším z této podařené party v pražské ČSSD doporučil, aby přestali dělat politiku, které prostě nerozumí a začali sbírat brouky, motýly anebo chytat ryby. To by jim, myslím, pasovalo lépe, než dělat politiku v levicové straně. Oni zřejmě vůbec nemají představu, kdo jsou potenciální voliči sociální demokracie. To, že jsou to levicoví a spíše prorusky zaměření lidé, by pro ně bylo zřejmě velkým objevem.

Ještě minulý týden prý Poche běhal po „velkých klucích“ s plachtami, kde ukazoval, že má zajištěno volbu Petříčka 58% delegátů sjezdu. No, zaplať pánbůh, se to nepovedlo. Teď by hoši měli rychle vyklidit pole tak, aby také na kandidátku ČSSD v Praze přišli jiní lidé nežli jsou loseři z Pocheho party.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

