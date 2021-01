Jiří Paroubek: Předčasné odepisování sociální demokracie

reklama

Nemá smysl polemizovat se všemi autory těchto článků. V sobotní MF Dnes, tedy v prominentním čase s největším počtem čtenářů, dala MFD prostor Š. Kotrbovi, podle vyjádření jeho samotného mediálnímu analytikovi.

Jeho článek představuje naprosté brimbórium od osobních útoků na bývalé lídry ČSSD (mně tentokrát vzácně nezmínil), až po hodnocení její dnešní pozice. Myslím, že ti, kdo píší takovéto hyperkritické, ba nenávistné články, v nichž používají takové podpásové údery, jako např. stolování na Rosenthálu bývalé místopředsedkyně ČSSD, jež opustila tuto funkci před patnácti lety, by měli být soudní. Jak by působily na veřejnost, na voliče levicové, plebejské strany její lídři, kteří by žili např. ze sociálních dávek.

Nejnebezpečnější tezí v tomto článku ovšem je, že prý případná vláda hnutí ANO a ODS bude stejně dělat levicovou politiku. To je blábol nad blábol. Tato případná vláda ANO-ODS by s největší pravděpodobností pokračovala v rozvratu veřejných financí, který tyto dvě strany v prosinci zahájily neodpovědným schválením „daňového balíčku“. Velmi pravděpodobně bychom tu během několika málo let měli také americkou vojenskou základnu a ze státního rozpočtu by se vyhazovaly nestydaté 6částky za nákup zbrojního šrotu, zejména pak ze Spojených států.

Další výtečný autor se objevil na Info.cz, kde nalezl známý socialistožrout, Holec, po letech bloudění po nejrůznějších médiích, svůj nový domov.

Už jen název jeho článku: „Na ČSSD zbyl do voleb jen odpad“, svědčí o neobjektivitě autora. Doporučuje této straně např. „naučit se práci s internetem“, což by prý mohli zajistit Piráti, kdyby s nimi ČSSD šla do koalice. A naopak „Zkušení sociální demokraté by jim (Pirátům) na oplátku vysvětlili, že totální transparentnost politiku ničí…“. Prostě nápady z dílny J.Haška. Zbytek článku pokračuje v podobném duchu. Spolupráce se Zelenými a „Budoucností“ nemá prý smysl, neboť prostě nemá smysl. Zkrátka nedělat nic je lepší, nežli něco dělat, protože ČSSD „…je v podstatě pro voliče zbytečná“. No, nepochybuji o tom, že tato strana je zbytečná pro pana Holce, a vždycky byla, i když měla třeba volební výsledek nad 30%. Řekněme to otevřeně. Pan Holec nemá sociální demokracii rád. Nikdy ji rád neměl a rád ji mít ani nebude.

V Bakalonovinách se známý koryfej pravicové žurnalistiky a babišožrout, Honzejk, zabývá plány sociální demokracie na spolupráci se Zelenými. Vcelku se nestydí provádět slovní ekvilibristiku typu k případné volební alianci se Zelenými. Ta prý bude mít vlastně záporný přínos, neboť voliči, jež Zelení přivedou, nepokryjí ztráty tradičních voličů ČSSD, kteří si volební alianci se Zelenými nepřejí. No, volební výsledky v krajských volbách na Hradecku a Zlínsku dokázaly pravý opak. A totéž ukazují i sociologické průzkumy.

Nejvážnější ze všech těchto útoků na ČSSD vidím ovšem vyjádření bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD, Němečka, kterému dala ČT24 ve svém vysílání půlhodinový prostor. V něm kromě jiného sepsul vládu s účastí strany, které je členem. Moderátorka vytáhla jeho výrok ze sociálních sítí z října minulého roku, v němž se měl vyjádřit takto: „...že tato vláda přivedla republiku zu grunt“. To není zrovna korektní a chytré vyjádření. A hlavně není vůbec loajální vůči vlastní straně. Dovoluji si tvrdit, že pokud by takové přehnaně kritické vyjádření Němeček neudělal, v pořadu ČT by se vůbec neobjevil. Zpochybňovat deset měsíců před volbami vládní koalici s hnutím ANO, v níž se ocitla ČSSD rozhodnutím většiny členské základny, je mírně řečeno velmi neloajální.

Prostě všichni členové ČSSD, i ti, kteří byli v minulosti zhrzeni A. Babišem, jako např. právě ministr Němeček, by měli vážit svá slova. Za deset měsíců čeká ČSSD existenční zápas. Pokud budou přicházet podobné údery z vlastních řad, nemusí ten zápas dopadnout pro ČSSD dobře. Mám tím na mysli, že strana se opravdu nemusí při volbách do sněmovny probojovat ani do opozice.

