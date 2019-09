Jiří Paroubek: Primátor Hřib ničemu nerozumí

Primátor Hřib z pirátské strany je ve své funkci skoro jeden rok. Jeho předešlá kvalifikace pro výkon takové funkce byla nulová. On sám přiznával již před komunálními volbami, že jeho zatímní jediná znalost problematiky práce pražského magistrátu spočívá v tom, že prý sledoval po internetu jednání pražského zastupitelstva. To je opravdu úžasná kvalifikace.

I když bych připustil, že tato jednání pan primátor ve svém volném čase jako soukromá osoba sledoval velmi pilně. Ze známého životopisu páně Hřiba vyplývá, že nikdy, nic a nikoho neřídil. Pak by samozřejmě musel mít naprosto geniální vlohy pro management, pokud by byl při řízení tak velkého a složitého organismu jako je Praha a magistrát hlavního města Prahy úspěšný. Již před rokem a před volbami jsem vyjádřil názor, že rada města Prahy pod vedením primátorky z hnutí ANO Krnáčové, je velmi slabá, ale ta následující rada bude ještě horší. Když se podívám na rozvoj okolních metropolitních měst v sousedních zemích - mám na mysli Vídeň, Berlín, Mnichov a Drážďany – musím konstatovat, že Praha už dlouhá léta přešlapuje na místě. Z velkých projektů města se vlastně podařilo v posledním desetiletí dokončit jen tunel Blanka. A také současná rada dělá vše pro to, aby v nejbližších letech nebyl dokončen vnitřní městský okruh, jehož je Blanka součástí.

Za asistence této rady města a tedy i primátora Hřiba se naprosto nepokročilo v přípravě výstavby trasy D metra. Nepostoupilo se ani o píď směrem k výstavbě dvou nových mostů, jak to Hřib a spol. (včetně kompliců z dnešních koaličních radničních stran) sliboval před volbami. Nepokročilo se ani v přípravě větších rekonstrukcí mostů v Praze. A tak se v příštích letech ještě v čase působení této městské rady může kdykoliv zopakovat uzavření některého z pražských mostů z důvodu havárie. A pak se může zopakovat také šaráda, kterou jsme zažili při uzavírání a otevírání Libeňského mostu primátorkou Krnáčovou a jejím neschopným náměstkem pro dopravu Dolínkem. Prostě tato rada není schopna řešit základní problémy budoucnosti města a je tak maximálně schopna zajistit prosté fungování města bez nějaké vyšší kvality.

Aby primátor Hřib zakryl kolosální neschopnost svou a své rady a aby zakryl rozpory, které touto radou již nějaký čas zmítají, věnuje se velmi neobratně problémům galaxiální politiky. Ostatně podobně jako starosta za TOP 09 Kolář na Praze 6.

Starosta Kolář se poněkud opožděně věnuje zejména boji proti bolševismu, který už za něj dávno předtím v zásadě vyřešili čeští voliči. Ještě podivnější jsou ovšem přístupy primátora Hřiba k osvobození Prahy v roce 1945. Nejen, že zpochybňuje podíl Sovětské armády na osvobození Prahy, ale pouští se také do exkurzů v oblasti mezinárodní politiky. To, že Čínská lidová republika je znepokojena některými jeho výroky a postupy (zpochybňování léta platné smlouvy o přátelství a spolupráci Prahy s hl. m. Číny Pekingem; návštěva na Tchaj-wanu, kam se jezdí „učit“), a bere jako svou urážku jeho snahu zpochybňovat politiku jednotné Číny, která je politikou českého státu od počátku jeho existence v roce 1993, musí chápat každý soudný člověk.

Úřad pražského primátora je příliš významný na to, aby zahraniční velmoc typu Číny nebo USA mohla přehlédnout komentáře směřující – podle jejího názoru – do jejich vnitřních záležitostí. Je to trapné, že za pana primátora pikají zrušením svých domluvených zájezdů česká hudební tělesa, která mají ve svém názvu obsaženo jméno českého hlavního města.

Na Hřibovy eskapády vcelku věcně a bez velkého sarkasmu reagoval tentokrát prezident Miloš Zeman. Vyjádřil distanc od čínského rozhodnutí rušit dohodnuté kulturní akce, ale zase na druhé straně vyjádřil také názor, že primátor Hřib nemůže prezentovat nezávislou pražskou politiku vůči Číně, která je jakousi alternativou proti vládní politice jediné Číny.

Myslím, že i ministr kultury Zaorálek by měl projevit větší soudnost, než projevil při návštěvě čínské ambasády v tomto týdnu. To, že čínský velvyslanec hájil zájmy své země, zřejmě ne zrovna šťastnými argumenty, by jej nemělo přece překvapit. Je to přece diplomat a ne Matka Tereza... Neměl by apelovat jednostranně v tomto sporu jen na Čínu, a to prostřednictvím jejího velvyslance, ale také na sinožroutského a komunistožroutského primátora Hřiba.

Čína má historii 5 000 let, je unikátní civilizací a i když byla ekonomicky a politicky mnohem slabší než je nyní, byla vždy citlivá na ohrožení své prestiže. A to by především L. Zaorálek jako bývalý ministr zahraničí měl vědět. A neměl by teatrálně opouštět jednání s velvyslancem, možná k pobavení pražské kavárny, ale bez valného pozitivního politického výsledku. Jen tak mimochodem primátor Hřib nemůže očekávat od evropských hudebních těles žádnou solidaritu ve vztahu k těm českým. Jinak řečeno, pokud budou například Rakušané či Němci požádáni, aby nahradili odmítnutá česká hudební tělesa, rádi a bez uzardění to udělají. I to bude odpověď a reakce na Hřibovo fanfarónské gesto vůči zemi, která bude během několika let nejsilnější světovou hospodářskou velmocí.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Čínská lidová republika: Primátor Prahy negativně působí v otázkách národní suverenity Číny a jejích klíčových zájmů Bartoš počítá s tím, že jej Piráti navrhnou na premiéra. Babiš se prý chová jako prvňáček „Že se Praha osvobodila sama? Hřibe, Koláři, Lipavský, omluvte se!“ Marta Semelová připomíná, co je napsáno na pohřebišti Rudoarmějců na Olšanech Piráti v čele s panem Hřibem mají jiný styl politiky, uvedl Hlubuček ze STANu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV