Jiří Paroubek: Proč bohatí chtějí být ještě bohatší?

entokrát nadpis článku míří na fotbal, na evropský fotbal a přední evropské fotbalové kluby. Záměrem patnácti velmi bohatých evropských klubů z Anglie, Itálie a Španělska je totiž vytvořit evropskou Superligu. Ta by, ze zakládajících patnácti členů měla navýšit svůj počet až na dvacet členů. Přičemž těchto dvacet klubů by bylo rozděleno do dvou skupin po deseti a tyto týmy by hrály v obou skupinách systémem každý s každým o dvakrát osm postupových míst. Pak by těch osm týmů z každé skupiny hrálo vyřazovacím způsobem s osmi kluby z té druhé skupiny.

Které kluby patří k těm patnácti zakládajícím? Je to vlastně elita tří evropských lig: oba kluby z Manchesteru, Liverpool, Arsenal, Chelsea a Tottenham. Z Itálie pak oba milánské kluby a Juventus. Ze Španělska Atletico a Real Madrid a Barcelona.

Zatím se nepřipojili a solidaritu s ostatními evropskými týmy v rámci UEFA vyhlásili dva němečtí giganti – Borussia Dortmund a Bayern Mnichov. A také francouzský Paris Saint Germain.

Samozřejmě, celá věc je o penězích. Evropský trh reklamy se v souvislosti s ekonomickou krizí zužuje a nejspíš se ještě dále zmenší. Ty finančně nejmocnější kluby chtějí zůstat minimálně na svém. Jsou to fungující velkopodniky s obrovskými příjmy v dolarech nebo v eurech či librách a s tučnými zisky. Samozřejmě, že evropské poháry bez účasti dvaceti nejatraktivnějších klubů by už nebyly tak atraktivní a divácky přitažlivé. Klubům mimo Superligu by tak významně poklesly příjmy. Ale také by poklesla hodnota jejich hráčů. A to je to, co si ty největší kluby zřejmě přejí. Znamenalo by to pak kupovat od oslabených evropských klubů levnější hráče a prodávat je po čase dále za velké peníze. A vytěžit více z televizních práv a reklamy nežli se jim daří dosud.

Významná část majitelů těch největších a nejsilnějších evropských klubů, které se chtějí zúčastnit Superligy, je vlastněna majiteli ze Spojených států. Tito majitelé nemají žádnou sentimentalitu. Vědí, že při uskutečnění tohoto projektu je čeká větší byznys. Pro ty ostatní kluby, včetně českých, to bude znamenat pokles příjmů, který se projeví v celém fotbalovém řetězci. Dám příklad: Slavia vydělala za tuto sezonu za jízdu evropskými poháry cca 400 milionů korun. Myslím, že v tom nejsou ještě započteny peníze za televizní přenosy. Zatím ta slavistická praxe byla taková, že z takto vydělaných peněz Slavia nakupovala od menších českých klubů talentované hráče za slušné peníze. A z těchto peněz ty další české kluby mohly platit svou běžnou činnost, včetně péče o mládež. A jsme už na konci řetězce, kdy to dopadne mj. do financování mládežnického fotbalu.

Ale velké evropské kluby, pokud nebudou mít přísun talentovaných fotbalistů z Evropy anebo spíše ten počet opravdu talentovaných hráčů bude menší, určitě najdou řešení. Rozšíří třeba skauting hráčů v Africe anebo v Jižní Americe. Hráči z těchto destinací je v podstatě budou stát jen cenu letenky… Takže bohaté evropské kluby si budou vědět vždycky rady, aby náhodou nezchudly...

UEFA ovšem přistupuje k návrhům na vytvoření Superligy klubů velmi striktně. Chtěla by vyloučit všechny kluby, které by se touto cestou vydaly ze všech evropských soutěží, národních lig i z evropských pohárů. A samozřejmě hráči, kteří by se účastnili takového projektu, by nemohli hrát ani za svá národní mužstva. Takže uvidíme, co nám ty příští týdny ve fotbale přinesou.

Přeci jen si nemůžu odpustit jednu poznámku. Před utkáním s Arsenalem byli hráči pražské Slavie, a celý pražský klub, podrobeni tlaku zejména v britských médií, který já osobně nepamatuji. Celá trapná záležitost kolem údajně rasistického výroku hráče Slavie Kúdely v utkání s Rangers FC, dostala úplně jiný rozměr. To narušilo pochopitelně také vnitřní klima ve Slavii, kde hraje, pokud dobře počítám, pět hráčů původem z Afriky. Samozřejmě, že zveřejnění verdiktu disciplinární komise UEFA, kterým byl vyloučen klíčový hráč Slavie Kúdela na deset mezinárodních zápasů den před zápasem s Arsenalem, také narušilo celkové klima v týmu. Prostě lidé, kteří dělali marketing pro Arsenal, jako by nechtěli připustit, aby, pro ně neznámý klub ze středu Evropy (pro ně z východní Evropy někde u Ruska), postoupil už přes třetí britský tým za sebou v Evropském poháru dál. To by ambice Arsenalu a vlastně i těch dalších klubů na vytvoření výlučné Superligy, dostaly trhlinu. Prostě šlo jen o byznys, nebylo to nic osobního.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

