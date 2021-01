Jiří Paroubek: Řekněme si, chlapci a děvčata, pravdu…

reklama

V Právu se na dvou místech, ve dvou článcích, autoři vrací k dění v Ústeckém kraji před volbami na podzim minulého roku.

Loni v létě vedení ČSSD rozhodlo, že nesouhlasí s nasazením členů Ústecké ČSSD na kandidátce volební strany Lepší sever a schválilo vlastní kandidátku ČSSD, doplněnou kandidáty volební strany sportovců. Na této kandidátce byl na 4. místě jako nezávislý kandidát Petr Benda.

Shrňme si fakta. Podle průzkumů veřejného mínění z července 2020 (tedy těsně před podáním kandidátek) měla ČSSD v Ústeckém kraji pouhá 2% volebních preferencí. Ano, strana, která, pokud jsem byl v jejím čele v letech 2005-10, vyhrávala v Ústeckém kraji, kde jsem byl volebním lídrem, s přehledem volby, měla najednou 2% volebních preferencí. Jak k tomu došlo?

V lednu 2011 skončil v čele Ústecké ČSSD můj politický spojenec, P. Benda. Když se podíváte do tehdejších novin, tak ty oslavně referují, že na krajské konferenci proběhlo slavné odparoubkování a novým předsedou kraje byl zvolen náměstek krajské hejtmanky Fišera. Krajskou organizaci ovládli boss Houska, hejtmanka Vaňhová (jejímž partnerem Houska byl), další náměstek hejtmanky Kouda. A k této partě patřil také donedávný krajský radní (8 let ve funkci, 2012-2020) M. Klika. Byl k těmto lidem velice loajální a vlastně s nimi byl jedna ruka.

Postupně celá tato parta upevnila své pozice, což jim usnadnil P. Benda svým odchodem z ČSSD v září 2011. Tehdy jsme s Petrem oba tušili, k jakým koncům zmíněná skupina ČSSD na Ústecku dovede. A to v plném rozsahu také nastalo.

Pravidelně jsem jezdil do Ústeckého kraje a prakticky každý týden jsem, počínaje rokem 2012, na tiskových konferencích, jichž se ovšem zúčastnili jen novináři z Deníku (Právo neprojevovalo naprosto žádný zájem), upozorňoval na zlodějiny, k nimž na krajském hejtmanství ve velkém dochází. Prostě chlapci a děvčata na kraji kradli, ani poledne nesvětili.

No, a jak to dopadlo? Krajský boss Houska byl zavražděn. Bývalá hejtmanka Vaňhová a bývalý předseda kraje a krajský radní Fišera a bývalý náměstek hejtmanky Kouda jsou v současné době souzeni z důvodu údajné malverzace v oblasti evropských dotací. Prostě katastrofa pro obraz strany v kraji.

Aby toho nebylo málo, tak byl muž, patřící do této mocenské skupiny ústecké ČSSD, radní Ústeckého kraje Martin Klika byl v prosinci 2013 policií obviněn z usmrcení z nedbalosti při autonehodě. Tato zpráva prošla médii a samozřejmě dál narušila obraz ČSSD v kraji. Pokud bych byl ještě v té době předsedou ČSSD já, tak bych ctil tehdy platné stanovy ČSSD, které ukládaly v rámci presumpce viny zahájit s každým obviněným stranické řízení. To v zásadě znamenalo, pozastavit mu členství ve straně. Sobotkovo vedení ale neudělalo nic. Jen přihlíželo soudním jednáním, kdy Okresní soud v Mostě poněkud absurdně opakovaně zprošťoval Kliku obžaloby a Krajský soud v Ústí mosteckým soudcům opakovaně vytýkal špatné vyhodnocení důkazů. Okresní soudci se neřídili závěry vyšší instance a Krajský soud tak nakonec musel v lednu 2019 Klikovo trestní stíhání zastavit, protože případ byl mezitím promlčen (!).

Vypadá to, jako kdyby v Mostě byli všichni jedna rodina. Prostě, tak dlouho byli okresní soudci nečinní a nerespektovali závěry Krajského soudu, až celá věc spadla pod stůl. To je velmi nepříjemná situace a samozřejmě, že i to voliči vnímali. Tak jako předtím vnímali zlodějiny skupiny lidí, kteří jednu dobu vedli kraj a od roku 2011 vedli také krajskou organizaci ČSSD. Prostě Klika prošel s odřenými zády soudním sporem za velmi zvláštních okolností. On není zrovna ideální volbou Práva k tomu, aby se jej dotazovali na P. Bendu. On totiž není zrovna v té situaci, že by mohl moralizovat.

Pokud má tu drzost, aby veřejně hovořil o „starých jménech“, tak k těm starým, zkompromitovaným jménům patří především on. Celá výše uvedená skupina lidí v ústecké ČSSD, kterou jsem výše jmenoval, včetně Kliky, je viníkem toho, jakým způsobem se v kraji zřítila podpora ČSSD za deset let od mého posledního volebního vítězství v kraji v roce 2010 (cca 24 %). Svádět to dnes na Petra Bendu, který byl na kandidátce sociální demokracie pro krajské volby loni na podzim jako nezávislý, je poněkud nestoudné.

Na jiném místě Práva bývalý (nebo snad současný) poradce L. Zaorálka, Lukáš Jelínek, ve svém dnešním článku (28. 1.) píše, že „…Benda, Paroubek a Šlégr jsou chráněnci Jana Hamáčka“. Je to zjevný atak na Jana Hamáčka v souvislosti s blížícím se sjezdem ČSSD.

Sobotkovci ve straně se mobilizují a vidí teď šanci získat zpět Ústecký kraj, který rozhodnutím vedení ČSSD loni v červenci ztratili. Mají dalekosáhlé plány.

Na prvního místopředsedu má na sjezdu kandidovat Radek Šmerda, který by podle představ R. Pokorného a spol. mohl v budoucnu ovládnout, po případném odchodu J. Hamáčka, celou sociální demokracii. Samozřejmě, Klika by se jim hodil. Je jako oni.

Pokorný, spolu s bisony, dělali B. Sobotkovi dlouhá léta politické zázemí a vlastně také spolu s ním dělali personální politiku strany. Oni jsou odpovědni za tragický personální stav, v jakém strana teď je. A teď se chtějí vrátit a zase „to“ všechno řídit. Myslím, že by už měli jednou pro vždy přestat dělat prostřednictvím Práva, v ČSSD personální politiku. To, co dělali po dlouhá léta (2010-2017), dopadlo naprostou katastrofou. Jestli v tom budou pokračovat, tak reálně hrozí, že se ČSSD po příštích volbách nemusí propracovat již ani do opozice.

Doslov

Podobně jako článek pod názvem „Bête noir“, který jsem včera zveřejnil na serveru Vaše věc a také na blozích, jsem zaslal tento článek, který je reakcí de facto na dva články ve včerejším Právu, šéfredaktorovi Práva a jeho zástupci ke zveřejnění. Ani tentokrát pánové neuznali vhodným, aby mně alespoň odpověděli, abych si třeba trhnul nohou. Článek prostě nezveřejnili. Obsahuje některé nepříjemné pravdy o tom, kdo vlastně ovlivňuje, možná i řídí, redakci Práva.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

