Jiří Paroubek: Sancta simplicitas

Takový pocit jsem měl při čtení čtvrtečního rozhovoru předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v Hospodářských novinách. Řada jejich nápadů a také programových cílů koalice Spolu tak, jak je ona prezentuje, představuje arzenál humoristické dílny Jaroslava Haška.

Koalice tří pravostředových stran Spolu se začala na veřejnosti nahlas dohadovat před pár dny, když předseda lidovců Jurečka vyšel na veřejnost s vyjádřením, že jeho strana nikdy nepodpoří sňatky homosexuálů. Tato jeho slova byla určena zřejmě ultramontánním, klerikálním voličům jeho strany. Určitě je potěšila, ale poněkud zarmoutila jeho koaliční partnery. A tak se dnes přes media všichni tři předsedové slavné koalice Spolu dohodli, že "to" Jurečka myslel jinak a vlastně to takhle ani neřekl… Tento drobný spor v koalici v okrajové věci ještě před volbami naznačuje, jaké spory by mohly nastat v mnohem složitějších a kontroverznějších otázkách, pokud by z božího dopuštění obě dvě pravostředové koalice snad společně sestavovaly vládu. Ostatně, vidíme to na sousedním Slovensku, kde vláda pětičlenné pravicové koalice je vlastně už řadu měsíců v rozkladu. A tak paní předsedkyně slibuje, že prý se v koalici „nebudou hádat".

Za původce všeho zla české společnosti považuje ovšem jakobínsky ostře se vyjadřující předsedkyně TOP 09 na prvém místě Andreje Babiše a hned na druhém místě hnutí ANO.

A tak jedním z významných cílů, pokud by snad pravice zvítězila ve volbách, považuje „vyčistění úřadů od chapadel Andreje Babiše“. Je to něco podobného, jako když před patnácti lety kandidát ODS na premiéra Topolánek sdělil překvapené české veřejnosti, že se chystá na úřadech provést „noc dlouhých nožů“. Ke cti paní předsedkyně TOP 09 chci říci, že nepoužívá nacistickou terminologii tohoto typu, ale vlastně je to obsahově totéž. A pokud koalice Spolu převzala závazek ODS snížit stavy úředníků ve státní správě o 13%, tak je možné očekávat, že takovýto hon na stoupence anebo voliče A. Babiše či jinak nepohodlné osoby ve státní správě tito jakobíni naruby rozpoutají již brzo po volbách. Čím méně o věcech lidé vědí, tím se jim jejich provedení zdá být snazší.

Nikdo z lídrů koalice Spolu nechce přemýšlet o tom, že s eliminovanými odborníky odejdou z ústředních úřadů také jejich odborné znalosti. Řada agend v centrální státní správě zůstane pak personálně nezajištěna a kvalitní chod státní správy tak bude ohrožen. Jako vedlejší produkt s ohledem na úzkou odbornou specializaci ministerských expertů, která je v soukromé sféře prakticky neuplatnitelná, dojde k přesunu tisíců lidí z pracovních míst na ministerstvech a dalších ústředních úřadech na úřady práce… A tento manévr (včetně odstupného) pak zatíží státní rozpočet možná ještě větší měrou, než to, když by úředníci státu zůstali na svých dosavadních místech.

V rozhovoru HN s předsedkyní TOP 09 se objevila také otázka velmi pozitivně motivované redaktorky, zda „neustálá kritika premiéra“ není politicky kontraproduktivní. Podle Pekarové samozřejmě nikoliv. A tak například za havárií na řece Bečvě před rokem vidí v mlhavé dáli stín samotného Andreje Babiše. Anebo alespoň bývalého zaměstnance Agrofertu, nyní ministra životního prostředí Brabce. Tedy, podobně jako výbor pro veřejnou bezpečnost v době jakobínské diktatury hledal podezřelé a spřádal domnělé i skutečné nitky mezi nimi. Prostě bláboly...

A řešení pražských problémů?

Statečná předsedkyně TOP 09 kandiduje v Praze. Kdyby její straníci zastoupení v městské radě dostali na starosti městskou dopravu, podle paní předsedkyně by prý nebyla dopravní situace v Praze v takovém kolosálním chaosu, jako je teď. Já souhlasím, že rozhodujícím faktorem neschopné pražské městské rady je pirátský primátor. Ale TOP 09 je v radě už dlouho a pokud věci v oblasti pražské dopravy probíhají v naprostém rozporu s tím, co tato strana chce a většina rady to nehodlá akceptovat, měla by TOP 09 z městské rady odejít. Něco podobného radili „topáci“ sociálním demokratům, kteří jsou minoritní vládní stranou, prakticky po celé funkční období, od vstupu ČSSD do vlády: Odejděte z vlády a otevřete prostor pro uspořádání mimořádných voleb do sněmovny....abychom se tam už konečné dostali.

V pražské dopravě je takový chaos a nastalo takové nepohodlí pro Pražany a návštěvníky Prahy, že to ukazuje naprostou nefunkčnost vedení pražské radnice. A další problémy Prahy? Ty řeší paní předsedkyně s akademickou lehkostí. Je prý potřeba stavět komunální a družstevní byty. Jaké nástroje k tomu použít, to už ale jsme se od kandidátky koalice Spolu v Praze ovšem nedozvěděli. Takže je tento cíl vlastně nerealizovatelný...

Na jiném místě ve svém rozhovoru M. Pekarová naprosto vylučuje koaliční spolupráci s hnutím ANO v budoucí vládě. Prý „by to (Babiš) řídil ze Sokolovny (což je jeho restaurace v Průhonicích“. A prý „Babiš je řízen Milošem Zemanem, sám úkoluje Jaroslava Faltýnka a ten si dělá zase svoje kšefty“. Prostě, jak je ten svět jednoduchý, když si ho chci zjednodušit. Ale je to od ní jasné politické poselství: s hnutím ANO nikdy a tak se alespoň volební kampaň vypolarizuje. Na jedné straně budou ti, kteří mají společného nepřítele A. Babiše a na straně druhé ti, kterým A. Babiš tolik nevadí.

Předsedkyně TOP 09 nejen, že nemá žádné zkušenosti s řízením čehokoliv. Ona nemá žádné zkušenosti ani s řízením ve státní správě. Nic o ní neví. Pokud straší „bezedným zadlužováním“ státu, které prý rozpoutala současná vláda, je potřeba dodat pro přesnost, že po oba covidové roky činila vládní podpora ve formě dotací či jiné formy finanční pomoci lidem a firmám cca 450 miliard korun. To je nejpodstatnější část schodku veřejných financí v letech 2020-2021 vykázaného v důsledku lockdownu a omezení výkonu hospodářství, ke kterému došlo v průběhu roku a půl pandemie. V této souvislosti přišly státní finance v obou letech nejméně o dalších 150-200 miliard dalších příjmů. Koneckonců vysoké schodky státního rozpočtu dnes zažívají všechny státy světa a tedy i ČR, neboť má stejný problém: vyrovnat se s pandemií.

Myslím, že největšími odborníky na navyšování schodků státního rozpočtu byly právě pravicové vlády v letech 2007-2013. Za ministra financím Kalouska z TOP 09 nabíhaly v letech 2009-2013 schodky státního rozpočtu každoročně dokonce trojcifernými čísly...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

