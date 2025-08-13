Miroslav Kulhavý: V Zelenského vlasteneckých prohlášeních něco chybí

14.08.2025 11:24 | Komentář

Jako už mnohokrát se ukázalo, že v Zelenského prohlášeních něco podstatného chybí.

Miroslav Kulhavý: V Zelenského vlasteneckých prohlášeních něco chybí
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Často se to vztahuje k pohledu několik let zpět. Troufám si tvrdit, že hloupý není, takže v hodnocení se objevuje jasný záměr některé skutečnosti zamlčovat. Zelenskyj usiluje o svou přítomnost na setkání Putin – Trump, ale dopředu dává jasně najevo, že Ukrajinci neporuší svou ústavu a nedarují kus svého území krvavé okupační moci.

„Ukrajinci nedarují svou půdu okupantům,“ řekl jasně. O čem se chce s oběma prezidenty bavit, když územní ústupky jsou u Putina na prvním místě a Trump je určitému územnímu handlu nakloněn, neb dobře ví, že jinak by byla schůzka zbytečná a případné ústupky Rusům by šly pod stůl.

Stále není zřejmé, jak to s tou úrodnou černozemí je, když zprávy z veřejných zdrojů jdou proti sobě. Jedno je však jisté. Většina amerických dodávek, ať už zbraní nebo přímo peněz, jsou půjčky a moc by mě zajímalo, jak to v dohledné době chce Ukrajina (Zelenskyj) splatit.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
1%
6%
17%
54%
8%
1%
1%
4%
1%
hlasovalo: 6468 lidí

Přímo děsiivá zpráva se týkala prodeje půdy Saúdské Arábii, když v podtextu hrozí, že část pozemků by byla využita ke stavbě mešit. Islamizace z této strany Evropy je až nepředstavitelná.

To, co panu Zelenskému ve výkladu jednoznačně dlouhodobě schází, je povolená uzda nacistickým tendencím (včetně obdivu k hitlerovským pohlavárům a jejich ukrajinským přisluhovačům) a z této kuchyně trvalé útoky v letech 2014-2022 proti příslušníkům ruské menšiny, což byl vážný důvod k zahájení ruského útoku.

Správným řešením z ruské strany mělo být před ozbrojeným útokem vyburcování mezinárodních organizací včetně EU jako takové, ale americká angažovanost v mnohých podobách a vysoká připravenost ukrajinské armády k útoku na Donbas a Luhansko rozhodly o vojenském řešení.

Nebylo by to poprvé, na Aktuálně.cz vyšlo svědectví, co se dělo v těchto aglomeracích v roce 2014 a dále. Článek jsem nedávno dostal s poznámkou, že v poslední době je o tento text zvýšený zájem. Malá ukázka:

Ukrajinská armáda a zvláště jednotky domobrany se podle nich chovají na východě Ukrajiny jako dobyvatelé. Rabují obchody i sklady s potravinami. Například ukrajinskou armádou obklíčený Luhansk se podle Lytovčenka podobá vybombardovanému a vypálenému městu Stalingrad za druhé světové války.

Následně to řešil Minsk1 a Minsk2, což byly dohody pod dohledem madam Mekel, která později prohlásila, že to byl jen odklad větší války a čas k dobru pro lepší připravenost ukrajinské armády.

Otázka pro pana Zelenského je nasnadě: „Kterou část Ukrajiny za žádnou cenu nevydáte; tu, co jste vyrabovali a rozbili na padrť? Bylo vám jedno, že vaše bombardování ničí nemocnice, školy i další nezbytná zařízení. A aby toho nebylo málo, útoky na ruskou menšinu, i když méně četné, byly zaznamenány po celém území Ukrajiny.

Řečnická otázka závěrem: Když se Trump a Putin dohodnou, že Rusko dostane Donbas a Luhansko a ostatní zabraná území pustí, bude Zelenskyj souhlasit, nebo raději odstoupí, aby nebyl tím, kdo porušuje ústavu?

Jedna věc mu zůstane trvale přišita. Všichni fundovaní odborníci se shodují, že Ukrajina, i s masivními dodávkami z USA, nemá na to, aby Rusko porazila. Tedy to protahování rozhodnutí má jen jediný výsledek. Tisíce mrtvých Ukrajinců, kteří padli zbytečně, a to jde na Zelenského hlavu. Myslím, že se bude muset dobře uklidit, aby nepřišel k úhoně.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Miroslav Kulhavý: Fialova kobyla kope, neumí odejít důstojně
Miroslav Kulhavý: Pomýlený Rakušan, stejně tak prezident a slabá Konečná
Miroslav Kulhavý: Devastace zdravotnictví za hlasy pro pětislepenec
Miroslav Kulhavý: To, co Martin Fendrych kritizuje, sám dělá

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ukrajina , Vaše věc , Kulhavý , Zelenskyj

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

Na kolik procent je podle vás pravděpodobná třetí světová?

Protože co jiného by znamenalo, kdyby se Západ dostal do války s Ruskem nebo Čínou a KLDR? Prosím, konkrétní odpověď, že je možné všechno jako odpověď neberu. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Kulhavý: V Zelenského vlasteneckých prohlášeních něco chybí

11:24 Miroslav Kulhavý: V Zelenského vlasteneckých prohlášeních něco chybí

Jako už mnohokrát se ukázalo, že v Zelenského prohlášeních něco podstatného chybí.