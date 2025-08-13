Často se to vztahuje k pohledu několik let zpět. Troufám si tvrdit, že hloupý není, takže v hodnocení se objevuje jasný záměr některé skutečnosti zamlčovat. Zelenskyj usiluje o svou přítomnost na setkání Putin – Trump, ale dopředu dává jasně najevo, že Ukrajinci neporuší svou ústavu a nedarují kus svého území krvavé okupační moci.
„Ukrajinci nedarují svou půdu okupantům,“ řekl jasně. O čem se chce s oběma prezidenty bavit, když územní ústupky jsou u Putina na prvním místě a Trump je určitému územnímu handlu nakloněn, neb dobře ví, že jinak by byla schůzka zbytečná a případné ústupky Rusům by šly pod stůl.
Stále není zřejmé, jak to s tou úrodnou černozemí je, když zprávy z veřejných zdrojů jdou proti sobě. Jedno je však jisté. Většina amerických dodávek, ať už zbraní nebo přímo peněz, jsou půjčky a moc by mě zajímalo, jak to v dohledné době chce Ukrajina (Zelenskyj) splatit.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Přímo děsiivá zpráva se týkala prodeje půdy Saúdské Arábii, když v podtextu hrozí, že část pozemků by byla využita ke stavbě mešit. Islamizace z této strany Evropy je až nepředstavitelná.
To, co panu Zelenskému ve výkladu jednoznačně dlouhodobě schází, je povolená uzda nacistickým tendencím (včetně obdivu k hitlerovským pohlavárům a jejich ukrajinským přisluhovačům) a z této kuchyně trvalé útoky v letech 2014-2022 proti příslušníkům ruské menšiny, což byl vážný důvod k zahájení ruského útoku.
Správným řešením z ruské strany mělo být před ozbrojeným útokem vyburcování mezinárodních organizací včetně EU jako takové, ale americká angažovanost v mnohých podobách a vysoká připravenost ukrajinské armády k útoku na Donbas a Luhansko rozhodly o vojenském řešení.
Nebylo by to poprvé, na Aktuálně.cz vyšlo svědectví, co se dělo v těchto aglomeracích v roce 2014 a dále. Článek jsem nedávno dostal s poznámkou, že v poslední době je o tento text zvýšený zájem. Malá ukázka:
Ukrajinská armáda a zvláště jednotky domobrany se podle nich chovají na východě Ukrajiny jako dobyvatelé. Rabují obchody i sklady s potravinami. Například ukrajinskou armádou obklíčený Luhansk se podle Lytovčenka podobá vybombardovanému a vypálenému městu Stalingrad za druhé světové války.
Následně to řešil Minsk1 a Minsk2, což byly dohody pod dohledem madam Mekel, která později prohlásila, že to byl jen odklad větší války a čas k dobru pro lepší připravenost ukrajinské armády.
Otázka pro pana Zelenského je nasnadě: „Kterou část Ukrajiny za žádnou cenu nevydáte; tu, co jste vyrabovali a rozbili na padrť? Bylo vám jedno, že vaše bombardování ničí nemocnice, školy i další nezbytná zařízení. A aby toho nebylo málo, útoky na ruskou menšinu, i když méně četné, byly zaznamenány po celém území Ukrajiny.
Řečnická otázka závěrem: Když se Trump a Putin dohodnou, že Rusko dostane Donbas a Luhansko a ostatní zabraná území pustí, bude Zelenskyj souhlasit, nebo raději odstoupí, aby nebyl tím, kdo porušuje ústavu?
Jedna věc mu zůstane trvale přišita. Všichni fundovaní odborníci se shodují, že Ukrajina, i s masivními dodávkami z USA, nemá na to, aby Rusko porazila. Tedy to protahování rozhodnutí má jen jediný výsledek. Tisíce mrtvých Ukrajinců, kteří padli zbytečně, a to jde na Zelenského hlavu. Myslím, že se bude muset dobře uklidit, aby nepřišel k úhoně.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV