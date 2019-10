Jiří Paroubek: Sinožrouti na Univerzitě Karlově

Smlouvu o sponzorství uzavřeli s UK předtím i jiné finanční ústavy, které podobně jako Home Credit půjčují peníze na úroky. Ostatně v křesťanském světě je to normální. To jen v Arábii a v dalších muslimských zemích banky nemají půjčovat s úroky. Takže by to nikoho nemělo příliš vzrušovat. Nevidím žádný rozdíl, pokud například Home Credit vymáhá dlužné peníze po neplatiči, od toho, když dlužné peníze vymáhá po neplatiči úvěru jiný ze sponzorů UK, tedy Česká spořitelna. Je to podle zákona a je to fér.

Zkoumat, kádrovat dnes, jak se která firma či finanční skupina dostala v posledních třiceti letech ke svému majetku a zda za tím snad nebyly lumpárny, je poněkud přitroublé. Pokud si někdo myslí, že například Andrej Babiš, náš premiér, vybudoval druhý největší koncern v zemi, Agrofert, skautskými metodami práce, tak se nejspíš mýlí. Důležité je ocenit snahu velkých či menších českých firem, podílet se na veřejných projektech, jako je například financování školství. Ostatně je známo, že Petr Kellner, majitel koncernu PPF, dlouhodobě provozuje a platí provoz střední školy pro talentované studenty, která je na vynikající úrovni. Proč v tomto případě peníze PPF nikomu nevadí (a proč by také vadit měly?), a proč najednou v případě UK 1,8 mil. Kč peníze vadí. Konec konců, jak známo, poskytla skupina Petra Kellnera sponzoring také jiným vysokým školám v Česku a není známo, že by se na základě toho pokoušela zasahovat do akademických svobod... Druhý důvod, který lidé z Filozofické fakulty UK uvádějí jako svou výhradu ke sponzorské smlouvě, je působení Home Creditu v Číně. Já jen doplním, že se jedná o působení velmi úspěšné, ba příkladně úspěšné. Prostě některé lidi na Filozofické fakultě ovládla, tak jako ostatně obecně určitou část pražské kavárny včetně radních hlavního města Prahy, přímo protičínská hysterie.

Nedávno jsem se zúčastnil v Šanghaji skvěle obsazené konference s účastí mnoha sinologů z desítek zemí světa. Byly tam některé skutečně vynikající osobnosti, například někdejší Nixonův a Kissingerův vedoucí kanceláře USA v Pekingu (svého druhu velvyslanec), Penn, který řídil tuto ambasádu po navázání diplomatických vztahů mezi USA a Čínou v roce 1972. Slyšel jsem skvělé projevy vynikajících amerických a západoevropských sinologů, ale čeští sinologové jaksi chyběli. Je to škoda. I já ve svých letech jsem se na tomto kongresu velmi poučil o čínské historii a čínské kultuře. K tomu, abychom mohli s touto velkou zemí do budoucna koexistovat a vést vzájemně výhodné obchodní a jiné vztahy, jí musíme alespoň v základních rysech pochopit. Ale podezírat a priori firmu, která úspěšně obchoduje na čínském trhu, z nekalých úmyslů jen proto, že chce věnovat peníze, které by si její šéfové mohli ponechat ke zvýšení své životní úrovně, je nahlouplost. Je smutné, že tomu významná část českých médií nejen asistuje, ale dokonce i tleská. Zklamal mě v této souvislosti ostatně i profesor Putna svým vysoce intolerantním vyjádření vůči rektorovi Zímovi. V minulosti jsem se Putny zastal v jeho sporu s prezidentem. Ale teď vidím, že profesor Putna je stejně intolerantní, jako byli netolerantní čeští normalizační komunisté před rokem 1989. Není po mém, tak tedy šup se Zímou pryč z jeho funkce. Ostatně čínská strana uzavřela ze svého hlediska zcela správně celý spor vyvolaný Hřibem o jedno ustanovení partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem (pro Číňany politicky zcela zásadní) tím, že tuto smlouvu vypověděla. Tím ponechala Černého Petra v rukou pražských radních a vlastně ukončila tento pseudospor.

Ostatně stejným způsobem uzavřela ve čtvrtek dopoledne pseudospor kolem sponzorské smlouvy i společnost Home Credit.Odstupuje od této smlouvy, neboť se nechce nechat vláčet v této pseudokauze.Prof.Putna a spol.se jisté složí na 1,8 mil. Kč, o které UK takto přišla.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

