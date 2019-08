Jiří Paroubek: Slávie řeší excesy svých fanoušků

Nevím, co se stalo ve Slávii. A hlavně co se stalo s jejími fanoušky. Začal jsem utkání tohoto klubu navštěvovat jako chlapec již v roce 1962 a také dnes sleduji prakticky každý zápas klubu. Po hříchu a z řady důvodů jen v televizi.

To, že v loňské sezóně čněla Slávie vysoko svým herním pojetím nad ostatními českými kluby, je zřejmé. Letos se možná bude potýkat s většími problémy, pokud jde o soupeře, což zatímní tři ligové zápasy příliš neavizují. V prvním ligovém zápase na vlastním hřišti došlo opakovaně k excesům části diváků. Slávističtí ultras mj. házeli do sektoru pro fanoušky hostů pyrotechniku. Neukáznění fanoušci způsobili přerušení zápasu, v jehož pětiminutovém prodloužení byla Slávie málem potrestána brankou z penalty.

Tak jak čtu opatření, se kterými přichází vedení pražské Slávie, tak si myslím, že jejich účinek bude jen nepatrný. V 80. a 90. letech, byly velké problémy s anglickými fanoušky. Ti se stali postrachem pro Evropu do té míry, že od roku 1986, kdy došlo na bruselském stadionu k masakru italských fanoušků po ataku fanoušků Liverpoolu, UEFA na řadu let zastavila anglickým fotbalovým klubům přístup do evropských soutěží. To samozřejmě poškodilo finančně i sportovně především anglické kluby, ale také kvalitu evropských soutěží i jejich rentitu.

Během několika let Anglická fotbalová asociace a kluby naprosto změnily obraz anglického fanouška. Vzpomínám si, jak jsem v roce 2001 jel spolu se Slávií na zápas poháru UEFA v Leedsu. U bran stadionu byly velmi pečlivé kontroly fanoušků a to i po jejich předchozí dlouholeté „kultivaci“ a selekci. Fanoušci, kteří byli konfliktní, problémoví, dostali prostě zákaz vstupu na stadion. Anebo alespoň dočasný zákaz vstupu. U hrací plochy při zápase seděli po cca dvaceti metrech pozorovatelé, kteří sledovali dění na tribunách a okamžitě – v případě problému v chování – dávali avízo na dispečink. Dnes lze celou věc dělat ještě kvalifikovaněji a pohodlněji přes televizní kamery.

Je ovšem potřeba rychle zasahovat a to podle mého názoru nemohou kluby samotné, ale ve spolupráci se státem. Tedy s českou policií. Předseda představenstva Slávie, by se zkrátka měl podívat, jak to dělali a dělají ve Velké Británii, kde byli fandové nejproblémovější. A to, že je potřeba věci kontrolovat dlouhodobě ukázala například má zkušenost z utkání ME 2000 konané na Stade du Pays de Charleroi , kde se utkala Velká Británie s Německem. Angličtí fandové, když se dostali z dozoru, který je pro ně obvyklý na anglických stadionech, rozpoutali v ulicích města peklo. Vymlátili několik restaurací, vyvolávali šarvátky s německými fanoušky. Řada anglických fanoušků byla tak silně pod vlivem alkoholu, že vůbec neměla být vpuštěna na stadion. Musím říci, že to byl pro mě nezapomenutelný zážitek, neboť jsem tehdy dostal lístek přímo do kotle anglických fanoušků. Ti se na mě dívali s velkým podezřením, ale zjevově jsem jim nepřipomínal Němce, tak mě nechali být a já byl rád, že to tak dopadlo. Upřímně, na stadionu v Charleroi jsem před tímto utkáním viděl tak opilé ženy (fanynky Anglie), jako nikdy ve svém životě. Sotva se držely na nohou.

Samozřejmě, pokud Slávie ve spolupráci s českým fotbalovým svazem dá dohromady opravdu bytelná pravidla boje proti extrémnímu chuligánství na stadionech, bude to přínos pro celý český fotbal. I když momentálně ty největší excesy jsou shodou okolností na stadionu v současnosti nejlepšího fotbalového klubu v zemi.

Jiří Paroubek

