Jiří Paroubek: Tak takhle ne, pane prezidente

Ovšem podle ústavy vláda je zodpovědná Poslanecké sněmovně (a nikoliv prezidentovi) a proto jí a jen jí předkládá na počátku svého působení vláda své programové prohlášení. My nežijeme v absolutní monarchií, kde by panovník, v tomto případě prezident, mohl sdělit, že se mu programové prohlášení nelíbí. V zásadě by to vládu nemělo zajímat.
Lze dokonce předpokládat, že prezident Pavel, který je jakýmsi politickým reliktem, jenž zůstal na Pražském hradě po Fialově vládní koalici, nebude s vládním prohlášením Babišovy vlády spokojen. A on se opravdu dožaduje změn, především v přístupu k zahraniční politice Českého státu. No, ale to je něco, v čem se chce Babišova vláda od té předchozí vlády odlišit. Chce dělat pragmatičtější politiku ve vztahu k vedení Evropské unie, možná i ve vztahu k NATO, ale také obecně ve vztahu k světu. A to je velmi důležitá změna. Omezenost politiků Fialovy vlády, v tomto případě mám na mysli především ministra zahraničí odcházející vlády Lipavského, nám ve světě mnoho přátel neudělala. Ano. Je dobře zapsán u Evropské komise, jejíž vedení není ovšem žádnou přehlídkou politických Einsteinů. A jehož vliv ve světě spíše upadá. ..
Nová vláda si nemusí nechat diktovat od prezidenta republiky podle ústavy vůbec nic. On není absolutním monarchou, je jen prvním občanem státu. Pokud ovšem Andrej Babiš hovoří o tom, že dostává náměty k programu vlády také od občanů, tak jistě i námět prvního občana státu zváží. Ve stejný den, kdy Petr Pavel vyjádřil tuto svou touhu zasáhnout do programového prohlášení a chodu příští vlády v oblasti zahraniční politiky, ovšem sdělil také, že je potřeba na přelety ruských letadel nad územím států NATO reagovat silou. Jinak řečeno, tato letadla sestřelovat. Rusové pak jistě budou tvrdit, že to jejich letadlo bylo 5 či 10 km od polských nebo estonských hranic... A že tedy vojska NATO nebo příslušného státu NATO neměla právo letadlo sestřelit, neboť postupovala v rozporu s mezinárodním právem. Být v neustálé tenzi a strachu z nukleární války a nesnažit se snižovat mezinárodní napětí, to je politika, kterou může vymyslet jenom zelený mozek. Případně lidé, kteří takovému mozku radí.
Vláda Andreje Babiše by si měla od takovýchto návrhů udržet odstup. Tedy, pokud chce dělat rozumnou zahraniční politiku. A stejně tak je třeba odmítnout nehorázné požadavky ministra financí, již téměř ve výslužbě, Stanjury, jaké položky v návrhu státního rozpočtu musí nová vláda zachovat. Ministr financí a vláda Petra Fialy by měli podle platné legislativy poslat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026 do nové Poslanecké sněmovny tak, abychom státní rozpočet po příslušných úpravách mohli mít ještě do konce tohoto roku.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV