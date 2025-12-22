Turek je musí děsit. Radomil Bábek k likvidační kampani

Andrej Babiš sestavil novou vládu. Aby to mohl udělat, musel se vzdát Agrofertu. Prezident Petr Pavel kladl náročné podmínky, ale vznik nové vlády umožnil. Proběhlo to hladce a tak, jak se na západní demokracii sluší?
Po volbách mohl prezident Pavel pověřit sestavením nové vlády kohokoli. Sluší se, aby tuto možnost dostal vůdce vítězné strany. Tuto zvyklost prezident Pavel dodržel, ale to bylo bohužel jediné, co ze zvyklostí, či dokonce zákonných povinností, dodržel. Andrej Babiš, a neříká se mi to snadno, protože nejsem jeho fanouškem, se na rozdíl od prezidenta zachoval státotvorně, a s jistě velkým sebezapřením se zbavil svého podnikání. Andrej Babiš tak vyškolil prezidenta Pavla a jeho „stranu“ v chování dle západní demokracie.
Zeman měl Lipavského, Pavel má Turka. Je to důkaz, že mantinely prezidentských pravomocí, které byly nastaveny v 90. letech, zasluhují revizi?
Hysterie, která byla rozpoutána kolem nominace Filipa Turka na ministra, myslím vyrazila všem normálním lidem dech. Likvidační kampaň vedla média i politici, kteří prohráli volby. Pokud si vzpomínám, nemá takové jednání v naší novodobé historii obdoby. Celá kampaň měla nádech politického puče, pokusu změnit výsledek voleb jinak než volbami. A proč právě Turek? Možná se jen hodil, protože je to dandy, světák, který všechny levičáky, progresivisty velmi dráždí. Ale možná Turek i proto, že je to zjevně osobnost s politickým talentem, a tedy potenciální zdatný soupeř. Může být jednou premiérem, či dokonce prezidentem? Tak takové možnosti musí progresivisty děsit i ve snu.
A ano, prezidentské pravomoci i povinnosti potřebují vyprecizovat, konkretizovat.
Pořád slýcháme, že nám něco mizí. Jednou demokracie, jindy klima. Je to pravda? Nebo mizí něco jiného?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
To, co nám skutečně mizí, tedy čeho jsme zbavováni, je svoboda. S plnými ústy svobody a demokracie nás progresivisté, levičáci a globalisté svazují novými a novými předpisy, povinnostmi a zákazy. Výrazně je omezována svoboda slova, výrazně je omezována svoboda podnikání. A oni vědí, proč to dělají: Svoboda je nenahraditelná, je podstatnou podmínkou produktivní existence, a především – pro levičáky a jejich moc je hrozbou.
Už roky platí, že Evropa se uskrovňuje. Ve spotřebě, v nárocích, v dopravě, ve standardech. Kdo vlastně věří, že našich 8 % světové populace zachrání svět?
Našich 8 % populace, a ještě menší podíl na znečisťování planety, samozřejmě svět nespasí. Musím však odmítnout, že by se Evropa dobrovolně uskrovňovala. Evropa je devastována. Evropa chudne, stává se stále méně produktivní, se stále menším podílem na světovém HDP či obchodu. Evropa se v důležitosti propadla k regionům druhé až třetí kategorie. Proč? Protože EU, tedy Evropu, ovládli levičáci, kteří umí jen bořit, jen utrácet, a především, kteří vše podřizují své ideologii.
Nám už nejde o záchranu světa, nám jde o spásu naší existence.
Končí tedy uskrovňování?
Trump, Milei, Kast, Meloniová, Orbán, Nawrocki, ti jsou nadějí, že levice svět zcela nerozvrátí. Jestli se k nim přidá Andrej Babiš, to teprve uvidíme. První kroky, odmítnutí EU ETS2 a migračního paktu, jsou nadějné, ale až čas a skutky prověří, kam skutečně bude Andrej Babiš patřit.
Byl Andrej Babiš pro českého voliče volbou z lásky, nebo z rozumu?
Někdo volil Andreje Babiše s nadšením, někdo se skřípěním zubů. Někteří jej ani nevolili, ale jsou přitom rádi, že vyhrál, protože „hlavně ne Fiala!“. A skutečně, domnívám se, že nikdo neudělal pro vítězství Andreje Babiše tolik, jako Petr Fiala and his boys & girls.
Jedna otázka je už tradiční. Strany nové vlády vyhrávaly v menších městech a v regionech. Jsou ti lidé „hloupí“ a „deprivovaní“, a kdyby se měli lépe, volili by „lépe“, jak říkají některé mluvící hlavy?
Ekonomická situace voličů má na jejich volbu jistě velký vliv. Domnívám se ovšem, že se velmi podceňují i jiné faktory – příslušnost k sociální skupině, napojení na eurounijní peníze, pohlaví a věk. Je například zřejmé, že progresivismus je tažen především mladými ženami s vyšším až vysokým vzděláním. Jejich pocit, že podporují dobro, jejich potřeba saturovat své hypertrofované sociální cítění, je dělají slepými a hluchými k faktům o klimatu, imigraci, ekonomice atd.
Do této skupiny voličů pak patří i všichni, kdo se velmi pohodlně živí z evropských dotací, či z jejich derivátů – spousta ajťáků všeho druhu, reklamky, marketéři apod. Takoví lidé se jistě koncentrují do Prahy a největších měst, ale najdeme je všude. A to jsou voliči Pirátů, TOP 09, STANu i Spolu. Ti ostatní, kteří musí makat, aby se uživili, kteří nemají žádné dotace, ti jsou odpůrci eura, odpůrci federalizace EU, ti jsou pak voliči nové vládní koalice.
Největší strach máme z Ruska. Je to oprávněné? Co strach z Číny, z Palestiny, z terorismu, z nemocí?
Mít strach je oprávněné, ba dokonce užitečné. Strach je jednou z emocí a má ochranný charakter. Náš strach by nás měl ovšem vést k aktivitě, k prevenci, k přípravě na krizovou situaci. Rusko jistě je hrozbou a musíme se jím zabývat.
Osobně se však domnívám, že mnohem větší hrozbou pro existenci evropské civilizace a kultury, je islám. To, jak prudce a nekompromisně se islám rozpíná v Evropě, silně připomíná jeho počátky v sedmém a osmém století, kdy během necelých sta let ovládl kromě centrální a západní Evropy téměř celý známý svět. To je hrozba, která visí ne kdesi v budoucnu. Islám je hrozbou přítomnosti.
A jen na okraj: Proč se bát Číny? Na její produkci jsme už dnes zcela závislí, a „čínskou“ totalitu, se sledováním našich životů a podnikání, s posilováním státní moci, už tady máme dnes. I bez Číny.
V nové geopolitické strategii USA je EU popsána jako region, který je „v úpadku“. V Bruselu to vyvolalo křik o narušování tradičního severoatlantického spojenectví; nejde ale spíš o tvrdý popis reality? Jak lze popsat EU, verzi 2025? V čem se liší od verze 2004, kterou jsme přijali v referendu?
Evropa je v úpadku. To je fakt, který mne nesmírně trápí, ale nelze jej vyvrátit. Za posledních dvacet let Evropa snížila svůj podíl na světovém HDP asi o 50 %. Evropa je slabá, nesebevědomá, závislá na zdrojích a ekonomice jiných regionů, Číny, USA, Ruska, a brzy i Afriky. A především, Evropa, přesněji EU, se chová ke svým vlastním občanům hůř než k přistěhovalcům. To nemůže dobře dopadnout.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.