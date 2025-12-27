Zahradil: Boj na třech frontách současně je neudržitelný. EU takový vede

28.12.2025 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k celosvětové geopolitice.

Zahradil: Boj na třech frontách současně je neudržitelný. EU takový vede
Foto: Repro ParlamentníListy.cz
Popisek: Jan Zahradil

Evropa (resp. EU coby její stávající institucionální rámec) se ocitla na konci roku 2025 v naprosto nemožné geopolitické situaci, kterou nikdy od pádu železné opony v r. 1989 nezažila. Vlastní vinou, nutno zdůraznit.

Má totiž tři(!) strategické rivaly najednou. Se všemi má nějaký konflikt, s každým obsahově odlišný.

S USA svádí ideologickou/kulturní/hodnotovou válku.

S Čínou svádí technologickou/obchodní/ekonomickou válku.

S Ruskem svádí ozbrojenou proxy válku prostřednictvím Ukrajiny.

Takovou zátěž si EU nemůže dovolit. Není jednotnou geopolitickou mocností, byť si to sama o sobě myslí. Boj na třech frontách současně je neudržitelný.

EU si bude muset vybrat a podle toho stanovit strategii.

Je-li jejím hlavním rivalem Rusko, nemůže současně bojovat i s USA, i s Čínou.

Je-li jejím hlavním rivalem Čína, nemůže současně bojovat i s USA, i s Ruskem.

Jsou-li jejím hlavním rivalem USA, nemůže současně bojovat i s Čínou, i s Ruskem.

Pokud toto nepochopí evropský establishment v institucích jako Evropská komise nebo Evropský parlament, musí to pochopit členské země, včetně ČR.

A začít jednat třeba i autonomně.

Nebo to špatně dopadne.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala pod rudou vlajkou s hvězdou. Zahradil o škodách po Lipavském
Zahradil: Včera na Radě - solidní práce
Zahradil: Část ozbrojených složek se zaštiťuje dobrými úmysly. Tak začíná vojenský režim
„Takhle začínaly vojenské režimy.“ Zahradil po fotce s Vetchým nevydržel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zahradil

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by si EU hrát na přetahovanou jen s jednou mocností?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Adéla Šípová byl položen dotaz

Migrační pakt

Mě by spíš zajímalo, jak řeší migrační pakt nebo cokoliv/kdokoliv to, aby se sem nelegální migranti vůbec nedostávali? K čemu je takové poloviční řešení, že je sem necháme přicestovat a pak budeme řešit, jak je vrátit nebo co s nimi? A když ten pakt tak hájíte, vy souhlasíte i s tou povinnou solidar...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zahradil: Boj na třech frontách současně je neudržitelný. EU takový vede

16:14 Zahradil: Boj na třech frontách současně je neudržitelný. EU takový vede

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k celosvětové geopolitice.