Zahradil: Boj na třech frontách současně je neudržitelný. EU takový vede

Evropa (resp. EU coby její stávající institucionální rámec) se ocitla na konci roku 2025 v naprosto nemožné geopolitické situaci, kterou nikdy od pádu železné opony v r. 1989 nezažila. Vlastní vinou, nutno zdůraznit.
Má totiž tři(!) strategické rivaly najednou. Se všemi má nějaký konflikt, s každým obsahově odlišný.
S USA svádí ideologickou/kulturní/hodnotovou válku.
S Čínou svádí technologickou/obchodní/ekonomickou válku.
S Ruskem svádí ozbrojenou proxy válku prostřednictvím Ukrajiny.
Takovou zátěž si EU nemůže dovolit. Není jednotnou geopolitickou mocností, byť si to sama o sobě myslí. Boj na třech frontách současně je neudržitelný.
EU si bude muset vybrat a podle toho stanovit strategii.
Je-li jejím hlavním rivalem Rusko, nemůže současně bojovat i s USA, i s Čínou.
Je-li jejím hlavním rivalem Čína, nemůže současně bojovat i s USA, i s Ruskem.
Jsou-li jejím hlavním rivalem USA, nemůže současně bojovat i s Čínou, i s Ruskem.
Pokud toto nepochopí evropský establishment v institucích jako Evropská komise nebo Evropský parlament, musí to pochopit členské země, včetně ČR.
A začít jednat třeba i autonomně.
Nebo to špatně dopadne.
Ing. Jan Zahradil
