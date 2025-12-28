Dospět. Kotrba poradil Evropanům

Štěpán Kotrba má za to, že Američané si budou hájit své vlastní zájmy a Evropa bude stát na vedlejší koleji. Rusové o ukončení války jednají především s Američany. Jde jim o to, zastavit rozšiřování NATO a celkově oslabit ukrajinskou armádu. A posílit postavení rusky mluvících občanů Ukrajiny.
Ale podle Kotrby Moskva sleduje ještě dva další cíle.
A pak vidí ještě třetí ruský cíl. „V třetí řadě nastavit opět globální dohodu s USA i s Evropou o strategických zbraních, nepřipustit militarizaci vesmíru a omezit závody ve zbrojení. Vedlejším efektem těchto kroků musí být vrácení zadržených aktiv Ruska, ukončení sankcí a návrat Ruska do mezinárodních struktur Západu. Obnovení provozu ropovodů a plynovodů.“
Evropě podle jeho názoru také neprospěje, že přestane nakupovat levné energie z Ruska, ale bude je nakupovat dráž odjinud. Např. z USA. „Budeme získávat ‚demokratickou‘ ropu a plyn. Z jiných zdrojů. Dráž. Budeme si tak sami a dobrovolně likvidovat evropský průmysl,“ pravil Kotrba.
Vedle prodeje energií Evropě se podle Kotrby budou Američané zabývat více děním ve Střední Americe a v Jižní Americe, tedy na svém zadním dvorku, jak se říká, a k tomu budou řešit své soupeření s Čínou. Střední Amerika tak podle Kotrby představuje jeden z regionů, který bude třeba bedlivě sledovat.
Druhým takovým místem je z analytikova pohledu Grónsko. „Trumpovi dochází trpělivost s Dánskem. Ruskou baltskou flotilu stále nikdo není schopen zadržet při jejím hypotetickém vplutí do Atlantiku průsmykem GIUK. K čemu je tedy NATO?“ klade otazník Kotrba.
Evropané by se z Kotrbova pohledu měli snažit dospět a postavit se na vlastní nohy, jenže otázkou je, zda budou mít případným partnerům v Asii, v Africe či v Americe co nabídnout. Zvlášť když vložila už tolik prostředků do podpory Ukrajiny.
Válka na Ukrajině podle jeho názoru potrvá ještě nejméně půl roku, než bude ukrajinský prezident a Ukrajinci obecně ještě vyčerpanější a ochotní přijmout ruské podmínky.
