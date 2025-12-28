Dospět. Kotrba poradil Evropanům

28.12.2025 13:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Analytik Štěpán Kotrba se ohlédl za končícím rokem 2025 a naznačil, co nás čeká v roce 2026. Evropanům vykreslil značně pochmurný obrázek.

Dospět. Kotrba poradil Evropanům
Foto: Archiv Š. Kotrby
Popisek: Štěpán Kotrba, politický a mediální analytik

Štěpán Kotrba má za to, že Američané si budou hájit své vlastní zájmy a Evropa bude stát na vedlejší koleji. Rusové o ukončení války jednají především s Američany. Jde jim o to, zastavit rozšiřování NATO a celkově oslabit ukrajinskou armádu. A posílit postavení rusky mluvících občanů Ukrajiny.

Ale podle Kotrby Moskva sleduje ještě dva další cíle.

„V druhé řadě oslabit a nejlépe vyčerpat ekonomicky Evropu i USA co nejdelší vojenskou i ekonomickou podporou Ukrajiny a minimalizovat tak jejich možnost později si Ukrajinu podřídit. Znemožnění členství v EU a znemožnění privatizace velkých hráčů ukrajinské ekonomiky západními firmami je bonus,“ konstatuje Kotrba.

A pak vidí ještě třetí ruský cíl. „V třetí řadě nastavit opět globální dohodu s USA i s Evropou o strategických zbraních, nepřipustit militarizaci vesmíru a omezit závody ve zbrojení. Vedlejším efektem těchto kroků musí být vrácení zadržených aktiv Ruska, ukončení sankcí a návrat Ruska do mezinárodních struktur Západu. Obnovení provozu ropovodů a plynovodů.“

Evropě podle jeho názoru také neprospěje, že přestane nakupovat levné energie z Ruska, ale bude je nakupovat dráž odjinud. Např. z USA. „Budeme získávat ‚demokratickou‘ ropu a plyn. Z jiných zdrojů. Dráž. Budeme si tak sami a dobrovolně likvidovat evropský průmysl,“ pravil Kotrba.

Vedle prodeje energií Evropě se podle Kotrby budou Američané zabývat více děním ve Střední Americe a v Jižní Americe, tedy na svém zadním dvorku, jak se říká, a k tomu budou řešit své soupeření s Čínou. Střední Amerika tak podle Kotrby představuje jeden z regionů, který bude třeba bedlivě sledovat.

Druhým takovým místem je z analytikova pohledu Grónsko. „Trumpovi dochází trpělivost s Dánskem. Ruskou baltskou flotilu stále nikdo není schopen zadržet při jejím hypotetickém vplutí do Atlantiku průsmykem GIUK. K čemu je tedy NATO?“ klade otazník Kotrba.

Evropané by se z Kotrbova pohledu měli snažit dospět a postavit se na vlastní nohy, jenže otázkou je, zda budou mít případným partnerům v Asii, v Africe či v Americe co nabídnout. Zvlášť když vložila už tolik prostředků do podpory Ukrajiny.

„EU investovala do Ukrajiny příliš mnoho miliard eur, a tak nechce vše odepsat. Doufá, … věří. Trumpovi evidentně na ztrátách EU nezáleží. Vidí pouze možný americký zisk z Ruska. O ukrajinskou demokracii mu opravdu nejde. Pod řečmi o nevyhnutelnosti konfliktu s Ruskem v nejbližších letech EU v tomto roce schválila rozsáhlý plán přezbrojení a některé země zvažují možnost návratu povinné vojenské služby. Přitom Rusko všemožně popírá plány útočit na země NATO a je připraveno to i právně fixovat. Jak si myslíte, co ve skutečnosti stojí za militarizací. EU? Příležitosti a zájmy zbrojních výrobců naplnit si kapsy. Ukážu na příkladu Německa. V roce 1989 měl bundeswehr 2500 tanků typu Leopard 1 a Leopard 2. Přibližně stejný počet tanků T-55 a T-72 měla Německá demokratická republika… To je po sjednocení celkem 5000 tanků. V roce 2022 (před začátkem války na Ukrajině) měl „sjednocený“ Bundeswehr zhruba 250 aktivních tanků Leopard 2 (různých verzí 2A4, 2A6, 2A7), přičemž další byly uskladněny, a plánoval jejich počet navyšovat na cca 320,“ vyložil svůj pohled na celou situaci Kotrba.

Válka na Ukrajině podle jeho názoru potrvá ještě nejméně půl roku, než bude ukrajinský prezident a Ukrajinci obecně ještě vyčerpanější a ochotní přijmout ruské podmínky.

Zdroje:

https://42tcen.com/entry/kotrba-doba-zapadu-skoncila-usa-budou-konat-ve-svem-zajmu-evropa-bude-donucena-k-dospelosti

