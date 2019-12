Jiří Paroubek: Trump rozkolísal světové finanční trhy

Nyní Trump zmírňuje svůj dosavadní optimismus. Novinářům v Londýně, kam se dostavil na výroční zasedání lídrů zemí NATO, to řekl jasně: „Nemáme žádnou časovou hranici“, pokud o dojednání nové obchodní dohody s Čínou. Kromě toho sdělil světovým mediím a jejich prostřednictvím také světovým finančním trhům, že je možné počkat „s Čínou“ až po prezidentských volbách v USA, které budou zhruba za jedenáct měsíců. Investoři na finančních trzích i na základě jeho opakovaných dřívějších optimistických prohlášení a vyjádření věřili, že se podaří zastavit eskalaci tenzí v obchodě dvou největších ekonomik světa, které pochopitelně ve svých důsledcích zpomalují globální ekonomický růst.

Je potřeba říci, že se světové trhy v období posledních několika týdnů k vlastní škodě až příliš řídily slovy amerického prezidenta a důsledky se již začínají ukazovat. Americké burzovní indexy včera razantně klesaly - cca o 1%. Zhruba na svých hodnotách zůstal nejvýznamnější německý burzovní index Dax, ale další evropské burzy vesměs padaly. Nejvíce pak londýnská, téměř o 2%. Také japonský index Nikkei 225 propadl včera o 0,64%, neboť japonská ekonomika je do značné míry závislá jak na vývoji americké, tak i čínské ekonomiky. Také dnes jsou zatím všechny indikace o příštím vývoji na světových burzách vyjádřené v tzv. Futures velmi nepříznivé. Americké burzy nejspíše dnes spadnou nejméně o 1%. Silně padá již druhý den za sebou londýnská burza (dnes to vypadá na 2 %). Nejméně o 1,5% spadne také japonská burza, jak signalizují Futures burzovního indexu Nikkei 225. Největší čínské burzovní indexy spadnou dnes ještě více (až k 2% má spadnout index Hang Seng). Prostě všechny asijské burzy jsou v červených číslech.

Již několikrát jsem se vyjádřil, že pád hodnoty amerických akcií může být politicky velmi nepříjemný právě a především pro Trumpa. Ve Spojených státech existují desítky milionů malých investorů, kteří investují podstatnou část svého majetku, svých peněz do akcií. Každý investor očekává pochopitelně zhodnocení své investice. Pokud toto zhodnocení nepřijde, bude to pro něj velké zklamání. A co je ještě pravděpodobnější je to, že řada drobných investorů, pokud bude pokračovat pokles burzovních indexů v USA i v dalších dnech, přijde o významnou část svých peněz, které investovala do nákupu akcií. Tím, jak se na finančních trzích zvyšuje nejistota, zcela pochopitelně porostou (a již rostou) ceny zlata a některých průmyslových kovů (palladium, které dosáhlo závratných hodnot, kdy je s více 1800 $ za jednu unci, podstatně dražší nežli zlato). Zvyšují se také ceny dalších významných strategických komodit (pšenice, plyn, stříbro). Trump prostě opět překvapil finanční trhy, a to ne zrovna pozitivně.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Co v českých novinách chybí? Ke vztahům Rusko – Čína Jiří Paroubek: Zpráva EK o střetu zájmů premiéra Jiří Paroubek: Kde jsou ti ruští a čínští špioni? Jiří Paroubek: Dojde i na pomník pro K. H. Franka?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.