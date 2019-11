Jiří Paroubek: Umírající TOP 09 má novou předsedkyni

Její bývalý předseda Jiří Pospíšil je přitom pro pravicového voliče tradičně velmi atraktivní zboží. V podmínkách TOP 09 ovšem zažil kromě evropských voleb jen jediný větší vnitropolitický úspěch a to při volbách na pražskou radnici. TOP 09 v předvolební alianci s dalšími pravostředovými stranami zaznamenala ve volbách na pražskou radnici úspěch a dostala se do městské rady. V jiných městech však měla TOP 09 až na výjimky úspěch jen minimální. Na venkově skoro žádný. S menší mírou nadsázky se dá říci, že se z TOP 09 stala regionální pražská strana. To by chtěla nová předsedkyně M. Pekarová Adamová změnit.

Nové předsedkyni Pekarové Adamové je 35 let. Z tohoto hlediska se zdá, že zacílení na mladé a mladší voliče vychází TOP 09 velmi v ústrety. Je ale otázka, zda je TOP 09 pro mladé voliče opravdovou atrakcí a zda je možné očekávat, že by se takovou atrakcí vůbec mohla stát. Osobně si to nemyslím.

Nechci fantazírovat o nějakém souboji liberálního a konzervativního křídla na sjezdu této strany. Hlavní soupeř Pekarové Adamové, senátor Tomáš Czernin, měl představovat jakýsi (podle mě neexistující) konzervativní proud. T. Czernin, nový první místopředseda TOP 09 je ovšem konzervativní spíše svým původem a možná i způsobem života nežli reálným politickým zaměřením. Další místopředsedy strany, kteří byli zvoleni na sjezdu, už znají opravdu jen fajnšmekři a pro voliče žádnou atrakcí nejsou. vyjádřil silnou potřebu rozejít se s dosavadní neúspěšnou linií bývalého předsedy Jiřího Pospíšila, který nebyl zvolen ani do funkce řadového místopředsedy.

Pospíšilovi se ale podařilo vlastně navrhnout a prosadit novou předsedkyni strany tak, jak si to představoval. Naopak Kalousek° se Schwarzenbergem, kteří prosazovali Czernina, se museli spokojit pouze s cenou útěchy, když jejich kandidát byl zvolen do druhé nejvyšší stranické funkce.

Zdá se, že delegáti sjezdu dávali výrazně přednost diskontinuitě před kontinuitou vývoje. Jen nikdo jaksi neřekl, včetně nové předsedkyně, nic nového. Nová předsedkyně přišla se statečným, ale ryze teoretickým programovým cílem, který spočívá v potřebě prosadit přijetí eura a vstup Česka do Eurozóny. TOP 09 se orientuje na silně proevropské, vzdělanější voliče, především z velkých měst. Teoreticky je proto tento programový cíl správný, byť ho nesdílí přes 70% obyvatel Česka. Ti by ovšem ve velké většině stejně TOP 09 nevolili.

Možná že paní předsedkyni měl někdo vysvětlit, že se jedná o cíl politicky silně kontroverzní. Prosazovat přijetí eura v situaci, kdy za jedno euro je směňováno 25 – 26 Kč, je spíše sebevražedná nežli odvážná myšlenka a mise. Myslím tedy přímo politicky sebevražedná, neboť reálná hodnota jednoho eura se pohybuje někde mezi 18 – 20 korunami. Jen velmi neprozíravý politik může za situace, kdy by za základ transformačního kurzu eura a koruny byla vybrána úroveň někde kolem 25 korun za jedno euro, si udělat z přijetí eura programový totem. To by poškodilo naše spoluobčany nejen ze středních vrstev, ale také třeba důchodce a sociálně slabší vrstvy. Přišli by o část svých úspor, respektive, jejich platy či důchody v eurech by neodpovídaly reálné kupní síle české koruny.

Zdá se, že TOP 09 už prostě není pomoci. A to neříkám na základě hodnocení jednoho problematického programového cíle, ale na základě toho, jakou praktickou politiku tito lidé provádějí. Za pár měsíců bude vidět, zda nová předsedkyně Pekarová Adamová zvedla volební preference TOP 09 či nikoliv a zda je případný nárůst preferencí schopna rozumnou politikou bez vedlejších důsledků zachovat, respektive postupně zvyšovat. Má pro to ty nejhorší možné podmínky. Ale zázraky se někdy dějí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

