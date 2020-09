Jiří Paroubek: Zajímavý nárůst preferencí ČSSD

reklama

Na druhém místě se v průzkumu SANEP objevili podobně jako v červenci Piráti, se zhruba stejným výsledkem: nyní 14,6%, před dvěma měsíci to bylo 14,8% preferencí. Není to žádná velká ztráta, spíše potvrzení silné druhé pozice Pirátů, kteří na rozdíl od tradičních pravicových stran volí alespoň tu a tam výběrovou opoziční politiku. To znamená, že vše bezhlavě nekritizují a tu a tam projevují měkčí a pružnější postoj k pozici vlády. Problémem Pirátů v každých následujících volbách ovšem bude, že jejich voličské jádro bývá uváděno v některých průzkumech někdy až pod 50% úrovně volebních preferencí. Jinak řečeno, vazebnost voličů na Piráty není tak vysoká jako např. na hnutí ANO anebo KSČM. A vlastně na všechny další parlamentní strany.

Třetí pozici v průzkumu SANEP zaujímá, podobně jako v naprosté většině jiných průzkumů, ODS. Je zajímavé, že oproti měření v červenci volební preference ODS poklesly z 13,5% na 12,4%. To už je poměrně citelný pokles, zhruba o desetinu potenciálních voličů. V řadě svých článků z nedávné doby jsem psal o tom, že preference ODS v nejlepším případě stagnují. Příčinou této situace je, podle mého názoru to, že ODS kritizuje velmi ostře, často bezhlavě a většinou za každou cenu, vládu A. Babiše. A to i ve věcech, ve kterých má vláda většinovou podporu občanů (útoky na důchodce jsou pro ODS a celou pravici politicky smrtící). Jít proti zájmům občanů je, s ohledem na prakticky stále, téměř každoročně probíhající volby, minimálně neprozíravé. Dalším faktorem je slabý lídrovský výkon předsedy ODS Fialy. Prostě čím dál více je vidět, že Fiala se na „to“ nehodí. A že také nikdy nebude premiérem země, byť by si to stokrát přál. Kromě Fialy je zde další retardační personální fenomén a tím jsou výkony starosty Řeporyjí, Novotného. Stal se jakýmsi klaunem a přitom maskotem vedení ODS. Pro konzervativní voliče ODS, což jsou „lepší lidé“ především z vyšších měšťanských vrstev, jevulgární způsob vyjadřování Novotného, doprovázený spokojeným přikyvováním profesora Fialy, nepřijatelný. A samozřejmě stále ještě doznívá dopad secese Václava Klause ml. z ODS a části voličů ODS za tímto politikem. ODS si na místo velmi vzdělaného a schopného posl. V. Klause ml. pořídilo na systemizované místo zlého muže strany stojícího nejdále na pravici, právě Novotného. Ten se ovšem rozhledem, kvalitou vzdělání, ani inteligencí nemůže s V. Klausem ml. vůbec měřit. A tak to cítí i potenciální voliči ODS. Prostě vedení ODS vyměnilo mercedes za multikáru z Řeporyjí.

Na čtvrté místo žebříčku SANEP se propracovala ČSSD, jejíž volební podpora vzrostla z červencových 8,2% na zářijových 10,1% preferencí. SANEP vidí posun ČSSD směrem vzhůru v osobě předsedy J. Hamáčka. S tím lze do značné míry souhlasit, neboť Hamáček představuje v rámci vlády jakousi klidnou sílu, rutinéra, který je schopen se dohodnout s každým a velmi umně proplouvat úskalími současné krize. Jeho řízení Ústředního krizového štábu na jaře bylo vlastně ukázkové. Zastínil i premiéra Babiše a další politiky. Je ale potřeba říci, že celkově z řešení jarní krize, alespoň pokud jde o vývoj stranických volebních preferencí, vydělal více A. Babiš. Dnes se ale situace poněkud mění ve prospěch ČSSD. Kvalitní výkon podávají také dva další ministři ČSSD. Premiérovi nepříjemná Jana Maláčová a také zcela profesionální ministr zemědělství Toman.

Dovolím si na tomto místě uvést ještě jednu doušku. Tím, jak předseda ČSSD razantně řešil situaci v Ústeckém kraji, kde na místo zprofanovaných (v jejich vlastních očích) doživotních funkcionářů ústecké ČSSD, kteří se svými výkony propracovali na jaře až pod hranici 3% volebních preferencí, se Hamáček rozhodl provést zásadní řez a zajistil jiné řešení. Namísto jakési podivné koaliční kandidátky v Ústeckém kraji, kde mezi prvními deseti kandidáty figurovali pouhopouzí dva sociální demokraté, prosadil ve vedení strany akceptování kandidátky ČSSD, složené naopak v 90% z členů ČSSD. Pokud někdo v mediích hájil mrákotné politiky, kteří v minulosti ve vždy vítězném Ústeckém kraji, dokázali dostat soc.dem.až pod 3% volebních preferencí, vlastně také nahrával ČSSD, jejímu předsedovi a její a jeho zvyšující se veřejné podpoře. Ukázalo se totiž, že předseda ČSSD chce nebyrokraticky a rychle, pokud může, řešit přezrálé problémy ČSSD. Možná už zabrala i vyhlášená iniciativa ČSSD, směřující k podpoře zejména komunálního bydlení.Ta vyvolala žádoucí kontroverzi z nenapapanými developery střežícími si monopol na výstavbu předražených bytů.

Na pátém místě žebříčku stran v září skončila SPD s preferenci 6,3%, což je mírný nárůst (0,8%) přízně voličů.

Teprve za nimi se nacházejí komunisté s 5,6% preferencí.

Tři parlamentní pravicové politické strany, tedy STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, se tak jako obvykle potácejí i v tomto průzkumu kolem hranice 5% hlasů nezbytných pro vstup do poslanecké sněmovny. Pokud chtějí vytvářet předvolební alianci pro příští volby tak, aby se s jistotou zachránili, musí postupovat všechny tyto strany rychle, za rok jsou tu volby sněmovní. Naopak, pokud budou postupovat tak, že budou kandidovat tyto tři strany v příštích sněmovních volbách samostatně, tipoval bych, že nejméně dvě strany z těchto tří zmizí z příštího parlamentu a v propadlišti dějin.

Na posledním místě průzkumu mezi stranami, které se přibližují zdola k úrovni 5% nezbytné pro vstup do parlamentu, je Trikolóra s 4,2%. Jsou to zhruba stejné preference této strany jako před dvěma měsíci. Trikolóře zbývá ještě udělat přímo lví skok ve volebních preferencí, aby se s jistotou dostala do příští sněmovny.

Závěr:

Vládní strany si díky posilující se pozici ČSSD udržují zhruba 40% blok hlasů. Pokud nezačnou dělat zbytečné velké chyby, mohou tyto strany ještě dále posilovat.

Zdá se, že k sociální demokracii se začínají zvolna vracet její v sobotkovské éře ztracení voliči, kteří opouštějí loď kapitána Babiše.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

