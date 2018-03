Jiří Vyvadil: Andrej Babiš zesobotkovatěl, ale pěkně hustě…

24.03.2018 15:00

Co zřejmě nejvíc voličů vedlo k tomu, že volili Andreje Babiše, bylo, že neplácal ideologické floskule o euroatlantických hodnotách, lidských právech, věrnosti cestě nastoupené po roce 1989 a že uměl velmi razantně vkládat do svých výroků tu kritiku Evropské unie, tu šlehnul jmenovitě Angelu Merkelovou, tu kategoricky prohlásil, že nevezmeme ani jednoho uprchlíka a snad jedinkrát nepoužil už nudnou formulaci, že směřujeme na Západ a nikoliv na Východ. Neopakoval plytké věty, které Macron či Merkelová do omrzení opakují o společné Evropě a společných hodnotách, které nás spojují. Prostě hovořil jako pragmatik a jeho slovník odpovídal názorům racionálního českého národa, který na rozdíl od všech ostatních jen ze zhruba 35 procent věří v EU.