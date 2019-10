Jiří Vyvadil: Babiš či SPD bohudík situaci v Sýrii ani nepatrně ovlivnit nemohou…

Andrej Babiš ještě před odletem do Bruselu se rozčílil, že v Sýrii Kurdové se rychle přidali na stranu Asada a hrůza…všemu dominuje Rusko. Šílené. Jak je to možné? Turecko je třeba zastavit.

Snad ještě komičtější jsou politici SPD, kteří nás roky unavují, že tu jsou uprchlíci a když konečně se objevilo první reálné řešení, kdy Erdogan má přesný plán na vybudování obcí podél hranice s Tureckem o pěti tisících obyvatel, kterýžto pás by měl pojmout již v první fázi 1 milión uprchlíků, ve druhé dva milióny, ale SPD zuří. Vybral jsem si spojení Andreje Babiše a SPD cíleně. SPD stále napadá Babiše, že jim bere témata. A boj proti uprchlíkům je jejich téma. Nyní se ukazuje, že si jak Babiš, tak SPD mohou podat ruce…

80 % Turků jsou dnes kategoricky proti přítomnosti syrských uprchlíků v zemi. Vzniká velké sociální i národnostní napětí. Erdogan absolutně musí ten problém řešit…

My bychom nevydrželi – jak to tak vypadá – ani deset tisíc…Představte si to…

Když Erdogan říká, že by ho EU měla podpořit v jeho řešení, je oheň na střeše. A EU „zásadově trvá na tom, že si musí 3,5 miliónu syrských uprchlíků nechat“. „Ale zároveň je nesmí vrátit do Sýrie“. Je to jako u blbců.

A když logicky Erdogan namítne, že tedy je pustí do Evropy, kam oni samozřejmě míří (ne k nám, ale Německo, Švédsko atd. je jejich stále ještě vysněným rájem) zase začne řev, co si to dovoluje…

Je to jako u blbců.

No jak Andrej Babiš, tak i celá SPD jsou mimo.

Řízený proces turecké invaze je domyšlen do posledního detailu mezi Putinem, Erdoganem, a Trumpem. Konzultanty a pomocníky tohoto procesu ke svému užitku sehrávají Rafsándžání i Asad a dnes již zčásti Saudské Arábie a SAE. A včera se přidal i šéf kurdských milic SDF Mazlum Abdi, že udělá vše proto to, aby bylo stažení kurdských skupin z bezpečnostního pásma dodrženo.

Evropská unie, včetně jejích hegemonů Francie a Německa jen může přihlížet. Proti pevné dohodě Putina, Erdogana a Trumpa absolutně nemůže nic zmoci. Sankce, které by byly přijaty fakt nehrají roli. To přece už každý ví.

Konec konců i Francie chce být začleněna v oblasti pod Rusko, když USA odešli.

Shrňme si to: Naši politici, ale i evropští politici si mohou říkat co chtějí a Andrej Babiš i SPD si měli někde nechat dát nalévárnu. Když nerozumí hlubinný procesům geopolitické změny, ať se alespoň nezesměšňují.

A ještě poznámka: Kurdové nejsou žádní andílci. Trump opakovaně dal najevo, že amíci ze Sýrie odejdou. Kurdové ovšem opakovaně odmítli dohodnout se (to je pro Vás pane Babiši) s Ruskem a Asadem.

Jak známo, první část příměří byla dojednána včera v Ankaře, závěrečná, včetně ještě přesnějšího harmonogramu bude Erdogan (opět pro pana Babiše) dojednávat s Putinem příští úterý…

PS. Andrej Babiš se klidně může otřepat a vrátit se k tomu, že podporoval třicetikilometrové pásmo mezi Sýrií a Tureckem pro uprchlíky.

Ono v každém případě vznikne, ať Babiš a SPD budou chtít či nebudou…

Jiří Vyvadil

