Jiří Vyvadil: Babiš se rozhoduje pro Brusel a pro NATO

Milí přátelé, člověk si má připustit, kdy se zmýlil. Podporoval jsem Andreje Babiše, protože jednal racionálně, neideologicky a nikdy nepoužíval floskule jako euroatlantické hodnoty apod. Nyní se zcela vědomě rozhodl pro kartu fanatického probruselského a pronatovského zaměření. Dovedu si představit, že zřejmě chce tímto odčerpat stranám ODS, TOP 09 či STAN jejich jestřábí podporovatele. To nic nemění na tom, že je to odpudivé. Pro mě podstatné též bude, zda k odvolávání diplomatů přistoupí Sebastian Kurz, či Orbán, tedy naši nejvýznamnější partneři ve střední Evropě, když Slovensko už je tak rozpolcené, že člověk neví, co si má o něm myslit. Že v tom pojedou fanatičtí Poláci, si jsem jist.

