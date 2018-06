Jiří Vyvadil: Držme si klobouky, Západ jede z kopce a všechny cesty vedou k Putinovi...

Je to vzpoura rebelů, z nichž největší je Trump a budiž mu přiznáno, že to všem avizoval, že ho zajímá Amerika na prvním místě a nikomu nic neodpustí. Odstoupení od jaderné dohody s Iránem, uvalení 25 % cla na dovoz ocele a 10% cla na dovoz hliníku je docela tvrdé a západní spojenci se klepou.

Marně prosili, marně přemlouvali, Trump se nedá. A už připravuje cla na dovoz aut, zejména těch Německých. A mimochodem, naši pravicoví novičkáři snad ani nezaznamenali, že při setkání se Stoltenbergem perlil, že ne 2%, ale 4% by každá země NATO měla přispívat. Fantastické. Jestli tohle NATO nerozbije, tak už nic. Snad nejvíce si smlsává na Merkelové. To už je doslova živočišná nenávist. Dělá z ní pohlavkovou paničku a nic jí nedaruje. A jeho velvyslanec v Berlíně se prakticky netají tím, že by ji nejraději odstranil a chce spojit všechny protibruselské strany.

A do toho tahleta nová italská vláda, která půjde EU po krku. A už jde. Ať zapomene Macron na plány svých centralizačních orgií v EU. Bude rád aby se EU nerozpustila už v červnu.

A tím se dostávám ke svému příteli Putinovi. Jen letmo jsem se díval, kdo jej v posledním roce navštívil s plným respektem jako k zástupci obnovené světové velmoci : Merkelová, Juncker, Macron,Steinmayer, táta i syn - hlavy Saudské Arábie,syn snad třikrát, bulharský prezident, bulharský premiér (nepodceňovat - Bulharsko je předsednickou zemí EU) nadějný Kurz v Moskvě a naopak Putin dnes ve Vídni. Něškolikrát Erdogan a Netanjahu pochodující vedle Putina v čele "Nesmrtelného pluku". A samozřejmě náš Zeman a tuším dvakrát Asad a také indický premiér.

A o tom, že Západ končí, asi svědčí, že syrský prezident Asad se připravuje na cestu za Kimem, zřejmě aby naštval Trumpa a dokázal, že už na něho kašle. To je ten člověk, o kterém celý Západ říkal…Asad must go…Vtipné. Věci se budou měnit a od základu a že naši hlupáčkové řeší jen zcela trapný problém Novičoku, když každý ví, že rozhodně Putin tu otravu Skripalových, které tajné služby MI 5 či 6 tak nešikovně zřejmě otrávili nemá na svědomí.

No řeknu vám - vše bude konečně jinak. Vývoj nelze ošálit.

autor: PV