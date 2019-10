Jiří Vyvadil: Je to státní převrat, řekl Trump

2. 10. 2019 13:45

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the..., (Čím více každým dnem studuji, co se děje, přicházím k závěru, že se nejedná o impeachment, ale o státní převrat s cílem převzít moc…) zatweetoval Donald Trump.