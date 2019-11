Jiří Vyvadil: Jsme sví, Zbyňku, velmi sví…

Zbyněk Fiala je brilantní ekonom (a tak trochu … nepříliš tolerantní ekoalarmista, o čemž ovšem v této souvislosti diskutovat nepořebuji). Ve své glose „Může za to EU?“ dovozuje negativní vztah české populace k EU podle toho, jak reálně je či není pro nás EU výhodná.

Nejsem ekonom, ale každý národ je svůj, a markantně to vidíme například i na zemích V4. Poláci by zítra nejraději bombardovali Moskvu, u nás Putin je o tři procenta sympatičtější než Merkelová či Macron, což se zas tak moc nezdá, ale Kalousek musel potom vypít půl lahve Johny Walkera…

Zcela nesporně Západní Evropa je absolutně jiná, než jsme my. Miluje příliv migrantů a není to hra, nenávidí Rusko a není to většinou hra…, miluje muslimy více než Poláky či Čechy, miluje 75 různých sexuálních anomálií, povýšených na nová pohlaví. Miluje rodinu, podle vzoru i naší ministryně sociálních věcí, jako členství dvou subjektů, nadaných láskou a dětmi (přirozeně bez určeného pohlaví).

Nejméně prvních pět zemí EU miluje Merkelovou a Macrona. U nás, jak jsem již naznačil, je na prvním místě Putin – 33 procenta, a na dalším Orbán, Macron, 30 procent, a ještě hůře Merkelová – 25 procent. To vše dle nezávislé Peach Research Center.

Možná Zbyňkovi udělám radost.

Asi to souvisí s ekonomikou. Ale s tou už nic neuděláme.

Čína má už 40 let nejméně šestiprocentní růst HDP, 500 milionů Číňanů tvoří střední třídu, která je vesměs bohatší než ta naše, a cestování nemusí být absolutně problém, ano, pokud dodržují jejich monitoring chování. Proč ne. Alespoň se Číňani nechovají jako totálně sjetí Angličané, kteří Prahu milují a pozvracejí vše, co mohou…

Možná i pro vás, i pro Zbyňka, mluví moc difúzně.

No zkrátka. Před třiceti lety to tak nevypadalo, ale vybrali jsme si západní kapitalismus, který už jen skomírá.

Hysterčíme radostí, když máme 2,5 procenta HDP. No to by čínského prezidenta jeho spolusoudruzi sežrali zaživa.

Čínu jistě mentálně nemusíme. Ovšem to, že je to ekonomicky Říše středu, víme…

A potom je tu ten náš Putin, Putin, kterého svou idiocií odstartoval majdan a jeho tvůrci: Obama, Merkelová, EU…

Dnes je Putinovo Rusko jasným geopolitickým vítězem světa.

Trump díky chorobnému politickému systému USA nemůže pomalu udělat trvale krok ani doprava, ani doleva, ani dopředu, ani dozadu. A tak jsou jeho kroky chaotické. Ale jiný už by se na jeho místě dávno zastřelil.

USA dneška jsou totálně nemocnou zemí…

A člověk už jen čeká, kdy někdo někoho odstřelí…

Řešit dnešní EU, promiň, Zbyňku, je zbytečné. Pohybovat se mezi 1-1,5 procenta HDP je bolestivé. Přemýšlej, zda je možné náš systém převést na nejdokonalejší model čínského kapitalismu se silnou podporou sociálna.

A nezdržuj se pravidly EU.

Dříve či později už fakt nebudou nic platit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

