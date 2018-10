Jiří Vyvadil: ODS a Piráti po komunálních volbách jásaly. Ale moc stále neznamenají

15. října 2018 jsem napsal glosu „do Parlamentních listů“ a v drobně upravené podobě do portálu „Naše věc“ Až bude nejbližší průzkum, bude mít ANO zase těch 30 % a ODS svých ušmudlaných 13 %.

Bylo to v době, kdy havlističtí novináři všech spojených deníků-bakalovsko-babišovských (není mezi nimi rozdílu) se radostí telelili nad porážkou Babiše.

Nebral jsem vážně výsledky Sanep, které příliš reflektovaly bezprostřední dopad právě proběhlých voleb, jak správně usoudil Jiří Paroubek.

Zato výsledek průzkumu STEM se jeví jako naprosto realistický. A říjnový říjnový model, který byl postaven na předpokladu volební účasti okolo 57 %, byl jasný jako facka.

Tedy ANO ještě více než 33 %, ODS a Piráti ušmudlaných 12 % +- nějaká desetinka

A pak už jen ty mandáty:

Je neužitečné zaobírat se rozborem, kdo, s kým, o čem, pro koho, ale platí opět, že v nezměněné podobě bez ANO není možné vytvořit v případě dnešních voleb jakoukoliv smysluplnou vládu. A pokud dosavadní partneři ČSSD a KSČM budou ctit závazek držet Babišovu vládu a Babišovi to bude vyhovovat, nemůže být ohrožena. A nejen to, zjevně je to pro zemi to nejrozumnější řešení.

A ODS a Piráti jako alternativa ANO. Komické.

Odpověď je jednoduchá: ANO není tak skvělé, ale ODS a Piráti nemají rozhodně na prvenství.

ODS i Piráti by jistě mohly být ve vládě, ale to mohly být opakovaně. Dříve jako strany suverénní, dnes jako strany, které se připlazí a požádají pokorně o spolupráci. Takže, Fialo, Bartoši. Hlavně skromnost a pokoru. Možná můžete vládnout, ale napřed se hluboce omluvte.

V podstatě nic moc neznamenáte. A komunální a senátní volby to fakt nezměnily.

Vypadá to přehledně.

A pak ta vláda je zřejmě nejorganičtější, jaká by dnes mohla být.

autor: PV